Par Zouhaïr Ben Amor. Universitaire

Une révolution silencieuse au cœur des familles

Il suffit aujourd’hui d’observer une table familiale pour mesurer l’ampleur du changement. Les grands-parents consultent parfois les photos envoyées par leurs petits-enfants, les parents répondent à des messages professionnels entre deux conversations, tandis que les adolescents passent d’une vidéo à une discussion de groupe, d’une publication à un jeu en ligne. Tous sont réunis dans la même pièce, mais chacun semble habiter un espace différent. Cette scène, devenue familière dans de nombreux foyers tunisiens comme ailleurs, résume une transformation profonde : les réseaux sociaux ne sont plus de simples outils de communication, ils participent désormais à la manière dont les générations se rencontrent, se comprennent, se jugent et parfois s’évitent.

La question n’est donc pas de savoir si les réseaux sociaux ont changé les relations entre les générations. Ils les ont incontestablement transformées. La véritable interrogation porte sur la nature de ce changement. Ont-ils rapproché les membres d’une famille dispersée entre plusieurs villes ou plusieurs pays ? Ont-ils permis aux jeunes de faire entendre leurs préoccupations et aux aînés de rester présents dans un monde qui évolue rapidement ? Ou ont-ils installé de nouvelles distances, en remplaçant la conversation par des messages rapides et l’écoute par des réactions immédiates ? La réponse ne peut être entièrement positive ni totalement négative. Les réseaux sociaux sont à la fois des ponts et des frontières, selon la manière dont on les utilise et la place qu’on leur accorde.

Pour les générations qui ont grandi sans Internet, la communication reposait davantage sur la rencontre, l’appel téléphonique, la visite et la longue conversation. Les nouvelles se transmettaient au fil des repas, des fêtes, des voisinages et des retrouvailles. Les jeunes générations, elles, ont grandi avec une communication presque permanente, où l’on peut envoyer une photographie, une note vocale ou une vidéo en quelques secondes. Elles ne considèrent pas nécessairement le message numérique comme une relation moins réelle. Pour elles, écrire plusieurs fois dans la journée peut être une façon naturelle de maintenir un lien. Le malentendu commence lorsque chaque génération prend ses propres habitudes pour la seule manière valable de communiquer.

En Tunisie, cette évolution est particulièrement visible dans les familles dont certains membres vivent à l’étranger, dans une autre région ou loin du domicile familial pour leurs études ou leur travail. Un groupe familial sur une application de messagerie permet de partager les nouvelles, de souhaiter un anniversaire, de demander des nouvelles d’un parent âgé ou de montrer les premiers pas d’un enfant. Une grand-mère peut voir grandir un petit-fils installé à des centaines de kilomètres ; un père parti travailler à l’étranger peut participer, à distance, à des moments ordinaires de la vie familiale. Ce qui était autrefois une absence parfois lourde devient une présence numérique régulière. Mais cette présence, aussi précieuse soit-elle, ne remplace pas toujours la chaleur d’une visite, le geste d’une main ou le silence partagé dans une même pièce.

Des générations qui se découvrent autrement

Les réseaux sociaux ont d’abord modifié la circulation de la parole. Autrefois, les informations et les références culturelles passaient souvent des adultes vers les jeunes: les parents transmettaient les habitudes, les récits familiaux, les règles de conduite et une certaine lecture du monde. Aujourd’hui, le mouvement est devenu plus réciproque. Les adolescents expliquent à leurs parents comment utiliser une application, régler les paramètres d’un téléphone, effectuer un appel vidéo ou repérer une fausse information. Les enfants deviennent parfois les guides numériques de leurs aînés. Cette inversion des rôles peut être enrichissante, car elle rappelle que la transmission ne va jamais dans un seul sens.

