Mohamed Fitouri - Dans nos universités, on forme à l’entrepreneuriat comme si tous les étudiants se ressemblaient. La recherche prouve le contraire, et en tire une conclusion nette: il faut différencier l’offre, ou accepter de passer à côté des futurs créateurs.

Le même cours pour tous: un gâchis

Sensibilisation, concours de projets, incubateurs, clubs: l’entrepreneuriat est entré dans nos facultés. Mais derrière cette dynamique se cache un angle mort. La plupart des dispositifs reposent sur un étudiant «type» qui n’existe pas.

Dans un même amphi se côtoient trois réalités. Celui qui n’a jamais pensé à créer une entreprise. Celle qui s’y intéresse sans savoir par où commencer. Et celui qui a déjà une idée, un premier réseau, parfois un prototype. Leur proposer le même contenu, c’est ennuyer le premier, perdre la deuxième et abandonner le troisième au moment précis où il a le plus besoin d’aide.

Trois profils, trois moteurs

Notre travail de recherche distingue trois groupes d’étudiants. Leur différence n’est pas seulement une question de degré: chaque groupe obéit à un modèle d’intention entrepreneuriale qui lui est propre. Ce qui pousse un étudiant à envisager l’entrepreneuriat (ses attitudes, son entourage, son sentiment de capacité, sa personnalité) n’a pas le même poids d’un profil à l’autre.

La conséquence est directe: si les moteurs diffèrent, les leviers pédagogiques efficaces diffèrent aussi. Ce qui éveille l’envie d’entreprendre chez l’un laisse l’autre indifférent. Ce qui outille celui qui est prêt à se lancer n’a aucun sens pour celui qui n’y songe pas.

Une réponse en trois temps

La première recommandation est claire: prescrire une éducation entrepreneuriale différenciée.

• Pour les plus éloignés: une sensibilisation large, intégrée aux cursus, qui montre le métier d’entrepreneur tel qu’il est, avec des parcours réels et la diversité des façons d’entreprendre. Sans pression.

• Pour ceux qui explorent: des mises en situation, des projets tutorés, des rencontres avec des praticiens, pour gagner en confiance et clarifier l’idée.

• Pour ceux qui sont proches de l’engagement: un accompagnement intensif tourné vers le passage à l’acte, qui couvre la validation du marché, le montage financier, le cadre juridique et les réseaux.

Il ne s’agit pas de classer les étudiants en «bons» et «mauvais» profils. Il s’agit d’ajuster l’effort à la distance réelle qui sépare chacun de l’acte d’entreprendre.

Priorité aux étudiants proches du passage à l’acte

C’est auprès d’eux que l’impact est le plus fort: ils transformeront un accompagnement en entreprises réelles. Il faut donc développer des programmes d’accompagnement-formation conçus pour eux, qui font avancer le projet pendant que l’étudiant se forme, au lieu de lui délivrer un enseignement déconnecté de sa situation.

Aucun établissement ne peut y arriver seul. Enseignants-chercheurs, structures d’appui, incubateurs, mentors entrepreneurs, banques et organismes de financement doivent travailler dans la même direction.

Le statut étudiant-entrepreneur: une avancée majeure, à condition d’en faire quelque chose

Le statut national étudiant-entrepreneur change la donne. Il reconnaît la double identité de celui qui étudie et crée en même temps, lui permet de mener les deux de front et donne de la légitimité à sa démarche, auprès de l’université comme des partenaires. Il lève une peur très répandue: celle de devoir choisir entre le diplôme et le projet.

Mais un statut seul ne suffit pas. Sans dispositif différencié, il reste un affichage. Sans statut, le meilleur dispositif se heurte à des obstacles administratifs. C’est leur combinaison qui crée un engagement durable.

Trois décisions à prendre dès maintenant

1. Diagnostiquer avant de former: connaître le profil des étudiants pour les orienter vers le bon dispositif.

2. Segmenter l’offre: sensibiliser tous les étudiants, approfondir avec ceux qui explorent, accompagner ceux qui s’apprêtent à se lancer.

3. Faire du statut étudiant-entrepreneur la porte d’entrée vers de véritables parcours d’accompagnement.

Conclusion

La Tunisie veut que ses diplômés créent de l’emploi et de la valeur. Elle n’y parviendra pas avec des programmes uniformes pour des étudiants qui ne le sont pas. La recherche éclaire le chemin: aligner l’offre sur les profils, c’est transformer l’éducation entrepreneuriale d’une dépense diffuse en un investissement ciblé.

Mohamed Fitouri

Enseignant-chercheur en sciences de gestion LISEFE Tunis El Manar



