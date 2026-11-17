C’est une session spéciale, celle du 40ème anniversaire, des Journées de l’Entreprise qui se tiendra cette année du 10 au 12 décembre 2026, à Sousse. Placée sous le haut patronage du Président de la République, Kais Saïed, et organisée par l’Institut arabe des chefs d’entreprise (IACE), elle a pour thème : « L'Entreprise et le défi de l'exécution : de la réforme à la transformation ». L’ouverture sera assurée par la Cheffe du Gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri et la clôture, par le Gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, Fethi Zouhair Nouri. Pour sa part, le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Abdelhafidh participera au panel consacré à la transformation des institutions de l’État au service de l’efficacité de l’action publique.

« L’enjeu central de cette 40e édition est de comprendre comment passer d’une accumulation de réformes et d’initiatives à une transformation effective, en faisant de l’exécution non plus une succession d’actions isolées, mais le résultat d’une mobilisation cohérente et coordonnée de l’ensemble des institutions du pays » souligne une note de concept.

Deux contraintes transversales majeures sont à prendre en considération : la première est géopolitique, dans un environnement international instable, la seconde, est financière, dans un contexte de marges budgétaires limitées. Toutes deux imposent de repenser les priorités, de mieux allouer les ressources disponibles et de renforcer l’efficacité de l’action publique comme privée.

Premier thème qui sera abordé, il portera sur la "souveraineté sous contrainte : la géopolitique explique-t-elle le déficit d’exécution ?" Trois invités de marque interviendront à cette occasion autour du président de l’IACE, Amine Ben Ayed. Il s’agit de:

• Miguel Ángel Moratinos, ancien ministre espagnol des Affaires étrangères et de la Coopération et actuellement le Haut Représentant des Nations Unies pour l'Alliance des civilisations,

• Ségolène Royal, ancienne ministre de l’Environnement et de l'énergie,

• Mohammed bin Abdullah Al Rumaihi, ancien ministre qatari des Affaires locales.

Tour-à-tour, le programme traitera les thématiques suivantes, sous divers formats:

• La transformation des institutions de l’État au service de l’efficacité de l’action publique, avec le ministre Samir Abdelhafidh, Habib Karaouli, Khalil Laabidi, Emna Khrouf et Ahmed Zoghlami,

• L’énergie, avec notamment Daniel Verwaerde, ancien administrateur général du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives,

• Regards croisés : des perspectives inédites et multidisciplinaires, avec Nacer Kettane, Samir Belaid, Mohamed Lazhar Gharbi et Mounir Kchaou,

• Pourquoi l’entreprise peine-t-elle à se transformer ? avec Armand Hatchuel professeur à Mines Paris, spécialiste de la théorie de la conception et de l'innovation,

• Le stress hydrique et énergétique, avec Nidhal Ouerfelli et Abbadallh Rabhi.

La modération des débats sera assurée successivement par Wassim Belarbi, Kawther Zantour, Ibrahim Dabbech et Chaker Besbes.

Une très belle session en perspectives.

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