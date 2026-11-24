Sa vision demeure claire et ses propositions, appropriées: 41 ans après sa disparition le 26 novembre 1985, Béchir Salem Belkhiria laisse un souvenir vivace. L’enfant de Jemmel, qui a accédé à de grandes écoles françaises (Essec, Paris) et à l’Université de New York, aura été pionnier dans de multiples secteurs.

Sous ses propres initiales (BSB), il fondera sa première entreprise qui incarne, aujourd’hui encore, des valeurs d’avancée technologique, d’esprit d’entreprise et de relation-client. De la bureautique, la marque se diversifiera, développant un label de confiance.

S’engageant dans un «défi permanent», Béchir Salem Belkhiria n’hésitera pas à créer Sawarby, spécialisée dans les produits de photographie, GES, représentante des équipements de reproduction Rank Xerox, Ixciby, spécialisée dans les machines à coudre, Tunis Expo, espace d’expositions, et autres projets.

Béchir Salem Belkhiria croyait beaucoup dans l’action associative et le sport. Il sera le fondateur de l’association Tunis-Asia de coopération économique, qui développera les échanges avec les pays asiatiques et introduira en Tunisie les cercles de qualité. Dès 1975, il sera président de la Fédération tunisienne de rugby avec une double ambition : étendre la pratique de ce sport à différentes régions du pays et promouvoir le rugby féminin. Il y réussira, créera la confédération africaine de rugby (1984) et assurant à la Tunisie un rayonnement international dans cette discipline.

Béchir Salem Belkhiria bouillonnait d’idées, de propositions, de projets et multipliera les articles qu’il publie dans la presse tunisienne, des conférences qu’il donne, des rencontres avec des jeunes et des chefs d’entreprise. Son credo était de servir, de se rendre utile, de former les jeunes, et d’inciter à l’excellence. Discrètement, il prêtait soutien à ceux qui le sollicitaient et apportait une contribution substantielle à tant d’œuvres sociales.

Son livre intitulé «Le défi permanent» (Editions Leaders, 2024) fournit un ensemble de ses écrits, réunis et introduits par Dr Hamda Belkhiria. La préface, rédigée par son camarade du Sadiki et des années d’études à Paris, le professeur Abdelwahab Bouhdiba, brosse de lui un portrait saisissant.

Une figure et un parcours d’exception. Allah Yerhamou.

Béchir Salem Belkhiria

Le défi permanent

Du Dr Hamda Belkhiria

Editions Leaders, juillet 2024,

628 pages, 70 D

En librairies et sur

www.leadersbooks.com.tn

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