Les adultes, de leur côté, peuvent apporter aux jeunes ce que les plateformes ne savent pas enseigner : le recul, l’expérience, la mémoire des événements et la capacité de replacer une information dans son contexte. Une vidéo virale peut présenter une situation de manière spectaculaire, mais l’expérience aide à distinguer l’émotion du fait, la rumeur de la preuve et l’indignation passagère d’un véritable problème. Le dialogue entre les générations devient alors une forme d’apprentissage mutuel. Les jeunes transmettent des compétences techniques et de nouveaux langages; les aînés transmettent des repères, des récits et une expérience humaine.

Il serait cependant naïf de croire que cette rencontre se déroule toujours sans tensions. Les références culturelles, les codes de langage, les façons de se présenter et les conceptions de la vie privée peuvent être très différentes. Une photographie publiée par un adolescent peut sembler anodine à ses yeux et indiscrète à ses parents. Une remarque d’un adulte sur une vidéo ou une tenue peut être vécue par le jeune comme un jugement. À l’inverse, le silence d’un adolescent devant un message familial peut être interprété comme un manque de respect, alors qu’il s’agit parfois d’une simple habitude de communication ou d’une volonté de préserver son espace personnel.

Les réseaux sociaux rendent également visibles des univers qui se côtoyaient peu auparavant. Les parents découvrent les musiques, les humoristes, les débats et les préoccupations de leurs enfants. Les jeunes peuvent suivre les activités de leurs grands-parents, les souvenirs de leur quartier ou les récits d’une génération qui n’avait pas l’habitude de publier sa vie. Cette visibilité peut ouvrir des conversations inattendues. Elle peut aussi provoquer des comparaisons et des incompréhensions, surtout lorsque chacun commente les choix de l’autre sans chercher à les comprendre. L’enjeu n’est donc pas de partager les mêmes goûts, mais d’accepter que les différences ne constituent pas nécessairement une menace.

La proximité numérique et le risque de l’éloignement réel

Le paradoxe le plus frappant des réseaux sociaux est qu’ils permettent de communiquer à tout moment sans garantir une véritable disponibilité. On peut envoyer des dizaines de messages dans une journée et ne pas trouver le temps d’écouter attentivement une personne qui se trouve juste en face de soi. La conversation numérique est souvent fragmentée : elle se déroule entre deux tâches, s’interrompt à la première notification et se nourrit de réponses rapides. Or, certaines paroles ont besoin de durée, de silence et d’attention. Une inquiétude d’adolescent, une difficulté conjugale ou la solitude d’un parent âgé ne se résolvent pas toujours par un émoji ou une phrase envoyée à la hâte.

Cette situation ne doit pas conduire à condamner les téléphones ni à idéaliser le passé. Les générations précédentes connaissaient elles aussi les conflits, les silences, les incompréhensions et les distances affectives. La différence est que les écrans introduisent une concurrence permanente pour l’attention. Une notification peut interrompre un repas, une discussion ou un moment de repos. À force de consulter son téléphone par réflexe, on risque de donner à ses proches le sentiment qu’ils sont moins importants que ce qui apparaît sur l’écran. Le problème n’est pas toujours le temps passé en ligne, mais la manière dont ce temps empiète sur les moments où une présence réelle est attendue.

Les adolescents sont particulièrement exposés à la comparaison sociale. Les plateformes présentent souvent des images sélectionnées : réussites, voyages, apparences soignées, fêtes et moments heureux. Celui qui regarde ces publications peut finir par comparer sa vie ordinaire à une vitrine soigneusement construite. Les parents ne comprennent pas toujours l’intensité de cette pression, parce qu’ils n’ont pas grandi dans un univers où l’approbation se compte en mentions «J’aime», en abonnés ou en commentaires. Pourtant, se moquer de ces préoccupations ne les fait pas disparaître. Il faut au contraire reconnaître que la réputation numérique peut occuper une place importante dans la vie affective et sociale des jeunes.

