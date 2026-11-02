Vient de paraître - Riadh Zghal: Nouvelles problématiques de la gestion des ressources humaines

Professeure Riadh Zghal, spécialiste en sociologie du travail et de la gestion des ressources humaines poursuit ses travaux de recherches sur l’univers professionnel. Elle vient de publier un nouvel ouvrage intitulé «Nouvelles problématiques de la gestion des ressources humaines. Transformation et complexité», paru à la Maison arabe du Livre. En dos de couverture, on lit: «À l'heure de la mondialisation, de la digitalisation et de l'économie de la connaissance, la gestion des ressources humaines est appelée à repenser ses pratiques et son rôle au sein des organisations. Désormais au cœur des processus de transformation, elle constitue un levier essentiel de performance, d'innovation et de création de valeur.

Cet ouvrage analyse les principales mutations qui redéfinissent la GRH contemporaine: engagement des collaborateurs, gestion de la diversité, leadership, responsabilité sociétale, digitalisation et intelligence artificielle. Il met en lumière les défis liés à l'adaptation des organisations à un environnement économique et technologique de plus en plus complexe.

À travers une approche mêlant réflexion théorique, analyse critique et observations empiriques, l'auteur retrace également l'évolution de la GRH en Tunisie, depuis les premières phases de l'industrialisation jusqu'aux transformations induites par le numérique et l'économie du savoir.

Destiné aux universitaires, étudiants, responsables RH, managers et décideurs, cet ouvrage offre des repères indispensables pour comprendre les nouveaux enjeux de la gestion des ressources humaines et accompagner les changements qui façonnent les organisations du XXIème siècle.»

Riadh Zghal née Chaabouni est professeure émérite en sciences de gestion de l'université de Sfax. Elle est titulaire d'un Doctorat d'Etat en Sciences de Gestion obtenu à L'Institut d'Administration des Entreprises d'Aix-en-Provence, spécialité gestion des ressources humaines et d'un Doctorat de 3° cycle en sociologie de l'Université d'Aix-Marseille III, spécialité sociologie du travail. Elle a été Doyenne élue de la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Sfax de 1993 à 1996 et membre du Comité National d'Evaluation des Activités de Recherche (CNEAR) de 2003 à 2011. Outre la gestion, ses activités de recherche, d'études et de publication ont couvert plusieurs domaines dont l'entrepreneuriat, la stratégie, le genre, l'économie sociale et solidaire et le développement.

