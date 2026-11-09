La science au service de la paix et du développement: une culture, une liberté et une responsabilité

Par Dhia Bouktila. Professeur de Génétique à l’Université de Monastir - À l’occasion de la Journée mondiale de la science au service de la paix et du développement, célébrée chaque 10 novembre, et dont le thème retenu par l’UNESCO pour 2026 est «Trouver un terrain d’entente grâce à la diplomatie scientifique», il convient de rappeler que la portée de la science dépasse largement le cadre de la production des connaissances et des avancées technologiques. Elle engage notre rapport au monde, notre manière de penser et notre capacité à construire un avenir commun. Elle est à la fois une aventure intellectuelle, une conquête de liberté et une responsabilité collective. Dans un monde traversé par les rivalités, les tensions et les divergences, elle peut également devenir un espace de dialogue, permettant de rechercher des terrains d’entente là où les positions politiques ou culturelles semblent parfois irréconciliables.

L’imagination scientifique: penser d’autres futurs possibles

La science commence souvent là où l’imagination ose dépasser les limites du savoir établi. Avant d’être une expérience, une démonstration ou une découverte, elle est parfois une représentation nouvelle du réel, une question qui déplace les frontières de ce que nous croyions comprendre. L’imagination scientifique n’est pas l’opposé de la rigueur: elle en constitue l’une des conditions de possibilité. Elle permet d’entrevoir des hypothèses que l’observation seule ne suffit pas toujours à suggérer. La science ne progresse donc pas uniquement en accumulant des réponses, mais aussi en inventant de nouvelles manières de questionner le monde.

La liberté de questionner: le fondement de la souveraineté scientifique

Cette liberté d’imaginer conduit à une autre exigence, plus fondamentale encore: la liberté de poser des questions. Une société ne peut véritablement s’approprier la connaissance si elle se contente de recevoir les problèmes formulés ailleurs et les solutions élaborées pour d’autres contextes. Elle doit pouvoir identifier ses propres vulnérabilités, définir ses priorités et construire ses agendas scientifiques à partir de ses réalités. La souveraineté scientifique ne signifie ni autarcie ni repli sur soi. Elle désigne avant tout la capacité de participer à la production universelle du savoir sans renoncer à sa propre autonomie intellectuelle. Une société qui ne formule pas ses propres questions risque, à terme, de dépendre aussi des réponses des autres.

Le temps long de la science: une exigence du développement durable

Mais la liberté scientifique ne suffit pas sans une autre condition: le temps. La science est une œuvre de longue durée, alors que nos sociétés sont de plus en plus soumises à l’urgence du résultat. Les découvertes visibles reposent souvent sur des années de recherches, d’essais infructueux, de corrections et de connaissances patiemment accumulées. La recherche fondamentale, notamment, ne livre pas toujours des applications immédiates; sa valeur ne peut être appréciée uniquement à travers les bénéfices qu’elle promet à court terme. Réduire l’activité scientifique à des indicateurs instantanés, à des objectifs quantifiables ou à des résultats rapidement communicables, c’est parfois méconnaître la temporalité propre de la découverte. La science a besoin de continuité, de confiance et de la possibilité de travailler sans être réduite à l’obligation de démontrer, à chaque étape, son utilité immédiate.

Le doute et l’humilité: les fondements d’une culture du dialogue

Cette temporalité explique aussi pourquoi le doute et l’humilité constituent des forces, et non des faiblesses, de la démarche scientifique. La science ne détient pas une vérité définitive sur le monde. Elle construit des connaissances provisoires, argumentées et révisables, dont la solidité dépend précisément de leur exposition à la critique. Reconnaître une erreur, abandonner une hypothèse ou réviser une théorie ne constitue pas un échec de la science: c’est l’une des manifestations de sa vitalité. Sa force réside moins dans la prétention à ne jamais se tromper que dans sa capacité organisée à détecter et à corriger ses erreurs. Cette humilité épistémologique mérite d’être mieux comprise dans des sociétés où la certitude est parfois confondue avec l’autorité.

Du progrès scientifique au progrès humain: repenser les finalités du développement

Pour autant, le progrès scientifique ne se confond pas automatiquement avec le progrès humain. Une société peut disposer de technologies avancées sans développer, au même rythme, la culture scientifique nécessaire pour en comprendre les limites, les implications et les risques. L’accès aux innovations ne garantit ni leur appropriation intelligente ni leur utilisation équitable. Entre la découverte et son impact sur la vie quotidienne, il existe tout un processus de médiation: éducation, institutions, politiques publiques, capacités productives et choix collectifs.

La question n’est donc pas seulement de savoir ce que la science peut rendre techniquement possible, mais aussi de déterminer les finalités auxquelles nous souhaitons mettre ses avancées au service. Le progrès ne devrait pas être apprécié à la seule sophistication des outils dont dispose une société, mais à sa capacité à améliorer durablement les conditions de vie de ses membres.

Le développement ne se résume donc pas à la croissance économique ou à l’accumulation des technologies; il suppose aussi une amélioration équitable des conditions de vie, un accès plus large aux savoirs et une capacité collective à anticiper les vulnérabilités.

La science comme bien commun: partager les connaissances et les bénéfices du progrès

La science ne contribue à la paix et au développement que si ses connaissances et ses bénéfices peuvent profiter à l’ensemble de l’humanité. Elle constitue un patrimoine intellectuel collectif, nourri par les contributions de sociétés différentes et enrichi par la circulation des idées, le partage des expériences et la coopération. Lorsqu’elle encourage la confrontation raisonnée des idées et la recherche de solutions à des défis communs, elle ouvre des espaces de dialogue entre des sociétés que leurs intérêts ou leurs différences peuvent opposer. Sa vocation est aussi profondément humanitaire: contribuer à réduire les vulnérabilités, améliorer les conditions de vie et élargir les possibilités offertes aux générations présentes et futures. La science constitue une ressource essentielle au service du bien commun, à condition que ses avancées soient accompagnées de choix politiques, économiques et éthiques responsables et que leurs bénéfices ne soient pas réservés à quelques-uns.

