Les dirigeants africains restent confiants dans leurs perspectives de croissance, mais l’incertitude économique, la maturité en matière d’IA et la résilience détermineront les prochaines priorités d’investissement

La troisième édition de l’étude KPMG Africa CEO Outlook analyse les 4 grands axes qui orientent les décisions des dirigeants d’entreprise sur le continent: perspectives économiques, technologie & intelligence artificielle (IA), talents et développement durable.

Fondée sur les réponses de 176 dirigeants des plus grandes entreprises du continent, l’étude s’inscrit dans la 12ème édition du KPMG CEO Outlook, menée auprès de 1400 dirigeants dans le monde entier entre le 11 aout et le 21 septembre 2026. Ses résultats décrivent un environnement économique où les ambitions restent fortes, mais où la capacité d’exécution devient déterminante. Pour ces dirigeants, la résilience des opérations, des données et des chaines d’approvisionnement n’est plus seulement un risque à gérer: elle devient une composante à part entière de leur stratégie de croissance. L’ambition en matière d’IA dépasse encore la maturité des organisations, la transformation des talents s’impose comme un impératif de croissance et le développement durable doit désormais se traduire en création de valeur mesurable.

L’optimisme des dirigeants africains reste solide: 79 % se disent confiants dans les perspectives de croissance de leur entreprise et 72 % dans celles de leur économie nationale, tandis que 86 % ont enregistré une hausse de leur chiffre d’affaires lors de leur dernier exercice. Les arbitrages deviennent toutefois plus complexes. La cybersécurité et la sécurité des données figurent parmi les principales menaces pour la croissance (31 %). Si 72 % des dirigeants font de l’IA une priorité d’investissement, seuls 14 % estiment que leur organisation suit le rythme de ses évolutions, voire le devance. Enfin, 84 % prévoient une hausse de leurs effectifs au cours des trois prochaines années, et expriment le besoin de renforcer leurs compétences.

Le KPMG Africa CEO Outlook 2026 souligne que, si la confiance reste un moteur essentiel, elle ne suffit pas à garantir la performance future. La prochaine phase de croissance reposera sur la capacité des entreprises africaines à transformer leurs investissements en résultats tangibles, à naviguer dans un environnement incertain et à renforcer les capacités indispensables pour rester compétitives dans une économie mondiale toujours plus interconnectée et façonnée par les technologies.

Consultez l’étude : 2O26 KPMG Africa CEO Outlook

À propos de KPMG One Africa

KPMG One Africa désigne les cabinets KPMG des régions d’Afrique australe, d’Afrique de l’Est et d’Afrique de l’Ouest. Cet ensemble regroupe 13 pays répartis au sein de trois pôles régionaux: l’Afrique australe, avec le Botswana, Maurice, le Mozambique, la Namibie, l’Afrique du Sud, la Zambie et le Zimbabwe; l’Afrique de l’Est, avec le Kenya, le Rwanda, la Tanzanie et l’Ouganda; et l’Afrique de l’Ouest, avec le Ghana et le Nigeria. En 2025, ces cabinets ont officiellement constitué un cluster commun, dénommé KPMG One Africa.

Les cabinets KPMG présents dans ces pays sont des cabinets membres de l’organisation mondiale KPMG, composée de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, société de droit anglais à responsabilité limitée par garantie.

À propos de KPMG en Afrique francophone

KPMG en Afrique francophone regroupe les cabinets membres de KPMG présents en Afrique du Nord, de l’Ouest et Centrale.

Sa présence régionale couvre 20 pays: l’Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Mauritanie et la Libye en Afrique du Nord; le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo en Afrique de l’Ouest ; le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République du Congo, la République démocratique du Congo et le Tchad en Afrique centrale.

Les cabinets KPMG de ces pays sont membres de l’organisation mondiale KPMG, composée de cabinets membres indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais à responsabilité limitée par garantie.

