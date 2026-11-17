Hafida Ben Rejeb Latta vient de réaliser un rêve qui lui est cher. Son récit de vie, intitulé «Une fille de Kairouan», initialement publié en anglais au Royaume Uni, puis en français, en Tunisie aux éditions Leaders, est désormais disponible en arabe, en Tunisie. La traduction a été assurée par Anissa Zrigue et la publication chez El Amina Editions. Une rare performance trilingue pour un livre tunisien.

Pour célébrer cette édition, Hafida Ben Rejeb Latta est retournée, avec son époux David, à Kairouan, sa ville natale, à l’occasion d’une séance de présentation et de signature de son ouvrage qui a eu lieu samedi 14 novembre à l’Espace Allani. Son bonheur était double puisque ce même-jour devait se dérouler également la cérémonie de remise du Prix littéraire Salah Souissi Al Kairaouani, son grand-père, fin-lettré et poète (1871-1941). L’association culturelle et la Fondation Kairouan, porteurs du projet, ont mis les bouchées doubles pour réussir cette manifestation et en faire le premier jalon d’un rendez-vous annuel.

ابنة القيروان

حفيظة بن رجب لتّا

ترجمة د. أنيسة زريق

الأمينة للنّشر والتوزيع

[email protected]



Une fille de Kairouan

de Hafida Ben Rejeb Latta

Editions Leaders, 2025, 400 pages, 60 DT

En librairies et sur www.leadersbooks.com.tn