Les aînés ne sont pas à l’abri des risques. Certains peuvent être victimes de fausses informations, de messages frauduleux ou de sollicitations qui exploitent la confiance et l’inexpérience numérique. D’autres peuvent se sentir exclus lorsqu’ils ne maîtrisent pas les applications utilisées par leurs proches. Le fossé numérique ne se résume donc pas à une différence d’âge: il dépend aussi de l’accès aux équipements, de la qualité de la connexion, du niveau d’éducation et de la possibilité d’apprendre sans être ridiculisé. Une société qui laisse une partie de ses citoyens à l’écart des usages numériques risque de transformer un outil de rapprochement en nouvelle source d’inégalité.

Entre liberté des jeunes et inquiétude des parents

La relation entre parents et adolescents est souvent le lieu où les tensions numériques apparaissent le plus nettement. Les parents souhaitent protéger leurs enfants contre les contenus violents, les humiliations en ligne, les arnaques, les contacts dangereux et l’exposition excessive de leur vie privée. Les adolescents, eux, considèrent les réseaux sociaux comme un espace de sociabilité, d’expression et parfois de construction de leur identité. Ils y retrouvent leurs amis, découvrent des communautés qui partagent leurs intérêts et expérimentent des formes de créativité. Lorsque les adultes réduisent cet univers à une perte de temps ou à un danger permanent, les jeunes peuvent se sentir incompris et choisir de ne plus parler de leurs expériences en ligne.

La protection ne peut pourtant pas reposer uniquement sur l’interdiction. Interdire sans expliquer peut pousser l’adolescent à contourner les règles, à utiliser des comptes cachés ou à demander conseil à des personnes moins fiables. À l’inverse, laisser faire sans accompagnement revient à abandonner les jeunes face à des environnements conçus pour retenir leur attention et encourager l’engagement. Entre ces deux attitudes, il existe une voie plus exigeante: établir des règles claires, adaptées à l’âge, discuter des contenus rencontrés et construire une confiance qui permette à l’enfant de demander de l’aide sans craindre immédiatement une punition.

Les parents doivent également accepter que la vie privée des jeunes ne soit pas une simple extension de la vie familiale. Grandir signifie progressivement disposer d’un espace personnel, apprendre à prendre des décisions et assumer leurs conséquences. Cela ne signifie pas que tout contrôle est inutile, mais que la surveillance permanente peut détruire la confiance qu’elle prétend protéger. Il est plus efficace d’apprendre à reconnaître une manipulation, à protéger ses données, à vérifier une information et à réagir face au harcèlement que de se limiter à consulter secrètement chaque échange.

Les jeunes ont, de leur côté, une responsabilité envers leurs proches. La liberté d’expression n’autorise ni l’humiliation, ni la diffusion d’images sans consentement, ni la publication de détails qui exposent la famille. Les adultes doivent respecter la parole des jeunes, mais les jeunes doivent aussi comprendre que la vie numérique laisse des traces et que certaines publications peuvent blesser durablement. Le respect, qui reste une valeur essentielle dans les relations familiales tunisiennes, doit trouver de nouvelles formes dans cet espace où une photographie ou un commentaire peut circuler bien au-delà de son public initial.

L’école peut contribuer à cette éducation. L’apprentissage du numérique ne devrait pas se limiter à savoir utiliser un logiciel ou effectuer une recherche. Il doit inclure l’éducation aux médias, la vérification des sources, la compréhension des algorithmes, la protection des données personnelles et la prévention du cyberharcèlement. Les enseignants, les parents et les associations peuvent travailler ensemble pour donner aux jeunes des outils de discernement. Il ne s’agit pas de leur demander de rejeter les technologies, mais de leur apprendre à les utiliser sans leur abandonner leur jugement.

