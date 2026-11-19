Par Mohamed-El Aziz Ben Achour - Souvent, au détour d’une conversation à bâtons rompus, des amis, faisant fond sur ma profession d’historien, me demandent quelque éclairage sur tel ou tel aspect de notre riche passé tunisien. Nous savons par ailleurs que dans le sillage de l’usage ottoman, bien des familles portent des patronymes qui à l’origine sont le titre de la fonction civile ou militaire d’un ancêtre dont les descendants actuels ne connaissent pas clairement le sens originel.

Etant donné que parmi les noms de famille évoqués dans nos réunions familiales ou amicales reviennent assez fréquemment ceux de Kahia et d’Agha, il nous a paru utile de leur consacrer la présente étude.

Avant d’aborder l’historique de ces deux fonctions étroitement liées à l’histoire de l’administration régionale et de l’organisation militaire à l’époque des deux dynasties mouradite (XVIIe s.) et husseïnite (XVIIIe-XXe s.), il nous faut consacrer quelques développements au corps d’armes auquel appartenaient les âghâ-s et les kâhia-s. Cette structure portait le nom d’oujak (orthographié également sous les formes odjak, oudjak ou encore odjaq). Par le fait même que le beylik de Tunis était lié à l’Empire ottoman, on ne s’étonnera pas d’apprendre que le terme en question provient du vocabulaire du pouvoir sultanien. Littéralement le mot oujak désigne le foyer, la cheminée où brûle le feu. A Constantinople, il prit également une signification militaire puisqu’on l’utilisa prioritairement pour qualifier le corps d’élite des janissaires, soldats très attachés à la notion de sultan nourricier. Le terme fut également appliqué aux Etats vassaux de Tripoli, Tunis et Alger dénommés dans l’administration impériale «Garp odjaklari» (les oujaks de l’Ouest), selon l’historien Robert Mantran.

Dans la régence de Tunis, l’oujak, mot évidemment employé pour la milice des janissaires, qualifiait aussi depuis le XVIIe siècle une sorte de gendarmerie formée de cavaliers autochtones, les sbayhiyya. Selon l’historien André Raymond, la création de ce corps remonte vraisemblablement au temps d’Othman Dey (1593-1610) ou les premières années de l’exercice du pouvoir par son successeur Youssouf (1610-1637). Le deuxième bey de la dynastie mouradite Hammouda Pacha (1631-1666), pour sa part, créa trois oujak-s qui vinrent s’ajouter à celui de la capitale: Le Kef, Béja et Kairouan. Au XIXe siècle, nous apprend l’excellent historiographe Ahmed Ben Dhiaf, apparurent à l’initiative d’Ahmed Pacha Bey 1er (1837-1855) les oujaks du Sahel (Sousse et Monastir), de l’A’râdh (Gabès et son territoire) et du Djérid. Il ajoute que sous le règne de Sadok Pacha Bey (1859-1882), en ces années exécrables où l’Etat ne cessa de faire face à d’énormes difficultés budgétaires, le décret beylical portant création d’oujaks à Bizerte, Mateur et Hammamet resta lettre morte.

Décret de l'Empereur Napoléon III élevant le ministre Mustafa Agha à la dignité de Grand-Officier de la Légion d'honneur le 14 janvier 1863 (le patronyme adopté par l'intéressé était Agha ou Lagha alors que son titre lorsqu'il commandait l'oujak deTunis était bach agha. (Archives familiales)

Les oujaks regroupaient, en fonction de leur importance et de la période, entre deux cents et six cents hommes. Ils étaient commandés en chef par un dignitaire, l’agha ayant comme premier lieutenant le kahia. Venaient ensuite un khouja (secrétaire), les officiers, principalement les bach- chaouchs, ainsi que les odabâchîs puis les chaouchs et enfin les sbayhiya (sbayhî au singulier). Ce mot tiré du persan sepah qui dans cette langue désignait initialement la cavalerie fut adopté par les Turcs. Les sbayhiya étaient des cavaliers fournis par les tribus inféodées au pouvoir beylical C’est ainsi que, selon Ben Dhiaf, l’oujak du Kef était essentiellement constitué d’hommes appartenant aux Ounifa, puissante confédération tribale établie dans la région.