La responsabilité scientifique: préserver les conditions d’un avenir commun

Cette réflexion sur la science comme bien commun conduit aussi à une responsabilité plus large: celle de penser les conséquences de nos découvertes au-delà de leur utilité immédiate.

Les transformations climatiques, l’érosion de la biodiversité, la raréfaction des ressources et les vulnérabilités alimentaires rappellent que les systèmes vivants sont interdépendants et que les décisions d’aujourd’hui engagent les générations futures. La responsabilité scientifique implique dès lors de ne pas dissocier la production des connaissances de la réflexion sur leurs usages et leurs conséquences. Elle suppose de s’interroger sur les finalités poursuivies, les risques susceptibles d’être engendrés, les intérêts en jeu et les populations concernées. Elle engage ainsi les chercheurs, les institutions et les décideurs à inscrire leurs choix dans une perspective de respect du vivant, de justice entre les générations et de préservation des biens communs.

La diplomatie scientifique: construire des terrains d’entente au-delà des frontières

Cette responsabilité prend une dimension particulière dans un monde où la connaissance est devenue profondément interdépendante. La science est l’une des rares entreprises humaines dont le langage, les méthodes et les résultats peuvent franchir les frontières culturelles, politiques et géographiques. Aucun pays ne peut prétendre répondre seul à l’ensemble des défis contemporains. La coopération scientifique, le partage des données, la circulation des idées et la confrontation des expériences constituent des ressources essentielles pour construire des terrains d’entente au-delà des frontières.

C’est précisément là que réside l’une des contributions de la diplomatie scientifique : mobiliser la connaissance et la coopération entre chercheurs pour faciliter le dialogue, rapprocher des positions divergentes et contribuer à la recherche de réponses communes aux défis partagés. La science ne fait pas disparaître les divergences politiques ou culturelles, mais elle peut créer des espaces de dialogue et de coopération malgré elles.

L’universalité de la science ne s’oppose pas à la souveraineté intellectuelle. Au contraire, la connaissance s’enrichit lorsqu’elle s’ouvre à des contributions et à des perspectives diverses.

La culture du désaccord: apprendre à dialoguer dans la différence

Dans la pratique scientifique, plusieurs hypothèses peuvent s’affronter sans que leurs auteurs deviennent des adversaires irréconciliables. La critique porte sur les arguments, les méthodes et les résultats; elle ne devrait pas se transformer en disqualification des personnes. La reconnaissance de l’incertitude, l’examen contradictoire des preuves et l’acceptation de la révision sont autant de dispositions intellectuelles qui peuvent inspirer la vie collective. À ce titre, la culture scientifique dépasse largement les laboratoires : elle constitue aussi une culture de la discussion raisonnée et de la coexistence dans la différence.

L’intelligence artificielle: mettre le progrès technologique au service de l’humain

Enfin, à l’heure où l’intelligence artificielle transforme profondément les conditions de production et de circulation du savoir, une question nouvelle s’impose: quelle place voulons-nous préserver pour l’intelligence humaine?

Les machines disposent désormais de capacités de calcul considérables, leur permettant d’explorer des espaces de données complexes, d’effectuer des opérations à une échelle et à une vitesse difficilement accessibles à l’intelligence humaine, et de contribuer à la résolution de problèmes scientifiques complexes.

Mais la valeur de la démarche scientifique ne réside pas uniquement dans cette performance technique. Elle tient aussi à la capacité de donner du sens aux résultats, de questionner les finalités, de discerner les limites d’un modèle et d’assumer la responsabilité de ses usages. Plus les outils deviennent puissants, plus la lucidité intellectuelle, le jugement critique et la responsabilité humaine deviennent indispensables. L’avenir de la science ne se jouera donc pas seulement dans ce que les machines sauront faire, mais aussi dans ce que les sociétés sauront décider de leur faire accomplir.

Conclusion: la science comme culture de l’avenir commun

Au fond, célébrer la science au service de la paix et du développement ne devrait pas consister uniquement à célébrer les découvertes, les institutions ou les performances technologiques. C’est aussi rappeler les conditions humaines, culturelles et intellectuelles qui rendent la connaissance socialement féconde.

Une société véritablement scientifique n’est pas simplement une société qui utilise davantage de technologies. C’est une société qui cultive la liberté de penser, le courage de questionner, la patience de comprendre, l’humilité de se corriger et la responsabilité d’agir.

C’est dans cette capacité à penser, à dialoguer et à agir ensemble que la science révèle pleinement sa portée humaine. Elle ne transforme durablement le monde que lorsqu’elle nous aide à mieux le comprendre, à mieux vivre ensemble et à construire un avenir partagé. La science ne nous donne pas seulement les moyens de transformer le monde; elle nous donne aussi la responsabilité de choisir ensemble le monde que nous voulons construire.

Dhia Bouktila

Professeur de Génétique à l’Université de Monastir

Ses travaux et réflexions portent sur la souveraineté scientifique,

la gouvernance des connaissances et la responsabilité de la science dans les sociétés contemporaines.

Références institutionnelles

• UNESCO. World Science Day for Peace and Development

• United Nations. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development

• UNESCO (2021). Recommendation on Open Science

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