L’ATB accélère son programme «L’École Numérique»: Inauguration du 20e laboratoire informatique au lycée Abou Kacem Chebbi à Médenine et déploiement majeur à Sfax

Dans le cadre de son engagement de premier plan en faveur de la modernisation de l’enseignement en Tunisie et du renforcement de l’accès aux technologies, l’Arab Tunisian Bank (ATB) poursuit la mise en œuvre de son programme national «L’École Numérique». La banque a célébré, le samedi 24 octobre 2026, l’inauguration de son 20e laboratoire informatique au lycée Abou Kacem Chebbi à Médenine. L’événement s’est déroulé en présence des hauts responsables de l’ATB et des autorités régionales, représentées notamment par M. Ali Messaadi, délégué régional de l’Éducation.

Ce jalon symbolique s’inscrit dans une dynamique d’accélération du programme. En effet, le mercredi 21 octobre 2026, l’ATB a également inauguré ses 18e et 19e laboratoires informatiques dans le gouvernorat de Sfax, respectivement au collège Mohamed Jammoussi et au collège Chihia, en présence des cadres de la banque et des représentants locaux du ministère de l’Éducation.

Des espaces technologiques de pointe au service des régions

Chacun de ces trois nouveaux espaces a été doté d’équipements technologiques modernes: des ordinateurs de dernière génération, un grand écran tactile interactif, des scanners, des imprimantes ainsi qu’un accès Internet haut débit.

Afin de garantir la pérennité et l’impact pédagogique de ces investissements, des sessions de formation approfondies ont été orchestrées au profit des enseignants du lycée de Médenine et des deux collèges de Sfax. Ces formations leur permettront de maîtriser pleinement les nouveaux outils et de faciliter l’intégration des technologies numériques dans leurs pratiques quotidiennes d'enseignement.

«L’École Numérique»: Un partenariat institutionnel durable

Inscrit dans le cadre de l’engagement sociétal de la banque, ce projet national s’appuie sur la convention cadre conclue entre l’ATB et le ministère de l’Éducation en juin 2017. Il traduit la volonté ferme de l’institution financière d’accompagner l’État dans la réduction de la fracture numérique et la promotion de l’égalité des chances pour les élèves des différentes régions de la Tunisie.

Les récentes réalisations de Sfax et de Médenine témoignent de la continuité de cet effort et de l’importance accordée par la banque à la préparation des jeunes générations aux défis de demain.

Une impulsion managériale forte pour l'inclusion des jeunes

Ce déploiement à grande échelle marque une nouvelle étape stratégique, fortement portée par la Direction Générale de la banque.

«L'extension de ce programme aux établissements scolaires de Sfax et de Médenine est le fruit d'une volonté institutionnelle profonde. Je tiens à saluer l'implication personnelle, constante de notre Directeur Général, M. Riadh Hajjej, qui a fait de l'inclusion numérique une priorité absolue de sa feuille de route. Grâce à sa vision et à son impulsion directe, nous accélérons le déploiement de ces espaces technologiques indispensables pour l'avenir de la jeunesse tunisienne», a déclaré Mme Noura Jebali, Directrice Marketing et Communication de l’ATB, en marge des cérémonies d'inauguration.

Forte du succès de ces 20 premiers laboratoires, l’ATB prévoit de poursuivre le déploiement de son programme citoyen afin de couvrir, à terme, d'autres régions de la Tunisie, réaffirmant sa posture de partenaire financier et sociétal de référence.

À propos de l’Arab Tunisian Bank (ATB)

L’Arab Tunisian Bank (ATB) est une institution bancaire tunisienne majeure qui accompagne activement le développement économique, social et éducatif du pays. À travers ses initiatives citoyennes, notamment son programme phare «L’École Numérique», elle contribue à soutenir la modernisation de l’enseignement public, à promouvoir l’accès aux technologies de l’information et à offrir aux jeunes talents les outils nécessaires à la construction de leur avenir.

