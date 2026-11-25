Le format est attractif: 24 heures de musique électronique, organique et hypnotique en plein air, avec camping, moments de partage et découverte des paysages de Zaghouan. La première édition de Samsara Festival, organisée le 14 novembre courant a connu un franc succès. Les artistes Al-Dee, Azwan, Bilhan, Flifla, Ismailovic, Kösh, Mustash et Yohanz ont su animer un spectacle continu.

Ambitionnant de promouvoir l'attractivité naturelle et culturelle de la région et soutenir le tourisme alternatif en Tunisie, le festival a été porté par Armada Prod et Islam Hakiri, en coordination avec les autorités régionales. Fort de ce succès, il donne d’ores et déjà rendez-vous à ses amateurs pour une deuxième édition le 23 janvier 2027.







