Par Mourad Bourehla - La victoire démocrate au Congrès américain, ou le “Bluenami “comme le chérissent les sympathisants démocrates, ouvre une nouvelle séquence dans la politique étrangère de Donald Trump, entre risque d’escalade au Moyen-Orient, fragilisation du soutien à Israël, épanouissement de l’Europe face aux Etats unis et érosion du multilatéralisme au Maghreb, les équilibres régionaux pourraient entrer dans une phase de recomposition. Pour la Tunisie, ces évolutions imposent une lecture stratégique attentive de son environnement méditerranéen.

Un scrutin intérieur aux répercussions géopolitiques

Les élections américaines de mi-mandat du 3 novembre 2026 ont constitué un revers majeur pour le parti républicain. La conquête des deux chambres du Congrès par les démocrates intervient dans un contexte marqué par la guerre contre l’Iran qui, selon une enquête du Pew Research Center réalisée du 28 septembre au 4 octobre 2026, a révélé que 65 % des Américains désapprouvaient la gestion du conflit iranien par Donald Trump et ce qu’elle a engendré comme hausse des prix de l’énergie, les difficultés quotidiennes du citoyen américain dans le domaine de la santé, de l’éducation avec un pouvoir d’achat chancelant et les controverses suscitées par la politique commerciale de la Maison-Blanche. La politique étrangère n’a pas simplement constitué un arrière-plan du scrutin; elle a participé à la détermination de son résultat.

Pour autant, la victoire démocrate ne signifie pas un changement immédiat de la stratégie américaine. Le président conserve des prérogatives considérables en matière de défense et de diplomatie.

Le Congrès dispose néanmoins de leviers institutionnels importants pour encadrer l’action présidentielle: le contrôle des crédits budgétaires à travers les lois d’appropriation (Appropriations Acts), le contrôle exercé par les commissions parlementaires chargées des affaires étrangères et de la défense, ainsi que les enquêtes et auditions publiques permettant d’examiner les décisions de l’administration. Ces instruments peuvent compliquer la conduite de la politique étrangère présidentielle et limiter certaines initiatives militaires, sans pour autant retirer au président ses prérogatives constitutionnelles de commandant en chef des forces armées.

C’est dans ce paradoxe entre affaiblissement politique intérieur et persistance de la puissance exécutive que s’inscrit l’avenir de la politique américaine au Moyen-Orient, en Europe et en Méditerranée.

L’analyse publiée par l’ISPI le 5 novembre 2026, sous le titre Trump After the Midterms: What Next for MENA?, met en évidence les limites de l’activisme régional du président américain. Les initiatives de Donald Trump, présentées comme une démarche pragmatique visant à résoudre les conflits, ont produit des résultats souvent fragiles. La diplomatie transactionnelle, fondée sur des arrangements rapides et des rapports de force bilatéraux, peine à générer des mécanismes de stabilité durables. Le Moyen-Orient pourrait ainsi devenir le principal terrain d’expérimentation des conséquences de la défaite républicaine.

L’Iran, Israël et les pays du Golfe: entre escalade et recomposition



La guerre contre l’Iran constitue le dossier le plus sensible de la nouvelle séquence de politique américaine. Les opérations militaires américano-israéliennes n’ont pas entraîné l’effondrement de la République islamique, ni permis de régler durablement la question nucléaire. Elles ont, en revanche, renforcé le poids stratégique du détroit d’Ormuz dans le rapport de force régional.

Pour Téhéran, la défaite électorale de Trump représente une satisfaction politique, mais non une garantie de sécurité. La perspective d’une reprise des opérations militaires demeure présente. L’affaiblissement de la majorité présidentielle pourrait inciter la Maison-Blanche à rechercher une sortie diplomatique; il pourrait également encourager le président à démontrer sa détermination stratégique avant que les contraintes parlementaires ne deviennent pleinement effectives.

L’enjeu des négociations est désormais à plusieurs thèmes: La levée des sanctions, le contrôle du détroit d’Ormuz, le stock d'uranium enrichi et le devenir des matières nucléaires constituent autant de questions susceptibles de bloquer un compromis.