Les aghas exerçaient leur autorité au nom du pacha bey sur le territoire de leurs oujak-s. Résidant à Tunis, ils déléguaient leurs pouvoirs à leurs représentants sur place, les kahias. Le chef de l’oujak de Tunis se distinguait de ses collègues par le titre supérieur de bach agha et son secrétaire de bach khouja. Cette distinction s’explique par le fait qu’il s’agissait de la capitale, mais aussi parce qu’il y existait d’autres fonctions importantes dont les détenteurs étaient eux-aussi appelés agha-s tels l’agha du diwân des janissaires, l’agha de la milice des Zwâwa, l’agha el Kasbah (gouverneur de la citadelle), l’agha bâb Bardou (chef de la sécurité de la cité palatiale du Bardo), l'agha du Beït- el-Mel ou encore l’agha du camp (mhalla). Sans doute, dans ces conditions, jugea-t-on bon de donner un titre supérieur au commandant de l’oujak de Tunis. Le plus célèbre dans les annales tunisiennes est assurément Mustapha Bâch Agha. Ce dignitaire mamelouk (dont les descendants portent aujourd’hui le patronyme raccourci «Agha»), né en Géorgie (bilâd al Korj) et gendre de Mustafa Pacha Bey, était réputé pour sa droiture, son intégrité et son sens de la discipline militaire, ainsi que son éloquence et sa culture religieuse. Au commencement de sa carrière, il exerça le commandement de certaines tribus. «Il accomplit cette tâche avec équité, écrit Ben Dhiaf dans la notice biographique qu’il lui consacre dans l’thaf, au point de leur assurer quelque fortune (sâssahoum bi lîn, al ladhî assassa fîhoum tharwa». Ainsi que son expérience des relations avec Istanbul et Paris, il se vit confier par son beau-frère Ahmed Pacha 1er (1837-1855) la responsabilité de la nouvelle armée régulière. Elevé plus tard à la dignité de wazîr el harb (ministre de la guerre). Il mourut dans son palais du Kram en février1867. Evoquons également Soulayman Al Mouscou, mamelouk vraisemblablement originaire de Russie (dans la Tunisie du temps jadis, en effet, on ne disait pas Roussiya mais Mouscou) Bach agha, commandant de l’oujak de Tunis mort en 1838. Citons aussi Mustafa Bach Mamlouk qui fut agha de l’odjak du Djérid entre 1860 et 1863. Les titulaires de cette haute fonction recevaient généralement les grades d’amîr liwâ (général de brigade), et certains tels Mustafa Bach Agha étaient fait amîr oumara ou farik (général de division).

Par un singulier usage (que l’on pourrait expliquer par le soin pris par les beys à empêcher la constitution d’un puissant pouvoir civil et militaire régional), les aghas résidaient le plus souvent dans la capitale. De sorte que l’exercice de l’autorité était assuré sur place par le kahia dont la fonction politico-militaire était généralement accompagnée de celle de caïd-gouverneur comme ce fut le cas de Youssouf Ben Bichr qui occupa, durant sa longue carrière au service de l’Etat, les fonctions de kahia de l’oujak de Béja, caïd de cette ville et caïd de la Ragba (tribus de la région de Ghardimaou). Agissant au nom de l’agha, ces personnages occupaient une position éminente car, outre leurs attributions en matière militaire et de maintien de l’ordre, ils avaient la haute main sur l’administration de la ville et de son arrière-pays. Leur prestige était souligné par les grades de lieutenant-colonel (qâ’im maqâm) ou colonel (amir alây) conférés par le bey. Notons à ce propos que les kahias étaient généralement choisis parmi des figures connues de la ville et de la région où ils avaient à représenter l’agha et à faire respecter l’ordre beylical. Citons les kahias Mohamed El Arbi Gaïess, appartenant à une haute lignée, comme le souligne Ben Dhiaf, et Salah b. Mohamed El Klâ’î, tous deux du Kef; Zarrouk Ben Bouali al ‘Issâwi, kahia de l’oujak de Kairouan et caïd des Ouled Idîr de la puissante confédération des Zlass. Youssouf Ben Bichr dont nous avons parlé plus haut, appartenait lui aussi à un lignage respecté à Jendouba, Bou Salem et Béja.

Le kahia-gouverneur de La Goulette, directeur de son port militaire et de son arsenal, était quant à lui un dignitaire à part entière. Un cas édifiant, mis en lumière par Ben Dhiaf, est en l’occurrence celui de Mahmoud Kahia. Fils et petit-fils de hauts personnages de l’Etat, il naquit en 1273 hég. /1795. Il reçut une éducation soignée, maîtrisait l’arabe écrit et connaissait le turc et l’italien. Son aisance toute aristocratique et l’expérience qu’il parvint à acquérir par ses contacts professionnels fréquents avec les consuls, les officiers de marine et les marchands européens furent mises à profit par le pouvoir beylical qui lui confia des ambassades auprès du Gouvernement français. En 1846, il fut élevé à la dignité de ministre de la marine (wazîr al bahr).

De même que dans le cas des aghas de l’oujak, il convient de noter que l'on rencontrait le titre de kahia appliqué à des dignités beylicales sans lien avec ce corps militaire. Ainsi de Slimane Kahia qui en 1807 commanda l’armée tunisienne face aux Turcs d’Alger et de Constantine; ou encore la fonction de kahia du Dar El Pacha, institution en charge du paiement de la milice des janissaires.

