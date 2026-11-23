Chercheurs, artistes et acteurs culturels de nombreux pays se retrouveront en conférence internationale Créativité, Numérique et Humanités (CNH) du 25 au 27 novembre 2026, à Yasmine Hammamet. Ils croiseront leurs regards sur une question que l'essor de l'intelligence artificielle générative a rendue incontournable: que deviennent la création, la mémoire et la production des connaissances lorsque les machines écrivent, filment et archivent?

«CNH2026 porte une ambition plus profonde: celle de faire naître une véritable agora contemporaine, où le numérique n'est ni célébré comme une promesse absolue ni appréhendé uniquement comme une menace, mais interrogé dans toute sa complexité», déclare Pr Chiraz Latiri, présidente de la conférence et du programme TACIR.

Cette conférence est l'aboutissement d'un processus collectif nourri par les expériences de terrain et les échanges avec les acteurs des territoires. Son ADN est l'interdisciplinarité: mettre en relation la recherche académique, les pratiques artistiques, les expérimentations numériques, les approches économiques et managériales et les réalités sociales et culturelles, pour appréhender des transformations qu'aucune discipline ne peut décrire seule.

• Culture et création. Musées et patrimoine à l'ère du numérique, cinéma et archives face à l'IA, narration immersive en réalité virtuelle: un panel réunit notamment la réalisatrice Jihan El-Tahri et l'anthropologue Marion Slitine (CNRS) autour des contre-récits et des mémoires critiques; un autre interroge, avec des experts de la muséologie dont une spécialiste du Grand Egyptian Museum, le « musée de demain ». Une master-class consacrée aux contre-archives et aux cartographies immersives présente le projet (IN)VISIBLE, créé par les collectifs Hawaf et Dahaleez avec Iconem à partir de reconstructions 3D, sur la mémoire des lieux culturels de Gaza détruits depuis octobre 2023.

• Science et société. Trois conférences plénières ouvrent chaque journée: «Le numérique décolonial, nouvel âge de l'illusion d'engagement» (Soulaymane Guassama), «After the Humanities? Interpretation and Authority in the Age of AI» (Toma Tasovac) et « Vers une IA éthique et équitable» (Nahla Ben Amor). La master-class du Pr Federico Tajoriol (Université de Franche-Comté) propose le cadre d'une «écologie de la création hybride» entre acteurs humains et IA générative. Un panel présente les premiers enseignements de l'enquête sociologique TACIR, menée dans huit gouvernorats tunisiens entre 2023 et 2025, sur les jeunes et les inégalités d'accès à la culture.

• Économie et innovation. En partenariat avec l'Unité de Gestion par Objectifs du programme Horizon Europe (UGPO-HE) du ministère tunisien de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, un atelier pratique aide chercheurs, artistes et professionnels des industries culturelles et créatives à décrypter les appels à projets 2027 d'un programme doté de 95,5 milliards d'euros sur 2021-2027, dont la Tunisie est pays associé. Le panel sur les musées accueille aussi le fondateur de la start-up Digital Cultural eXperience (DCX), pour aborder gouvernance des données culturelles, durabilité et accessibilité.

Un atelier doctoral consacré à la critique scientifique et à l'éthique de la recherche se tiendra les 25 et 26 novembre, sous la direction des Prs Mohamed Salah Omri (Université d'Oxford) et Mohsen ElKhouni (Université de Tunis El Manar). Un atelier de trois demi-journées, animé par le Dr Jorge Esteban Blein (Faculté de Design et Technologies Créatives, Madrid), explore la narration immersive: chaque session commence par une expérience en réalité virtuelle. Deux soirées de projection, «Regards croisés» (documentaires) et «Géographies invisibles» (vidéo), prolongent les débats par l'image.