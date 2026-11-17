Nouvelair lance sa promo. Black Friday avec 30 % de réduction sur le prix hors taxes des billets d’avion, applicable sur l’ensemble des destinations de son réseau régulier.

Cette promotion offre aux voyageurs l'opportunité de planifier leurs prochains déplacements et choisir parmi les nombreuses destinations desservies par la compagnie.

Détails de l'offre

• Période de vente: du 17 novembre au 1er décembre 2026.

• Période de voyage: du 17 novembre 2026 au 31 mars 2027.

• Destinations: la France, l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni, la Suisse, la Turquie, l'Algérie, l'Égypte et le Maroc, au départ et à destination de la Tunisie.

• Modification et annulation: les conditions tarifaires en vigueur s'appliquent en fonction de la destination et de l’offre choisie.

Achat des billets et informations

Les billets sont disponibles via les différents canaux de vente de nouvelair:

Via le site web ou l’application mobile

• Site Web: www.nouvelair.com

• App Store: https://apple.co/3nxmw1T

• Play Store: https://bit.ly/3bwTDR

Points de vente

• Bureau des ventes du Centre Urbain Nord.

• Points de vente Nouvelair aux aéroports de Tunis Carthage, Monastir et Djerba.

• En contactant le centre d'appels au : +216 36 020 920 / +33 1 87 64 10 00 / +44 20 45 78 12 11

À propos de nouvelair

Fondée en 1989, nouvelair est la première compagnie aérienne privée en Tunisie. Elle opère depuis les trois principaux aéroports internationaux du pays - Tunis-Carthage, Monastir et Djerba - et dessert plus de 40 destinations régulières en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient.





