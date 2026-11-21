Par Mohamed Jaoua - J’ai connu Si Mohamed Amara en rejoignant la Faculté des Sciences de Tunis en 1970. Celle-ci ne m’avait pas reconnu l’équivalence de mon passage de classe de Math Sup en Math. Spé à Saint Louis, en m’autorisant toutefois à passer la session de septembre de MP1. Sans préparation, après une longue année à faire les quatre cents coups en lieu et place de Math. Spé, je ratai l’examen de justesse. Fidèle à son intransigeance, Mohamed Amara – qui présidait le jury – ne me «racheta» pas. J’avais alors dix-huit ans, soit un an de moins que la plupart de mes futurs camarades bacheliers. Sur le moment, j’en fus contrarié. Mais aujourd’hui, je lui en sais gré car cela m’a permis de repartir sur de meilleures bases. Sans que je m’en doute, il m’observa alors de loin, comme il le faisait de tous les étudiants de Maths qui se détachaient du lot. Il n’aurait voulu à aucun prix que ces ceux-là dussent leur succès à une quelconque indulgence de sa part.

L’année suivante fut celle du mouvement de Février 72, qui plongea l’Université dans une décennie tumultueuse. Mohamed Amara fut élu doyen de la Faculté et le jeune militant que j’étais devenu se retrouva l’année suivante dans un sit-in de protestation devant son bureau. En passant, il me jeta un regard noir – accentué par ses épais sourcils – qui me terrifia. Car cette année-là, j’étais en troisième année de Maîtrise, où il nous enseignait la Topologie. Durant l’examen, il me tenait à l’œil, et vint plusieurs fois se pencher sur ma copie. Je me souviens encore du sujet, qui portait sur la topologie de l’espace des fonctions à décroissance rapide, qui étaient au programme de l’année suivante. J’y obtins la note de 18/20. En pareille situation, la plupart des profs m’auraient dispensé de l’oral, tout en me proposant de conserver la note obtenue à l’écrit. Rien de tel avec Si Mohamed Amara, qui tenait au contraire à «cuisiner» ceux qui brillent à l’écrit, afin de savoir ce qu’ils ont vraiment dans le ventre. Ce n’est qu’après y avoir montré patte blanche que j’intégrai son écurie de matheux en herbe.

Du Mohamed Amara de cette époque, je me souviens de sa démarche chaloupée lorsqu’il remontait l’axe principal de la Fac pour rejoindre son bureau, et de son éternelle clope au bec. Dans nos têtes, il était le «méchant». Exigeant, apparemment sans concession, il cachait soigneusement la tendresse et l’intérêt qu’il éprouvait au fond de lui-même à notre endroit.

En dernière année de Maîtrise, je pensais évidemment à la suite, qui était d’intégrer une grande école d’ingénieurs. En m’y préparant, je me rendis compte toutefois que ce n’était pas mon désir profond, mais plutôt une obsession, une catharsis de mon ratage de prépa qui avait obscurci mon jugement. Au point de me détourner de ce qui me donnait le plus plaisir, et que je faisais le mieux, à savoir des Maths ! En plein mois d’Août, je pris donc le bus pour le Campus, où je le trouvai fidèle au poste, dans le bureau du nouveau doyen auquel il venait de passer la main. À ma question de savoir si son offre de bourse pour une thèse en France tenait toujours, un large sourire éclaira son visage. Il entreprit aussitôt de rédiger une «lettre de liaison» destinée à Si Mohamed-Salah Baouendi, qui passait l’année en sabbatique à Paris, et qui m’orienta vers l’Analyse numérique. J’en ignorais tout et il me fallut un long trimestre pour l’apprivoiser. À la fin du semestre, je sus de la bouche de Pierre Arnaud-Raviart, directeur du laboratoire et du DEA d’analyse numérique de Paris VI, que Mohamed Amara lui avait écrit une lettre de recommandation me concernant. Raviart avait sagement attendu que je fisse mes preuves aux examens de février pour venir vers moi avec des propositions. Au nombre desquelles celle de rejoindre le Centre de Mathématiques Appliquées de l’École Polytechnique, qui venait de naître, en qualité de chercheur.

Près de vingt ans plus tard, alors que je mettais sur pieds le pôle d’excellence scientifique (IPEST et École Polytechnique de Tunisie), Mohamed Amara et moi eûmes – mais qui n’en a pas au cours d’une longue vie professionnelle? – un désaccord à son sujet. Celui-ci ne diminua pas pour autant l’immense gratitude et le profond respect que j’avais à son égard. Lorsque parut mon livre «Destin de sta’»(3), dans lequel j’évoquai l’influence qu’il avait exercée sur mon parcours, il était évident à mes yeux qu’il devait en être l’un des premiers destinataires. Alors que nous ne nous étions pas vus depuis longtemps, je l’appelai pour lui rendre visite et le lui offrir. Il me reçut avec émotion. Nous évoquâmes des souvenirs communs, et il égrena les noms de plusieurs de ses «poulains», avant de me demander: «Tu étais bien le major de ta promotion, n’est-ce pas?». Je dus le détromper sur ce point car, pour l’être, il m’eût fallu un parcours linéaire, sans accidents. Des accidents qui m’auraient néanmoins manqué car, outre qu’ils ne m’ont pas disqualifié à ses yeux, ils ont contribué à construire la personne que je suis devenue.

Aujourd’hui, l’université et les mathématiques tunisiennes auraient besoin de nombreux Mohamed Amara. Le bâtisseur qu’il a été a fait beaucoup plus que des mathématiques, il a donné naissance à des mathématiciens, et à des institutions pour les abriter. Chose trop rare en outre pour ne pas être soulignée, il ne s’est pas contenté de faire prospérer sa propre «chapelle», mais au contraire de faire fleurir «cent fleurs»(4) dans le jardin mathématique de notre pays.

Mohamed Jaoua

1) Prononcé à la cérémonie d’hommage à sa mémoire, Faculté des Sciences de Tunis, 21 Novembre 2026

2) Mathématicien

3) «Destin de sta’: un mathématicien entre deux siècles», Leaders Books, 2023

4) «Que cent fleurs s’épanouissent, que cent écoles rivalisent!», Mao Zedong (1956)

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