Forte tristesse et profonde affliction : le décès samedi soir de Adel Boussarsar plonge tous ceux qui l’ont connu dans une grande peine. Fondateur de la chaine hôtelière Golden Ysmine, ancien président de la fédération tunisienne de volleyball, premier maire de la Soukra, ancien président de la chambre de commerce et d’industrie tuniso-allemande et de la fédération tunisienne des agences de voyage, vice-président de l’UTICA, et membre de la Chambre des conseillers, il n’avait cessé, toute sa vie durant de servir la Tunisie, sur divers plans.

Adel Boussarsar avait fait partie des premiers jeunes tunisiens titulaires d’une licence en sciences économiques à rejoindre, dès 1971, l’Office national du tourisme tunisien (ONTT) pour contribuer à l’élaboration de nouvelles stratégie de marketing et de promotion. Il planchera sur les premières études économiques, élaobrera les premières stratégies sur des bases documentées, dressera des plans d’action, analysera particulièrement les marchés allemand et français… Il ira d'ailleur à Frankfurt en 1972 ouvrir le premier bureau de l'ONTT en Allemagne, puis sera chargé en 1974 d'installer la première représenttaion de l’ONTT en France qui s’installera en plein cœur de Paris au boulevard de l’Opéra. L'agence au rez-de-chaussée offre une belle devanture tunisienne. Les bureaux, à l'étage, accueileront hôteliers tunisiens de passage, tours-opérateurs, et autres professionnels. La réussite sera totale. Adel Boussarsar saura ravir les médias, les tours opérateurs, les compagnies aériennes, les grandes personnalites et vedettes des arts et de la culture. La Tunisie sera partout, les réusltats suivront immédiatement.

De retour à Tunis, il dirigera le marketing de l’ONTT, avant d’être appelé par le Consortium tuniso-koweitien de développement (CTKD), en qualité de vice-président de la chaine Abou Nawas. Sa compétence, son ardeur et ses vastes relations professionnelles lui permettront de réussir brillamment dans ses fonctions.

Adel Boussarsar créera sa propre agence de voyage, constituera sa chaine hôtelière, Golden Yasmine et prendra le défi d’ouvrir des hôtels à Tozeur, Kebili, Douz, Kairouan, Tabarka et Yasmine Hammamet, et d’acquérir et rénover l’Hôtel des Oliviers à Sfax. Homme de défi et d’engagement, il se battait nuit et jour pour faire de ses unités des lieux exceptionnels d’accueil, d’hébergement, de gastronomie et d’animation. Il aimait bien ses équipes, savait les motiver, exigeait d’eux le maximum, et les mobilier pour assurer le meilleur accueil aux clients.

Cette même énergie, et ce même sens de servir, cette même grande ambition nationale, Adel Boussarsar les mettait partout là où il prenait fonction: à la municipalité de la Soukra, à la fédération de volleyball, à la chambre de commerce et d’industrie tuniso-allemande, à l’UTICA, et autres organimses. Un homme de cœur, de grande écoute, toujours prêt à rendre service.

Avec sa disparition la Tunisie perd l’une des figures de proue du tourisme tunisien, mais aussi du sport, et de l’action communale.

A sa famille, et à tous les siens, nos sincères condoléances.

Allah Yerhamou!