La relation avec Israël pourrait, elle aussi, connaître une évolution importante. La victoire démocrate ne remet pas en cause l’alliance stratégique entre Washington et Tel-Aviv. Elle constitue toutefois un avertissement politique. Le soutien américain à Israël, longtemps caractérisé par un large consensus bipartisan, fait désormais l’objet de contestations plus visibles au sein du Parti démocrate.

Les élus favorables aux droits palestiniens pourraient renforcer le contrôle parlementaire sur les transferts d’armes, les opérations militaires à Gaza et les violences en Cisjordanie. Cette évolution ne signifie pas que la direction démocrate abandonnera son attachement à la sécurité israélienne. Elle traduit plutôt une dissociation croissante entre cette exigence stratégique et l’approbation des orientations du gouvernement israélien.

Pour Israël, le défi consiste à préserver une relation durable avec Washington, au-delà des alternances politiques. L’identification étroite du gouvernement de Benyamin Netanyahou à Donald Trump constitue désormais un boulet handicapant au pied de l’exécutif américain, les résultats des dernières élections législatives israéliennes et la perspective d’arrivée d’un nouveau gouvernement pourrait faire bénéficier la question palestinienne d’une ouverture politique sans pour autant connaître une transformation immédiate. La reconstruction de Gaza, la situation humanitaire, la colonisation en Cisjordanie et les perspectives d’une solution politique devraient susciter davantage de débats au Congrès. Cependant, les marges de manœuvre resteront limitées par les prérogatives présidentielles et les divisions politiques américaines.

Pour les pays du Golfe, la guerre contre l’Iran a révélé une vulnérabilité stratégique persistante. La sécurisation des infrastructures énergétiques et des routes maritimes demeure une priorité. L’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Qatar pourraient chercher à consolider leur garantie de sécurité américaine, tout en diversifiant leurs partenariats, notamment avec la Chine et les puissances asiatiques.

Au Liban et au Yémen, les cessez-le-feu fragiles illustrent les limites d’une approche fondée sur des accords ponctuels. Les tensions autour du détroit de Bab el-Mandeb et la persistance des attaques au Liban montrent que les arrangements diplomatiques ne suffisent pas à stabiliser des conflits profondément enracinés.

L'Europe et la Méditerranée face aux incertitudes transatlantiques

La victoire démocrate aux élections de mi-mandat pourrait également produire des effets significatifs sur les relations transatlantiques et les équilibres méditerranéens. Pour les Européens, elle constitue un signal politique rassurant quant à la capacité de la société américaine à contenir les orientations les plus controversées de Donald Trump. Elle ne saurait toutefois être interprétée comme le prélude à une restauration de l'ordre transatlantique qui prévalait avant son retour à la Maison-Blanche.

Le contrôle démocrate du Congrès pourrait contribuer à limiter certaines initiatives présidentielles susceptibles d'affaiblir l'Otan, de réduire la présence militaire américaine en Europe ou de compromettre le soutien à l'Ukraine. Néanmoins, l'absence de majorité permettant de surmonter un veto présidentiel et les prérogatives constitutionnelles de l'exécutif limitent les perspectives d'une inflexion décisive de la politique américaine.

Toujours est-il que la perspective d'une réduction progressive de l'engagement américain en Europe s'inscrit dans une réorientation stratégique plus profonde des États-Unis vers leurs priorités nationales et la compétition avec la Chine.

La Méditerranée se trouve directement concernée par cette recomposition. La guerre contre l'Iran et les risques d'escalade régionale rappellent l'importance des bases militaires, des infrastructures logistiques et des accès maritimes européens dans la projection de puissance américaine. La dépendance de Washington à l'égard de certaines facilités européennes pourrait renforcer le pouvoir de négociation des États membres de l'Otan. En parallèle, les conséquences énergétiques et commerciales des conflits au Moyen-Orient soulignent la vulnérabilité des économies méditerranéennes face aux perturbations des approvisionnements et des routes maritimes.

Pour les pays du sud de la Méditerranée, la recomposition des relations entre Washington et les capitales européennes pourrait influer sur les politiques de sécurité régionale, les partenariats énergétiques, les flux migratoires et les dispositifs de coopération économique. Les pays du sud de la Méditerranée devront veiller à ce que les transformations de la relation transatlantique ne se traduisent pas par une marginalisation du flanc sud de l'Europe, dont la stabilité demeure indissociable de celle du continent.

