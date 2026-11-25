Les premiers résultats de la ligne de crédit Tunisie Relance Économique de 170 millions d’euros (environ 566 millions de dinars tunisiens), ainsi que les financements toujours accessibles aux entreprises tunisiennes ont été présentés à l’occasion des Rencontres Tunisie Relance Économique, la Tunisie, par l’Union européenne (UE) et la Banque européenne d’investissement (BEI) ont présenté, avec leurs partenaires, réunis mardi 24 novembre 2026.

La rencontre a regroupé les autorités tunisiennes, la Banque centrale de Tunisie, l’Union européenne (UE), les six institutions financières partenaires, ainsi que des entreprises bénéficiaires et des entreprises susceptibles d’accéder au dispositif. Elle a permis de faire le point sur la montée en puissance de la ligne, qui a déjà permis d’accorder 59,67 millions d’euros à 457entreprises tunisiennes. Au total, 581 demandes de financement ont été reçues. En tenant compte des dossiers en cours d’étude, 56,4 % de l’enveloppe est aujourd’hui mobilisée.

Samir Abdelhafidh, ministre de l’Économie et de la Planification, a déclaré : «Je salue le soutien de la BEI au processus de développement de la Tunisie. Cette ligne de financement répond à l’une de nos principales priorités : soutenir le secteur privé, en particulier les petites et moyennes entreprises, en facilitant leur accès au financement afin qu’elles puissent préserver et consolider leurs activités. L’appui aux PME demeure un choix incontournable de notre stratégie nationale de développement et figure parmi les priorités du Plan de développement 2026-2030.»

Une ligne au service des PME, des territoires, des jeunes et des femmes

Tunisie Relance Économique vise à améliorer l’accès des PME et des entreprises de taille intermédiaire tunisiennes à des financements de moyen et long terme, à des conditions avantageuses, pour leurs projets d’investissement, leurs opérations de crédit-bail et leurs besoins en fonds de roulement.

Mise en œuvre par la Banque centrale de Tunisie, la ligne de crédit est déployée en coopération avec six institutions financières partenaires: Amen Bank, Bank ABC Tunisie, Banque de Tunisie, UBCI, ATL et Tunisie Leasing & Factoring. Elle bénéficie du soutien de l’UE dans le cadre de l’approche Équipe Europe et du programme Trade & Competitiveness.

Les PME représentent 89,45 % des financements accordés. La couverture territoriale du dispositif est également significative, avec des entreprises bénéficiaires dans 23 des 24 gouvernorats du pays. Parmi elles, 250 entreprises, soit 54,7 % des bénéficiaires, sont implantées dans des zones de développement régional.

L’industrie représente 33,3 % des financements, devant l’énergie, avec 12 % et la santé, avec 13,5 %. Par ailleurs, 56,5% des volumes financés bénéficient aux jeunes, aux femmes ou aux entreprises situées dans les régions prioritaires.

Ces résultats s’inscrivent dans l’action plus large de l’Équipe Europe en Tunisie en faveur du secteur privé et des PME, afin de soutenir l’investissement, la compétitivité et l’emploi et de contribuer à une croissance plus inclusive.

Des financements toujours accessibles aux entreprises tunisiennes

La ligne reste accessible aux entreprises souhaitant investir ou développer leur activité. Elle peut financer un large éventail de projets d’investissement, ainsi que des opérations de crédit-bail et des besoins en fonds de roulement. Les critères d’éligibilité et les informations détaillées sur la ligne sont disponibles sur le site de la Banque centrale de Tunisie.

En complément du financement obtenu au titre de la ligne, les entreprises éligibles peuvent bénéficier d’une prime d’investissement financée par l’Union européenne et mise en œuvre par Expertise France dans le cadre de Rawafed+. Cette prime peut représenter jusqu’à 10 % du financement obtenu, dans la limite de 50 000 euros, sous réserve du respect des critères d’éligibilité.

En mobilisant des financements de long terme, une prime d’investissement, une garantie de portefeuille et une assistance technique, Tunisie Relance Economique illustre l’approche intégrée de l’UE et de la BEI en faveur du secteur privé tunisien, en étroite collaboration avec le gouvernement et la Banque centrale de Tunisie.

Emanuel Amaral, Chef de la coopération de l’Union européenne en Tunisie, a déclaré: «Les premiers résultats de Tunisie Relance Économique témoignent de l’importance de notre partenariat avec la Tunisie pour faciliter l’accès des entreprises, notamment des PME, aux financements nécessaires à leur développement. À travers son soutien à cette initiative, l’Union européenne, dans le cadre de l’approche Équipe Europe, contribue à stimuler l’investissement productif, renforcer la compétitivité des entreprises et soutenir la création d’emplois durables. Notre ambition est également de veiller à ce que ces opportunités bénéficient à l’ensemble des territoires, en accordant une attention particulière aux jeunes, aux femmes et aux entreprises des régions prioritaires. En associant financement, garantie et assistance technique, nous contribuons à créer les conditions d’une croissance plus inclusive et durable en Tunisie.»

Richard Amor, directeur du département Élargissement et Voisinage de la Banque européenne d’investissement, a déclaré: «Les premiers résultats de Tunisie Relance Économique sont très encourageants. Ils montrent ce que nous pouvons accomplir lorsque la Tunisie, l’Union européenne, la BEI et les partenaires financiers unissent leurs forces autour d’un objectif commun. Nous voulons maintenant accélérer cette dynamique, mobiliser pleinement les financements disponibles et les transformer en investissements à fort impact pour les entreprises, l’emploi et les territoires.»







