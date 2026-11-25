Par Ridha Bergaoui - Ces dernières semaines, un phénomène suscite de nombreux commentaires et des interrogations chez le citoyen. Alors que le kilogramme de viande ovine avait atteint dans certaines régions des niveaux rarement observés auparavant, oscillant entre 60 et 65 dinars, les prix ont brusquement reculé ces derniers temps.

Dans plusieurs villes, le kilo de viande de mouton est désormais proposé entre 40 et 45 dinars, parfois même moins. La viande bovine suit une tendance presque similaire et les prix des viandes blanches (poulet et dindon) et des œufs connaissent également une tendance à la baisse.

Certes la nouvelle ne peut que réjouir le consommateur privé depuis des années des viandes rouges et se trouvant obligé de se rabattre sur le viandes blanches moins chères. Dans un contexte marqué par l’érosion du pouvoir d’achat, toute baisse de prix est accueillie avec satisfaction.

Pourtant, derrière cette évolution se cachent plusieurs interrogations. Comment expliquer une telle baisse alors que la saison agricole vient de démarrer, que le coût des aliments du bétail est stable et que le coût de production chez l’agriculteur est resté le même? S’agit-il d’une correction du marché, suite aux mesures prises par le Ministère du Commerce, ou le signe avant-coureur d’une crise plus profonde touchant l’élevage et l’agriculture tunisienne?

Plusieurs facteurs pour expliquer la baisse des prix

Entre la ferme et l'étal du boucher interviennent de nombreux acteurs: collecteurs, maquignons, grossistes, transporteurs et abattoirs. À chaque étape s'ajoutent des marges qui alourdissent le prix final. Les écarts constatés du prix de vente du mouton d’une région à une autre témoignent de disparités des marges des intermédiaires. Les interventions publiques visant à améliorer l'approvisionnement et à contenir les marges ont certainement contribué à la détente des prix. Toutefois cette réduction des marges ne suffit pas à expliquer à elle seule une baisse aussi rapide et aussi importante des prix. D'autres facteurs méritent d'être examinés.

Les importations d'animaux et de viandes rouges ont pu également contribuer à détendre le marché. Les mesures annoncées pour 2026, notamment l'importation d'animaux et de viandes, ont pu compléter l'offre nationale. Cependant, les volumes concernés ne semblent pas suffisants pour expliquer, à eux seuls, l'ampleur de la baisse observée.

L'hypothèse d'entrées clandestines de moutons depuis les pays voisins, notamment la Libye et l'Algérie, a également été évoquée. Mais aucun élément tangible ne permet de confirmer des flux suffisamment importants pour influencer significativement le marché national. Cette hypothèse paraît d'autant moins convaincante que l'Algérie a elle-même dû recourir à des importations importantes pour satisfaire sa demande intérieure.

Une autre explication plausible, serait la mise en vente anticipée par les éleveurs d'animaux lourds. Relativement éloignés de l'Aïd El Idha, les éleveurs peuvent être tentés de vendre des moutons déjà bien engraissés, dont la faible prise de poids supplémentaire ne justifie plus les dépenses alimentaires. Les conserver jusqu'à l'Aïd pourrait même compliquer leur commercialisation, les consommateurs recherchant des animaux généralement moyen et à leur portée. Vendre avant l'hiver permettrait ainsi de limiter les charges d'alimentation. Toutefois, la présence sur le marché de nombreux jeunes agneaux montre que l’abattage ne concerne pas uniquement les animaux lourds.

Par ailleurs, certaines rumeurs ont attribué cette baisse à une recrudescence de maladies animales comme la maladie de la langue bleue. Toutefois les animaux abattus dans les circuits autorisés font l'objet de contrôles vétérinaires et sanitaires stricts et aucun élément officiel ne confirme une crise sanitaire importante. Cette hypothèse ne peut donc être retenue pour expliquer la baisse des prix.

