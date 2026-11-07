Salon des arts plastiques: Une créativité sans cesse innovante (Album photos)

C’est une bonne cuvée 2026 qui confirme l’ambition «d’incubateur pour une création en constante évolution». Près d’une centaine d’artistes de différentes spécialités rivalisent de talent dans une scénographie attractive du Salon national des arts plastiques qui se tient jusqu’au 12 décembre 2026 au musée national d’art moderne et contemporain de Tunis (Macam) à la Cité de la culture Chedli- Klibi. Si les peintres sont majoritaires, on retrouve des photographes, des sculpteurs et d’autres créateurs.

L’édition 2026 du Salon rend hommage au sculpteur Hachemi Marzouk qui, précisément, a célébré son 85e anniversaire au mois d’octobre dernier. Débordant de jovialité, il était présent lors du vernissage, et ravi de l’accueil que lui a réservé la ministre des Affaires culturelles, Amina Srarfi. Quatre sculptures parmi ses œuvres sont exposées à cette occasion.

Le mérite de cette manifestation est de promouvoir des artistes venus de différentes régions du pays confronter leurs expériences. «C’est un grand plaisir de partager avec les visiteurs mon œuvre artistique intitulée «Totems» et de prendre part à ce rendez-vous incontournable dédié à la création contemporaine et à la richesse des expressions artistiques», déclare Nadia Ghammouri de Kasserine.

A sa troisième édition, le Salon confirme son positionnement d’une exposition plurielle, ouverte à tous et rigoureuse dans la sélection des œuvres. La déambulation à travers les espaces offre un panorama vivifiant d’une créativité sans cesse innovante.