Réapprendre à se parler dans un monde connecté

La transformation des relations entre générations ne dépend finalement pas des plateformes elles-mêmes, mais de la culture de communication que nous construisons autour d’elles. Un groupe familial peut devenir un espace de solidarité, de mémoire et d’entraide ; il peut aussi se transformer en lieu de reproches, de messages transférés sans vérification et de conflits interminables. Une photographie partagée peut rapprocher des personnes éloignées; une publication moqueuse peut au contraire créer une blessure. La technologie amplifie les possibilités humaines, bonnes ou mauvaises, mais elle ne remplace pas la responsabilité de chacun.

Il serait utile que les familles définissent quelques habitudes simples. Préserver certains repas sans téléphone, consacrer un moment à une conversation réelle, demander aux aînés de raconter leurs souvenirs et laisser les jeunes présenter leurs univers numériques peuvent sembler des gestes modestes. Pourtant, ils rétablissent une circulation de la parole. Les grands-parents peuvent transmettre l’histoire d’une famille ou d’un quartier, tandis que les petits-enfants peuvent leur montrer comment conserver des photos, retrouver une personne ou participer à une discussion à distance. La relation devient alors un échange, et non une leçon donnée dans un seul sens.

Les institutions ont également leur part de responsabilité. Les espaces culturels, les maisons de jeunes, les bibliothèques et les associations peuvent organiser des activités qui réunissent plusieurs générations autour de projets communs : collecte de témoignages, ateliers numériques, mémoire des quartiers, photographie, artisanat ou initiatives solidaires. Ces rencontres permettent de dépasser les caricatures qui opposent les jeunes prétendument accros aux écrans aux aînés supposément incapables de comprendre la modernité. Chaque génération possède des ressources et des fragilités; le dialogue permet de les reconnaître.

Les médias, enfin, doivent éviter de présenter les réseaux sociaux uniquement comme une menace ou comme une solution miraculeuse. Ils peuvent expliquer les mécanismes de désinformation, donner la parole aux familles, montrer les initiatives éducatives et rappeler les possibilités positives de la communication numérique. Une approche équilibrée est nécessaire pour que le débat public ne se réduise pas à une opposition entre nostalgie et fascination technologique.

Au fond, les réseaux sociaux ont changé le rythme, les codes et les lieux de nos relations. Ils ont rapproché les personnes séparées par la distance, donné une voix à ceux qui en avaient peu et permis aux générations de se découvrir autrement. Mais ils ont aussi fragilisé l’attention, accéléré les jugements et parfois remplacé la présence par une succession de signes numériques. Le progrès technique ne garantit pas automatiquement le progrès humain. Une famille peut être connectée en permanence et manquer de dialogue ; elle peut aussi utiliser un simple message pour maintenir une affection que la distance aurait autrefois affaiblie.

La question essentielle n’est donc pas de choisir entre le monde d’avant et celui des écrans. Aucun retour en arrière n’est possible, et il serait injuste de demander aux jeunes de renoncer aux outils qui structurent une partie de leur vie. Il faut plutôt apprendre à faire coexister les formes nouvelles de communication avec les valeurs qui donnent du sens aux relations: l’écoute, la patience, le respect, la confiance et la présence. La génération qui maîtrise le mieux une application n’est pas nécessairement celle qui comprend le mieux les autres. Et celle qui possède le plus d’expérience n’a pas toujours raison sur les usages de demain.

Les réseaux sociaux peuvent rapprocher les générations à condition de ne pas devenir un substitut à la rencontre. Ils peuvent prolonger une conversation, mais ne devraient pas en supprimer le besoin. Ils peuvent transmettre des souvenirs, mais ne remplacent pas le récit vivant de ceux qui les ont vécus. Ils peuvent donner aux jeunes un espace d’expression, mais ne doivent pas dispenser les adultes de les écouter. Dans une société qui change rapidement, la véritable modernité ne consiste peut-être pas à être connecté à tout instant, mais à savoir quand poser son téléphone pour regarder l’autre, lui parler et lui accorder toute son attention. C’est à cette condition que les écrans deviendront des ponts entre les générations plutôt que des murs transparents qui les séparent.

Zouhaïr Ben Amor

Universitaire