Enfin, l'explication la plus plausible, mais la plus préoccupante, serait la fragilité économique des éleveurs. Face au coût élevé des aliments, aux incertitudes climatiques et aux besoins de trésorerie, certains éleveurs se trouvent devant un choix primordial, soit conserver leurs animaux en continuant à supporter des dépenses élevées soit les vendre, même à des prix peu rémunérateurs. Ils se résignent à vendre une partie de leurs troupeaux pour alléger leurs charges. La diminution continue des effectifs ovins et bovins, observée ces dernières années, résulte essentiellement du manque de rentabilité du secteur de l’élevage. Malheureusement, une baisse des prix des viandes provoquée par la liquidation d’une partie du cheptel ne traduit pas une amélioration de l'offre, mais plutôt un affaiblissement des capacités futures de production.

Et si la cause venait du consommateur?

Si on considère que le prix d’un produit résulte d’un équilibre entre l’offre et la demande, une diminution du prix peut résulter soit d’une augmentation de l’offre soit d’une diminution de la demande. La baisse simultanée du prix de la viande ovine, de la viande bovine et, dans une certaine mesure, de la viande blanche conduit à se demander si la chute de prix des viandes résulte bien d’une diminution de la demande de la part du consommateur.

Effectivement, depuis plusieurs années, le pouvoir d’achat des ménages tunisiens subit une pression constante. Le budget familial doit absorber une multitude de dépenses devenues de plus en plus lourdes comme le logement, transport, énergie, santé, éducation des enfants, fournitures scolaires et alimentation. Dans ces conditions, la viande constitue souvent l’une des premières variables d’ajustement.

Le mouton occupe une place particulière dans la culture alimentaire tunisienne. Son prix constitue souvent un excellent indicateur de la santé économique des ménages. Quand le mouton devient inabordable, les familles se reportent sur le bœuf ou la volaille. Lorsque les viandes blanches subissent également une baisse de la demande, cela peut traduire un recul général de la consommation de ces produits alimentaires.

De nombreux ménages sont aujourd’hui contraints de privilégier des produits moins coûteux que les viandes afin de préserver leur équilibre budgétaire. Les pâtes, la semoule, le pain, certains légumes et d’autres produits de base remplacent progressivement des aliments plus onéreux. Par ailleurs, chaque fois qu’une source de protéines devient plus accessible, le consommateur ajuste ses choix. Le phénomène est d’autant plus probable que des produits de substitution ont connu récemment des baisses significatives de prix. Les périodes d’abondance de certaines espèces de poissons ou la nouvelle crevette ont pu détourner une partie de la demande de la consommation des viandes.

Cette capacité d’adaptation du consommateur est normale et rationnelle. Toutefois lorsqu’elle intervient sous la contrainte économique, elle révèle une fragilité croissante du pouvoir d’achat.

Une baisse des prix qui inquiète

La chute du prix du mouton résulterait probablement à la fois d’une augmentation de l’offre, du fait essentiellement que les éleveurs essayent de se débarrasser d’une partie de leur cheptel en raison de difficultés économiques et du manque rentabilité du secteur, et d’autre part d’une diminution de la demande de la part du consommateur suite à une détérioration continue de son pouvoir d’achat.

Le risque est que cette baisse pourrait annoncer des difficultés futures graves du secteur de l’élevage ovin surtout. Les crises du secteur de l’élevage se déroulent souvent en plusieurs étapes. Dans un premier temps, les éleveurs subissent la hausse du coût des aliments et la raréfaction des ressources fourragères. Puis, afin de réduire leurs charges, ils augmentent leurs ventes et réduisent leurs effectifs. L’arrivée massive d’animaux sur le marché exerce alors une pression à la baisse sur les prix. Malheureusement, quelques mois plus tard, les troupeaux auraient diminué, certaines femelles reproductrices auraient été vendues ou abattues et des éleveurs ont quitté l’activité. L’offre se contracte alors progressivement, tandis que les besoins du marché demeurent et les prix repartent à la hausse.

C’est précisément ce scénario qui est probablement en train de se concrétiser et qui doit inquiéter sérieusement. Les difficultés structurelles de la filière restent bien présentes et le recul du cheptel observé depuis plusieurs années n’a pas été résorbé. Les coûts de production demeurent élevés, les ressources fourragères restent sous tension et les éleveurs se mettent à liquider une partie de leur cheptel surtout que l’année agricole s’annonce sèche et difficile.

