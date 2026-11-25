Les organisations internationales qui promeuvent la démocratie sont-elles elles-mêmes démocratiques dans leur fonctionnement interne? Nombre d’organisations demeurent structurées autour de mécanismes décisionnels inégalitaires, asymétriques et souvent opaques. A partir de ce décalage entre le discours démocratique et les pratiques institutionnelles que s’articule la réflexion du colloque Démocratie et organisations internationales qui se tiendra à partir de ce vendredi 27 novembre 2026. Organisé à l’initiative du laboratoire de recherche en droit international, européen et relations Maghreb Europe, présidé par la professeure Salwa Hamrouni, il se tiendra jusqu’au samedi matin à la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis.

Deux demi-journées jours durant, les participants plancherons sur deux axes principaux. Le premier porte sur le fonctionnement démocratique des organisations internationales et examinera tour-à-tour la représentation et la légitimité démocratique dans les organisations internationales, et les procédures décisionnelles, asymétries de pouvoir et responsabilités. Le second traite de la projection de la démocratie par les organisations internationales, en analysant les normes démocratiques, les instruments d’action et les usages différenciés de la démocratie, ainsi que les limites, contradictions et usages différenciés de la démocratie.

Programme

Argumentaire

La démocratie s’impose aujourd’hui sur la scène internationale comme une norme de référence en matière de gouvernance, après avoir longtemps été considérée comme relevant du domaine réservé des États. Cette évolution n’aurait sans doute pas été possible sans l’implication croissante des organisations internationales, tant universelles que régionales, dans la promotion, la protection et, dans certains cas, l’accompagnement des processus démocratiques.

Celles-ci sont devenues des acteurs centraux dans la diffusion de standards démocratiques, à travers des instruments juridiques et politiques de plus en plus variés.

Toutefois, cette internationalisation de la démocratie n’est pas exempte de difficultés, tant théoriques que pratiques. D’un côté, les organisations internationales affirment la centralité de la démocratie comme principe structurant de l’ordre international contemporain, sans pour autant en proposer une définition claire et univoque. De l’autre, leur action se heurte aux réalités de la souveraineté étatique, aux rapports de force géopolitiques et aux intérêts stratégiques des grandes puissances. Ces contraintes conduisent parfois les organisations internationales à privilégier une approche formelle de la démocratie, à donner une apparence démocratique à des pratiques qui ne le sont pas réellement, voire à marginaliser la question démocratique au profit de la stabilité politique et de la paix internationales.

Dans ce contexte, déterminer ce que les organisations internationales appellent démocratie est un enjeu crucial pour leur fonctionnement. En effet, cette incertitude conceptuelle ne relève pas seulement du débat théorique; elle influence directement la manière dont les organisations internationales appréhendent, encadrent et mettent en œuvre la démocratie dans leurs actions.

Au-delà de cette ambiguïté, la démocratie au sein même des organisations internationales apparaît également problématique.

Une interrogation centrale s’impose alors: les organisations internationales qui promeuvent la démocratie sont-elles elles-mêmes démocratiques dans leur fonctionnement interne?

En effet, alors qu’elles exigent des États qu’ils respectent des standards démocratiques, nombre d’organisations internationales demeurent structurées autour de mécanismes décisionnels inégalitaires, asymétriques et souvent opaques.

Ce décalage met en lumière un paradoxe majeur: comment des institutions dont l’architecture interne ne correspond pas pleinement aux idéaux démocratiques peuvent-elles prétendre légitimement diffuser la démocratie à l’échelle mondiale?

Cette tension alimente ce que la doctrine qualifie de «déficit démocratique international», révélateur d’un ordre mondial où le pouvoir des organisations internationales s’accroît sans que ne se développent parallèlement des mécanismes effectifs de représentation, de participation et de responsabilité démocratique.

C’est à partir de ce décalage entre le discours démocratique des organisations internationales et leurs pratiques institutionnelles que se structure la réflexion de ce colloque.

Il s’agira ainsi d’interroger à la fois la manière dont les organisations internationales conçoivent et mettent en œuvre la démocratie, et la mesure dans laquelle leurs propres structures institutionnelles permettent une véritable démocratisation de la gouvernance internationale.

À travers une approche croisée entre droit international et relations internationales, ces deux journées d’étude viseront ainsi à éclairer les avancées, les contradictions et les limites du rôle des organisations internationales dans la construction d’un ordre international plus démocratique.

