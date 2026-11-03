Signature d’un Accord de transfert de technologie et de distribution entre deux Start-up en DeepTech

Un accord de transfert de technologie et de commercialisation des kits rapids à base de matériau flexible (et sur du papier aussi) a été signé entre les start-ups MIGSens (tunisienne, représentée par M. Firas Karaoui) et Sense4Med (italienne, représentée par Mme Arduini Fabiana).

Les kits seront destinés à des mesures rapides, spécifiques et non-invasives dans la sueur de la concentration des biomarqueurs tels que les ions chlorure, l’acide lactique, le sodium et le cortisol. Ces molécules dans la sueur sont respectivement des biomarqueurs de la mucoviscidose (ou fibrose kystique), de l’état de d’hydratation du corps humain, d'ischémie tissulaire (manque d'oxygénation) et de stress chronique. Les kits sont écologiques et économiques, portatifs et moins invasifs que les méthodes traditionnelles. Cette initiative est la première en Tunisie entre deux start-up en DeepTech et se concrétisera par le développement d’autres types de kits pour des applications environnementales et agro-alimentaires.

La signature de l’accord a eu lieu lors de la 3eme édition du congrès “ Euro-Mediterranean Conférence on Materials, Devices and Systems” tenue du 28 au 30 octobre 2026 à Port El Kantaoui. Elle est organisée par l’Institut National des Sciences Appliquées et de Technologie de l’Université de Carthage en partenariat avec l’Université de Grenoble Alpes (France) et l’Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (France).

