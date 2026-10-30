7ème Journée Nationale de l’Allaitement Maternel: allaiter aujourd’hui protéger demain

Par Dr Emna Barkaoui. Présidente de l’Association Hanen - L'Association Hanen pour la promotion de l’allaitement Maternel organise sa Journée Nationale de l’Allaitement Maternel le 31 octobre 2026 à partir de 8h.30 à la cité des sciences à l’auditorium el Khawarizmi.

Cette journée est dans sa 7ème édition. Elle célèbre la Semaine Mondiale de l’Allaitement Maternel programmée en Tunisie du 01 novembre au 7 novembre. Et elle sera inaugurale de la semaine.

Cette année le thème de cette année est: "Allaiter Aujourd’hui Protéger Demain"

Elle réunit des professionnels de la santé de toutes les catégories, des chercheurs, des partenaires variés avec implication de cette année des jeunes start-up en entreprises.

Le programme est riche avec des éminents conférenciers et modérateurs. Cette année est particulière, plusieurs innovations dans l'organisation.

Nous traitons des sujets d’actualités:

• L'allaitement Maternel et les objectifs de développement durables en effet le lait maternel intervient dans des domaines variés dont la protection de l’environnement, l’économie individuelle et nationale, la santé maternelle et infantile et son rôle majeure dans le bien-être, la prévention des maladies infectieuses etc.

• Le code International de l'OMS de commercialisation des substituts du lait Maternel : Un sujet de débat important qui va susciter plusieurs réflexions et mettre le point sur où on est en Tunisie?

• Une nouvelle rubrique de flash-info qui parlera sur la collecte du colostrum en prénatal une nouvelle approche soulignant l’importance du colostrum, ce lait des premiers jours avec toute sa constitution protectrice pour le bébé.

• Une Table Ronde sur la Santé maternelle (Un projet porté par le ministère de la santé/ DSSB) et l'allaitement avec les différents angles:

- La santé mentale de la mère: après l’accouchement et le rôle de l’allaitement maternel: des avancées basées sur des données statistiques

- Le projet du réseau de périnatalité et la place de l’allaitement porté par le ministère de la Santé/ l’Association Tunisienne de Médecine Néonatale (ATMN)

- L’expérience Tunisienne dans l’allaitement maternel et la mise au sein précoce à travers le travail du service de gynécologie obstétrique Hôpital Charles Nicole

• Deux ateliers pratiques en plénière pour faire profiter le maximum des participants qui touchent l’allaitement et le retour au travail, l’allaitement avec des aspects pratiques.

Le taux d’allaitement en Tunisie est à 17.8% (MICS 2023) s'améliore très doucement mais reste au-dessous du taux mondial (48%). Notre défi à tous est d'arriver à un taux à plus de 50% en 2030: Objectif de l'OMS.

Beaucoup de travail nous attend ensemble avec beaucoup d’actions type «Informer» «Former» «Accompagner».

Des recommandations émaneront de cette journée Nationale.

Une clôture particulière avec un accompagnement musical sur el Aoud et d’autres surprises.

L’Association Hanen est ouverte à toute collaboration pour promouvoir l‘allaitement maternel, encourager et renforcer l’instinct naturel.

Nous remercions vivement nos partenaires fidèles, nos nouveaux partenaires et nos sponsors pour leur action humanitaire.

Un remerciement pour le ministère de la santé qui a mis la santé maternelle et néonatale une priorité.

Je finis par «une pensée spéciale à toute maman qui pour une raison ou une autre n’a pu allaiter».

L’Association Hanen est une association créée en 2018. Elle est la seule association tunisienne spécialisée dans l’allaitement maternel. Elle dispose de 5 antennes régionales. Elle a travaillé en collaboration étroite avec le ministère de la Santé (DSSB, ONFP), l’UNICEF, L’OMS, l’union Européenne et l’OIM.

Plusieurs projets ont été portés avec succès.

Chaque année, elle organise une à deux journées scientifiques pour célébrer la semaine Mondiale de l’Allaitement Maternel.