Coupures d’électricité de l’été 2026 : perte de 13 jours de travail et d’une valeur ajoutée de 1 269,6 MD

Lourd bilan que celui causé par les coupures successives du courant électrique durant les mois de juillet et d’août 2026 en Tunisie, pour les entreprises. Selon une enquête de l’Institut arabe des chefs d’entreprise (IACE), «au total, 96% des répondants déclarent avoir subi des coupures d’électricité, dont 58,3% plusieurs fois par jour. Sur les deux mois étudiés, la perte moyenne atteint 13 jours d’activité. Près de trois entreprises sur dix (29%) déclarent avoir perdu au moins 20 jours, soit l’équivalent d’un mois ouvré complet. Les conséquences touchent également les équipements. Près des deux tiers des répondants signalent des dommages matériels, notamment aux moteurs, compresseurs et machines de production, devant le matériel informatique et les serveurs.»

«Les répercussions commerciales sont également importantes, souligne l’enquête. Une baisse du chiffre d’affaires est déclarée par 63,5% des entreprises, une proportion qui atteint 83% dans l’industrie. Parmi les entreprises exportatrices, 29,4% déclarent avoir manqué des délais, avec des pénalités ou une perte de client, tandis que 8,3% ont eu recours à la sous-traitance ou à l’importation pour compenser les perturbations. Par ailleurs, 30,5% des entreprises signalent une hausse du coût de leurs intrants, alors que les hausses de prix de vente restent rares.»



«La perte directe de valeur ajoutée liée aux arrêts d’activité provoqués par les coupures d’électricité est estimée à 1 269,6 MD indique l’IACE. L’industrie manufacturière concentre 671,5 millions de dinars, devant les services marchands (316,1 millions de dinars) et le commerce (282,1 millions de dinars).»

Télécharger l'enquête de l’Institut arabe des chefs d’entreprise (IACE)



