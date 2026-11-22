C’est une ode multiple à la mémoire du grand poète Aboul Kacem Chebbi, à son œuvre, à l’enfance heureuse au milieu de la nature et au plein-air qui a marqué la 32ème édition du Prix annuel que lui dédie la Banque de Tunisie. La cérémonie de remise de prix aux lauréats, organisée samedi 21 novembre au palais Ksar Essaid au Bardo, était une balade dans le Djérid natal du poète, mais aussi dans les montages du Kef où il avait été de se soigner, en passant par Sbeitla et Jbel Samama. Tout était aux senteurs des végétaions du terroir, le thym, et le romarin, et de ses produits naturels, avec une mise en valeur de l’alfa. Un concept bien choisi et soigneusement décliné. De sa voix suave et de ses propos poétiques, Ikbel Kalboussi, de Watanya TV, saura en excellent maître de cérmonie, conférer une ambiance raffinée.

Le directeur général de la Banque de Tunisie, Hichem Rebii, soulignera cet engagement de développement durable qui se confirme d’édition en édition, et dira que le Prix s’élargit à de nouvelles formes de création artistiques, embrassant diverses tranches d’âge.

Le concours pour le Prix Aboul Kacem Chebbi 2026 a été consacré cette année aux nouvelles publiées en langue arabe et portant sur l’enfance. Pas moins de 107 œuvres ont été reçues, pour la plupart d’auteurs de renom de plusieurs pays arabes, précisera Moncef Ouhaibi président du jury. Le prix reviendra à la nouvelliste tunisienne Imen Essafi, pour son œuvre “Une deimi-seconde de lumière”. “Elle se distingue par une grande capacité d’écriture dans une langue arabe très épurée, moderne et vivante, avec densité et forte expression”, affirmera Ouhaïbi.

Le grand Prix Aboul Kacem Chebbi a été décerné au Pr Fathi Nacri, pour l’ensemble de l’œuvre,chercheur en littérature arabe.

Invité dhonneur de la session: le poète saoudien Salah Zamanin. “Je suis ravi d’apprendre qu’une banque arabe consacre chaque année un prix au grand poète Aboul Kacem Chebbi dont la notoriété dépasse les frontière de son pays natal pour s’étendre aux quatre coins du monde. La Banque de Tunisie fait de la culture un gisement précieux de son capital et c’est le meilleur de son patrimoine.”

Nouveauté 2026: le prix des arts plastiques. Il a été remporté par Najia Attia, peintre, ancienne professeure d’anglais qui s’est inspirée de l’œuvre de Chebbi et de son évocation de la nature pour peindre, bénéficiant des conseils de Aïcha Filali.

Une série d’autres distinctions ont été attribuées à cette même occasion. C’est ainsi que le Pr Ridha Mami, hispaniste a été primé pour la traduction en espagnol de recueils poétiques de Chebbi. “C’est un livre qui connaît un réel succès dans les pays de langue espagnole, dira-t-il. En Espagne, il est à sa 5ème édition. Il a été publié également en Argentine, au Mexique, en Colombie et dans d’autres pays. Chebbi est en effet enseigné dans plusieurs universités d’Amérique latine”. “En s’investissant dans la culture, poursuivra-t-il, la Banque de Tunisie nous redonne espoir, sucsite des vocations auprès des enfants et des jeunes et encourage les chercheurs.” Ridha Mami se rendra cette semaine à Guada Lakhara, au Mexique, pour participer à une manifesation littéraire à la mémoire de notre poète national.

Musique: c’est le violencelliste et ensignant universitaire Naoufel Ben Aissa qui décroche un prix d’honneur. Le jeune Mohamed Raouf Gharsa, sera lui aussi primé pour son talent et sa vocation dans la préservation du malouf tunisien appris de son père Zied Gharsa et transmis par son grand père Taher Gharsa. Le jeune Zakaria Zoghlami émerveillera le public par ses partitions musicales. La chorale enfantine du conservatoire d’El Menzah 6, dirigée par Mouna Chtourou, avec Mounia Antit en tant que chef d’orchestre fera montre d’un talent proetteur, qui sera salué par Lotfi Bouchank, présent parmi les convives.

D’autres enfant talentueux seront à l’honneur. Les deux sœurs jumelles, Bissan et Bilsan Kouka qui avaient remporté le premier prix arabe du défi de la lecture, ont déclamé des poèmes de Chebbi, en arabe et en français.

Iyed Yourbou, lauréat du premier prix mondial de calcul mental, gagné à Istanbul, “sera précieux pour la BT, lui dira Hichem Rebii. Hamza Hammami, médaillé d’or en kunf fu, et Rouaa Helali, une très jeune artisane de l’alfa seront très applaudis.

Le directeur de l’école primaire Sidi Ameur à Siliana Sud, Adnene Helali, activiste culturel à Sbeitla et Jbel Samama, Latifa Gharrad, longtemps productrice d’émissions enfantines à la Radio Nationale, Leila Bouregaa, jouranliste culturelles et Radhouane, critique culturel et metteur en scène seront invités au podium pour recevoir des distinctions.

Un très beau palmarès à la hauteur de la qualité du prix et de sa réputation.

La deuxième partie de la cérémonie de remise du Prix sera consacrée à une troupe venue de Jbel Smama, donner un spectacle captivant. “Nous portons la voix forte des bergers, de nos steppes, et de notre fôrets, dira Adnene Helali. Nous chantons la nature, l’expression humaine, l’enfance, la vie. Nous nous retrouvons en plein de l’œuvre de Chebbi. La Banque de Tunisie nous offre l’occasion de préserver cette musique et ces chants et de les partager ensemble.”

D’année en année, le Prix Aboul Kacem Chebbi confirme sa vocation, élargit sont périmètre, innove dans ses thématiques et s’impose en véritable institution littéraire et artistique. Hichem Rebii et son équipe lui donnent à chaque nouvelle édition une attractivité encore plus forte et merveilleuse organisation.