Les hautes fonctions d’agha et de kahia, pour prestigieuses et lucratives qu’elles fussent en temps de paix sociale, devenaient particulièrement ardues, voire périlleuses, dans les périodes de troubles sociaux. Les circonstances les plus éprouvantes pour ces agents de l’Etat furent sans conteste celles de la grande révolte des tribus dite d’Ali Ben Ghédahem survenue en mars 1864 à la suite de l’exaspération des populations écrasées par un doublement inique de l’impôt par tête (majba) passé de trente-six piastres à soixante-douze! Dès avant le soulèvement, la mission des aghas dépêchés sur place pour procéder à une collecte fiscale s’avéra quasi impossible. C’est ainsi que le mamelouk Hussein, agha de Béja, dépêché par le bey, éprouva bien des difficultés à contenir les mécontents et rentra bredouille à Tunis. L’insurrection tribale s’étant largement étendue, l’Etat ordonna aux aghas de rejoindre leurs postes et de mater la révolte. La tâche était d’autant plus compliquée pour les chefs des odjaks et leurs lieutenants que leurs hommes, les sbâyhiya, étaient issus du monde tribal et allaient éprouver durant cet événement tragique une répugnance certaine à tuer les révoltés, notamment leurs «frères et cousins» issus du même lignage. Le péril pour les représentants du pouvoir beylical était d’autant plus réel que Le Bardo, n’ayant plus les moyens de leur assurer une protection militaire digne de ce nom, ces dignitaires, accompagnés d’une maigre escorte, n’eurent d’autre solution que de s’engager sur des chemins infestés d’insurgés. Le cas tragiquement impressionnant fut celui de l’assassinat à la mi-avril du général Farhat, agha du Kef. Malgré les missives de son adjoint, le kahia Md.- El Arbi Gaïess le suppliant de rebrousser chemin et de ne pas compter sur l’assistance des cavaliers du makhzen, il poursuivit sa route. A 21 km du Kef, «l’agha se trouve face à un millier d’insurgés. Les cavaliers de l’Oudjak, originaires pour la plupart, comme les rebelles, des tribus des Ounifa, sont inquiets et hésitants. «Ô gens du Kef, dispersez-vous, leur crient les insurgés. Les cavaliers n’en demandent pas davantage. Ils s’écartent et assistent sans intervenir à la résistance de l’agha» (in Bice Slama, L’Insurrection de 1864 en Tunisie, MTE,Tunis,1967). Le général Farhat est tué ainsi que quelques fidèles compagnons les armes à la main après un combat durant lequel il fit preuve d’un courage dont la mémoire tunisienne a gardé le souvenir.

Tableau représentant l'ultime combat de Farhat agha du Kef avant de succomber sous les balles des assaillants, 16avril 1864

Plus tard, en 1867, lors de la révolte du prince El Adel bey demi-frère du souverain qui, ayant fui son palais de La Marsa, trouva refuge auprès des populations des monts de Khroumirie, le kahia Youssouf Ben Bichr, soupçonné de sympathie pour le prince et ses compagnons, échappa à une mort certaine en se réfugiant à Alexandrie en compagnie de son frère et de son fils.

Au lendemain de ces sanglants événements qui laissèrent exsangues le pays et les hommes, il semble que les oujaks aient été particulièrement affectés. Parmi les changements significatifs, il y eut un rétrécissement de la présence des mamelouks dans les postes de commandement étant donné l’impopularité qui toucha ce milieu suite au rôle de certains d’entre eux dans la répression de la révolte. On vit ainsi, à partir des années 1870, la nomination de dignitaires autochtones à la tête de tel ou tel oujak. C’est ainsi qu’en 1880, Mhammed Djellouli (caïd, général et futur ministre et Premier ministre) reçut le commandement de l’oujak du Kef puis celui de l’A’radh.

Maître Salah Farhat (1894-1979) petit-fils de l'agha du Kef tué en 1864. Un des fondateurs du Destour, créé en 1920.ministre de la justice de janvier à mai 1943 par décret de Moncef Bey. Le 1er juin 1963, Salah Farhat reçut des mains du Président Bourguiba le Grand- Cordon de l'ordre de l'Indépendance

Sous le protectorat, la Dvision d’occupation procéda à la réorganisation des structures militaires de l’Etat beylical, réduites en fait à la portion congrue. L’institution des oujaks sous sa forme initiale disparut. Il n’y eut plus d’aghas ni de kahias. Cette dernière appellation réapparut dans l’administration territoriale en 1912. Toutefois, comme nous l’explique Abbès Mohsen, spécialiste de l’histoire des autorités régionales, «le kahia devient désormais un subdivisionnaire au lieu de l’agha intérimaire qu’il avait été avant le protectorat. L’institution est ressuscitée mais le même nom désigne une réalité bien différente» (in Les Gouverneurs, Cérès éditions, Tunis, 2016). Quant au terme «oudjak» (comme on l’écrivait alors), il subsista jusqu’en 1955.

Ainsi prit fin une institution intimement liée au pouvoir beylical dans sa politique de maintien de l’ordre et, sur le long terme, d’une relation plutôt réussie avec le pays profond, ses villes et ses tribus.

En guise de conclusion de cette brève étude, soulignons ce que peuvent apporter les questionnements d'ordre onomastique à une meilleure connaissance de la société et de ses rapports avec l'Etat mouradite puis husseïnite durant les XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles.

Mohamed-El Aziz Ben Achour