Le Maghreb face à la nouvelle donne: quels enjeux pour la Tunisie?

Les répercussions de la politique américaines sur le Maghreb sont aussi cruciales et déterminantes pour la stabilité du Maghreb.

La Libye demeure divisée malgré les initiatives américaines privilégiant une approche économique et transactionnelle. Le plan promu par Mossad Boulos, conseiller de Donald Trump pour les affaires arabes et africaines, met l’accent sur les arrangements économiques et les intérêts des acteurs locaux qui reflètent la réalité du terrain. Cette démarche se heurte néanmoins aux limites d’une fragmentation institutionnelle persistante et à l’absence d’un règlement politique inclusif sous l’égide des Nations unies.

La situation au Sahara occidental apparaît encore plus problématique. Le soutien américain à la position marocaine et la pression exercée en faveur d’une solution fondée sur l’autonomie ont contribué à fragiliser le cadre multilatéral du règlement du conflit. La fin de mission de la Minurso suite au veto russe soulève des interrogations majeures pour l’équilibre du Maghreb. L’affaiblissement du cadre onusien risque de réduire les possibilités de négociation et d’accentuer la rivalité diplomatique et de positionnement entre le Maroc et l’Algérie.

La Tunisie, située au croisement des espaces européen, maghrébin et méditerranéen, est directement concernée par ces mutations. Elle doit ainsi considérer les évolutions américaines non seulement à travers le prisme de ses relations bilatérales avec Washington mais également dans leur dimension régionale. Le récent exercice Phoenix Express 2026, qui vient de s’achever en septembre 2026, en fournit une illustration concrète de cette dimension régionale. Organisé sous l'égide d'Africom et conduit par la VIe flotte américaine, il a réuni des forces navales nord-africaines, européennes et américaines autour de la sécurité maritime en Méditerranée méridionale. La Tunisie a également accueilli en avril une nouvelle édition d'African Lion, le grand exercice multinational organisé par Africom, auquel ont participé les États-Unis, la Tunisie et de nombreux partenaires internationaux.

Ces exercices témoignent aussi de la continuité des relations militaires et de la coopération sécuritaire tuniso-américaine, indépendamment des alternances politiques à Washington.

Conclusion: pour une lecture stratégique tunisienne des recompositions américaines

La recomposition politique à Washington ne signifie ni le retrait de la puissance américaine ni la disparition de son influence au Moyen-Orient et en Méditerranée. Elle révèle plutôt les contradictions d’une puissance qui conserve des capacités militaires, diplomatiques et économiques considérables, mais dont la capacité à transformer ses interventions en équilibres politiques durables demeure confrontée à des contraintes croissantes.

Pour la Tunisie, ces évolutions ne peuvent être appréhendées sous le seul angle des relations bilatérales avec Washington. La question libyenne, les tensions algéro-marocaines, la sécurité des espaces maritimes et les conséquences économiques des crises moyen-orientales constituent autant de paramètres qui interpellent directement les intérêts nationaux tunisiens dans le cadre d’une approche anticipatrice, fondée sur la diversification de ses partenariats, la préservation de ses marges de décision et le renforcement de sa coopération régionale. L’évolution des relations entre Washington, Bruxelles et les capitales du Maghreb doit être considérée non seulement comme une source de contraintes, mais également comme un espace de possibilités diplomatiques.

Mourad Bourehla

Ancien ambassadeur à Rome, Berne et Islamabad

Sources

• ISPI, Caterina Roggero, «Trump After the Midterms: What Next for MENA?», 5 novembre 2026.



• Council on Foreign Relations – In These Midterms, Foreign Policy Mattered, 6 novembre 2026⁠.



• ECFR – Friendlier Congress, Restless President, 6 novembre 2026⁠.



• Carnegie endowment for international place «what the new démocratie congressiste can (and can’t) do on foreign policy» 5 novembre 2026



• Pew Research Center – Iran War Remains Deeply Unpopular, 8 octobre 2026⁠.



• Congressional Research Service – U.S. Conflict with Iran⁠



• AFRICOM – Phoenix Express 2026 concludes in Tunisia⁠



• AFRICOM – African Lion 2026 begins in Tunisia