La baisse actuelle du prix du mouton ne doit être ni surestimée ni ignorée. Elle constitue sans doute une bonne nouvelle pour de nombreux consommateurs, mais elle soulève également des questions importantes sur la situation réelle de notre élevage, de l’agriculture en général et également du pouvoir d’achat du consommateur.

Le retard des pluies et le risque de sécheresse aggravent la situation

Au-delà du marché de la viande, c’est désormais toute la campagne agricole présente qui suscite des inquiétudes sérieuses. Dans plusieurs régions du pays, l’automne a été marqué par un déficit pluviométrique notable. Les semis accusent du retard. Certains agriculteurs hésitent à engager les dépenses nécessaires en l’absence de précipitations suffisantes. Une mauvaise année agricole affecterait directement les productions végétales ainsi que l’alimentation du bétail, les disponibilités en fourrages, les revenus des exploitants agricoles et, à terme, la sécurité alimentaire nationale.

Les prochains mois seront décisifs. Si les pluies reviennent de manière satisfaisante durant l’hiver, les choses pourront s’arranger et l’agriculture pourra mieux se porter, les pâturages pourront se reconstituer, les cultures fourragères se développer, les éleveurs retrouveront une partie de leur confiance et la situation pourrait se stabiliser. À l’inverse, si la sécheresse devait se prolonger, les difficultés actuelles pourraient s’accentuer et aboutir à des conséquences beaucoup plus lourdes pour l’agriculture et l’élevage. La baisse actuelle des prix de la viande pourrait n'être qu'une parenthèse avant une nouvelle période de tensions.

Face à cette incertitude, l’attentisme constituerait probablement la pire des stratégies. Une gestion efficace du risque climatique suppose agir avant que les dégâts ne deviennent irréversibles. Dans le secteur de l’élevage, la priorité devrait être la préservation du cheptel reproducteur. Une brebis ou une vache reproductrice abattue aujourd’hui représente plusieurs années de production perdues demain et il est souvent moins coûteux d’aider temporairement les éleveurs à nourrir et entretenir leurs animaux que de devoir reconstruire plus tard un troupeau décimé.

La constitution de réserves stratégiques de fourrages apparaît également essentielle. En période de sécheresse, le principal risque n’est pas toujours le manque immédiat de pluie mais l’insuffisance de ressources alimentaires pour le cheptel. Parallèlement, un soutien financier ciblé en faveur des petits exploitants, les plus vulnérables permettrait d’éviter des ventes forcées dictées uniquement par l’urgence économique.

Enfin, la transparence des marchés demeure une nécessité. Une meilleure connaissance des effectifs du cheptel, des coûts réels de production et des marges pratiquées dans les circuits de commercialisation favoriserait des décisions efficaces et adaptées.

Conclusion

Les difficultés économiques des ménages, les stratégies de vente des éleveurs associés à des ajustements des circuits de commercialisation constituent une explication possible à la baisse actuelle des prix de la viande ovine. Malheureusement, derrière cette apparente embellie se cachent des consommateurs qui réduisent leurs achats, des éleveurs confrontés à des choix difficiles et une agriculture de plus en plus fragilisée par les aléas climatiques et le manque de ressources fourragères.

Cette baisse ne traduit donc pas une amélioration durable de l'offre, elle pourrait au contraire révéler des fragilités profondes de l'élevage, avec des conséquences sur l'avenir du monde rural et la sécurité alimentaire du pays. Elle doit être considérée moins comme une bonne nouvelle que comme un signal invitant à s'interroger sur la santé et le devenir de nos filières animales et les mesures efficaces à prendre.

C'est aussi l'occasion de repenser la politique de l'élevage en Tunisie.

L'enjeu n'est pas simplement de proposer aujourd'hui une viande moins chère pour faire plaisir aux consommateurs, mais de garantir durablement des prix accessibles grâce à une production nationale suffisante et économiquement viable. Cela passe par le soutien aux éleveurs, la préservation des femelles reproductrices, la reconstitution des cheptels, le développement des ressources fourragères locales, l'amélioration génétique et sanitaire des animaux et une meilleure organisation des circuits de commercialisation. Au-delà du prix payé par le consommateur, c'est l'avenir de notre élevage et de notre autonomie alimentaire qui est en jeu.

Ridha Bergaoui







