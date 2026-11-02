Abdelaziz Kacem, lauréat du Prix international de poésie «Cité de Carthage 2026»

Le professeur et poète Abdelaziz Kacem a été déclaré lauréat du Prix international de poésie « Cité de Carthage » 2026, dans la catégorie des littératures arabes. Le prix est revenue, dans la catégorie des littératures hispaniques, au poète et éditeur espagnol Basilio Rodríguez Cañada, pour l’ensemble de son œuvre.

Cette distinction, organisée par la Faculté des lettres, des arts et des humanités de l’Université de La Manouba et l’Association tunisienne des hispanistes (ATH) a été décernée à l’occasion des Rencontres internationales tuniso-espagnoles et hispano-américaines des intellectuels et des écrivains. Elle vise à récompenser des auteurs du monde entier dont la qualité littéraire et le prestige international sont reconnus.

Ce prix a été créé afin de promouvoir l’image littéraire et poétique de la Tunisie en général, et de Carthage en particulier, dans le paysage de la littérature contemporaine. Il comporte deux catégories : les littératures arabes et les littératures hispaniques.

Abdelaziz Kacem est professeur agrégé (professeur titulaire) à la Sorbonne, à Paris. Il a enseigné à l’Institut de presse et des sciences de l’information, à l’École normale supérieure de Tunis ainsi qu’à la Faculté des lettres de La Manouba. Il a également enseigné à Bruxelles et dans les universités du Luxembourg, de Leipzig, Bordeaux-Montaigne et Toulouse-Le Mirail, entre autres.

Poète, critique littéraire, traducteur et essayiste bilingue (arabe et français), il est président d’honneur de la Maison internationale de la poésie Arthur Haulot, à Bruxelles.

Attaché au dialogue des cultures, il a participé à plusieurs colloques internationaux organisés dans cette perspective par des institutions universitaires et politiques en Europe: diverses universités, l’Académie royale de Belgique, le PEN Club de Bruxelles, le Parlement européen, etc. Ses nombreuses conférences et contributions ont été publiées dans des ouvrages collectifs, des journaux et des revues littéraires consacrés à la littérature comparée et aux problématiques culturelles contemporaines, notamment Al-Fikr (Tunisie), Anuario de la África del Norte (Aix-en-Provence), Revista de Literatura Comparada (Paris), La Presse et Leaders (Tunisie).

Il est l’auteur de plusieurs recueils de poésie, parmi lesquels: Nawbat hubb fî ‘asr al-karâhiyya (Un tour d’amour au temps de la haine, 1986), lauréat du prix Ibn Zaydoun de l’Institut arabe de culture de Madrid, et Zajals (Zéjels, 2013).

Parmi ses essais, on peut citer : Cultura árabe/Cultura francesa (Culture arabe/Culture française, 2002), El Andalus: vestigios de una utopía (Al-Andalus : vestiges d’une utopie, 2013), et Occidente y nosotros y viceversa (L’Occident et nous, et réciproquement, 2016).

Il est commandeur de l’Ordre du Mérite culturel de Tunisie et officier de l’Ordre des Arts et des Lettres, à Paris. En 1998, l’Académie française lui a décerné le prix du Rayonnement de la langue et de la littérature françaises.

