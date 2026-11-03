STAR Assurances dévoile son 3ème Rapport de durabilité et consolide son engagement en faveur d’une performance durable

Dans un contexte marqué par l’accélération des enjeux climatiques, économiques et sociétaux, STAR Assurances, leader et référence du marché des assurances en Tunisie, publie son troisième rapport de durabilité et confirme sa volonté d’inscrire durablement les principes de responsabilité, de résilience et de développement au cœur de sa stratégie d’entreprise.

Structurée autour de cinq axes d’engagement à savoir la gouvernance et l’éthique, l’employeur responsable, la protection de l’environnement, l’investissement dans le futur et l’innovation pour un monde meilleur, la démarche ESG de la STAR reflète une ambition claire: conjuguer performance économique, maîtrise des risques et création de valeur durable.

À travers cette approche, l’entreprise affirme sa volonté d’accompagner les transformations de son environnement tout en répondant aux attentes de l’ensemble de ses parties prenantes.

Plus qu’un exercice de reporting extra-financier, ce rapport illustre la manière dont STAR Assurances intègre progressivement les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance dans ses activités, ses décisions et son modèle de création de valeur.

Une gouvernance responsable au service de la confiance

La gouvernance, l’éthique et la maîtrise des risques constituent des piliers essentiels de la stratégie ESG de STAR Assurances.

En 2025, l’entreprise a détecté 346 tentatives de fraude, permettant de préserver plus de 2 millions de dinars. Cette performance témoigne de l’efficacité des dispositifs de contrôle et de conformité déployés par la compagnie ainsi que de son engagement en faveur de la transparence, de l’intégrité et de la protection des assurés. Elle contribue également à renforcer la confiance au sein de l’écosystème économique national.

Le capital humain au cœur de la performance durable

Convaincue que la réussite d’une transition durable repose avant tout sur les femmes et les hommes qui la portent, STAR Assurances place le développement du capital humain au cœur de sa stratégie ESG.

La compagnie poursuit ainsi ses actions en faveur de la diversité, de l’inclusion et de l’égalité des chances. Ses effectifs comptent aujourd’hui 47 % de femmes et 53 % d’hommes, tandis que sa politique d’intégration des personnes à besoins spécifiques continue de se renforcer afin de promouvoir un environnement de travail plus inclusif, équitable et respectueux des diversités.

Cet engagement se traduit également par un investissement soutenu dans le développement des compétences. Le volume de formation est ainsi passé de 6 600 heures en 2024 à 9 234 heures en 2025, illustrant la volonté de STAR Assurances de valoriser ses talents et de faire de l’entreprise un véritable vivier d’expertise, reconnu pour son excellence et sa performance.

Une trajectoire environnementale tournée vers la décarbonation

Face à l’urgence climatique, STAR Assurances poursuit ses efforts pour réduire son empreinte environnementale et accompagner la transition énergétique.

Dans cette dynamique, la compagnie poursuit l’évaluation de ses émissions de gaz à effet de serre conformément au référentiel international GHG Protocol, à travers la mesure de ses émissions directes et indirectes relevant des Scopes 1 et 2.

Les actions engagées en matière de dématérialisation et d’optimisation des ressources ont permis une réduction de 14 % de la consommation de papier, évitant l’émission de 3 835 kg équivalent CO₂.

L’année 2025 marque également une étape importante dans la transition énergétique de l’entreprise avec le déploiement de 182 panneaux photovoltaïques, contribuant à réduire durablement son empreinte carbone et à renforcer l’utilisation d’énergies renouvelables.

Un acteur engagé au service de la résilience économique et sociale

Par son activité, STAR Assurances joue un rôle clé dans la protection des personnes, des entreprises et des territoires face aux risques.

En 2025, son activité a contribué à la création ou à la préservation de 6 204 emplois. Afin d’accompagner ses assurés dans la maîtrise de leurs risques, la STAR a également réalisé 1 120 visites d’accompagnement et 276 visites de prévention auprès des entreprises et des particuliers.

Cette démarche illustre le rôle de STAR Assurances comme partenaire de confiance du développement économique et acteur de la prévention au service d’une croissance plus résiliente.

Des initiatives à fort impact pour les communautés

Au-delà de son cœur de métier, STAR Assurances poursuit son engagement en faveur de projets à forte valeur sociale et environnementale répondant aux enjeux prioritaires du pays.

Parmi les actions menées figurent notamment:

• Le soutien à l’accès à l’eau potable dans les régions les plus touchées par le stress hydrique

• Les campagnes de sensibilisation aux gestes qui sauvent en milieu scolaire

• L’accompagnement des personnes âgées souffrant de troubles cognitifs

• Les initiatives en faveur de l’éducation

• Les actions de sensibilisation à la gestion responsable des déchets plastiques afin de contribuer à la prévention des inondations et des catastrophes naturelles

Autant d’initiatives qui traduisent la volonté de STAR Assurances de contribuer concrètement au bien-être des communautés et au développement durable de l’ensemble des écosystèmes.

