L’Association Hanen, Feryel Lakhdar et la Poste tunisienne célèbrent l’allaitement maternel

Un nouveau timbre-poste, à partir d’une œuvre de Feryel Lakhdar, célébrant l’allaitement maternel a été émis par La Poste tunisienne, à l’occasion de la célébration de la semaine nationale de l’allaitement maternel. D’une valeur faciale de 1.500 D, il a été tiré en offset, en 300.000 exemplaires et mis en circulation le jeudi 5 novembre 2026.

L’émission de ce timbre est le fruit d’une collaboration entre la Poste tunisienne, l’association Hanen pour la promotion de l'allaitement maternel, lors du mandat de la professeure Zahra Marrakchi et de l’artiste-peintre Feryel Lakhdar. Maman convaincue de l’allaitement au sein, Feryel a dédié son talent à cette noble mission, apportant son soutien à l’association Hanen. L’œuvre est magnifique, toute en douceur et en beauté. Pr Marrakchi a tapé dans le mille, avant de clore son mandat, en proposant à La Poste, en parfaite symbiose, ce tableau en illustration d’un timbre qui fera date. Les philatélistes s’en réjouiront.



