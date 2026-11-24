Paris- Correspondance particulière pour Leaders - Bien plus qu'une distinction littéraire, c'est un héritage de courage, de justice et de liberté qui a été célébré ce lundi 23 novembre à Sciences Po Paris, à l'occasion de la quatrième édition du Prix littéraire Gisèle Halimi, décerné à Rachida Brakni pour son roman «La part absente», publié aux éditions Stock. Portée par Maître Samia Maktouf, présidente et initiatrice du prix, cette distinction se veut une passerelle entre les cultures, les consciences et les deux rives de la Méditerranée.

«Son histoire n'appartient pas au passé, elle nous parle de notre présent et nous apprend sur notre avenir.» Ces mots de Nadia Hai, ambassadrice déléguée interministérielle à la Méditerranée, résument l'esprit d'une soirée dédiée à une femme dont les combats demeurent d'une saisissante actualité.

Petite fille de La Goulette, lycéenne de la rue de Russie à Tunis, devenue avocate, écrivaine et figure majeure du féminisme, Gisèle Halimi n'a jamais accepté l'injustice, quelle qu'en soit la victime. Refusant le silence et la résignation, elle a consacré sa vie à défendre la liberté de chacun de choisir son destin.

Ses combats se sont menés dans les prétoires et dans la rue, mais se prolongent aussi par les mots et les livres. Telle est la force de ce prix: faire vivre son héritage, au-delà de la mémoire, à travers la littérature qui transcende les frontières et les générations.

Inscrite au barreau de Tunis en 1949, puis à celui de Paris en 1956, Gisèle Halimi contribua également, aux côtés de Robert Badinter, à la réforme du serment des avocats en 1982, affirmant ainsi son attachement indéfectible à l'indépendance de la justice.

Le livre lauréat « La part absente », est un roman qui, à travers Karima et Karina, deux prénoms pour une même femme, explore les fractures de l'identité, le poids des origines et la quête de liberté. Une œuvre qui fait écho aux convictions de Gisèle Halimi: le droit d'être soi, sans renoncement ni soumission.

Brillamment orchestrée par Amel Smaoui, la cérémonie a trouvé à Sciences Po une résonance particulière. Un lieu symbolique pour cette maîtresse de cérémonie qui, comme Gisèle Halimi, y a été formée, et où se croisent pensée, engagement et transmission.

L'historien Benjamin Stora, dans un hommage empreint d'émotion, a regretté que Gisèle Halimi n'ait toujours pas trouvé sa place au Panthéon, parmi les grandes figures de la nation française. Ce soir, à Sciences Po, sa mémoire vivante a rejoint celle des éternels.

Mourad Daoud

Finalistes 2026 - 4ème édition



Romans



1. Nos vies sauvages, Hemley Boum, Gallimard

2. La part absente, Rachida Brakni, Stock

3. Un jour sans femme, Laetitia Colombani, Iconoclaste

4. Lola va mourir, Victor Dumiot, Calmann-Lévy

5. Le mouvement, Douce Dibondo, Payot Rivages