Automobiles Zouari lance la marque MAXUS avec une gamme utilitaire attractive (Album photos)

Les PME, artisans et agriculteurs trouveront leur bonheur dans la nouvelle gamme de véhicules utilitaires de la marque internationale Maxus lancée en Tunisie par Automobiles Zouari. Du véhicule thermique à l’électrique, cette gamme est conçue pour accompagner les professionnels dans leurs activités quotidiennes, tout en répondant à l’évolution de leurs exigences en matière de transport, de logistique et de mobilité, en combinant robustesse, technologie, confort, polyvalence et électrification. Se posionnant sur le segment des pick-up haut de gamme, le Maxus Terron 9 constituera la nouvelle référence à un prix incitatif. D’ailleurs, pour l’ensemble des véhicules, les prix s’avèrent attractifs.

Ce lancement est le fruit d’un nouveau partenariat en Automobiles Zouari, acteur majeur de la distribution automobile en Tunisie, qui élargit son offre bien sélectionnée, et la marque internationale du groupe chinois SAIC Motor, leader du marché en Chine, classée dans le top 6 mondial et présente dans plus de 60 pays.

Six modèles ont été révélés lors d’une cérémonie organisée, jeudi 5 novembre 2026, au showroom d’Automobiles Zouari à Bir El Kassaa, à Tunis. Il s’agit du Terron9, le T60, le G10, le Deliver 9, le eDeliver 3 et le eDeliver 5.

Les prix varient comme suit:

• Pour la gamme Pick-up: entre 79.000 et 149.000 DT

• Pour la gamme fourgon thermique: entre 79.000 et 99.400 DT

• Pour la gamme Fourgon électrique: entre 69.800 et 85.800 DT.

Les garanties sont:

• Garantie modèle: 5 ans ou 150 000 km

• Garantie batterie: 8 ans ou 150 000 km

Découvrez la gamme complète

Maxus Terron 9 — La nouvelle référence du pick-up

Avec le Terron 9, Maxus se positionne sur le segment des pick-up haut de gamme avec un modèle alliant puissance, technologie, confort et capacités tout-terrain. Conçu pour les utilisateurs à la recherche d’un véhicule aussi performant au travail que lors de leurs escapades et activités de plein air, le Terron 9 propose une approche plus premium du pick-up, avec une motorisation de 2,5 L turbo diesel et une sécurité optimale, confirmée par son classement Gold dans les tests de sécurité ANCAP. Ses différents modes de conduite lui permettent de s’adapter à divers environnements et conditions, faisant du Terron 9 un véhicule aussi polyvalent que robuste.

Maxus T60 — Le pick-up au service des professionnels

Le Maxus T60 s’adresse aux professionnels à la recherche d’un pick-up robuste et polyvalent, capable de répondre aux exigences de leurs activités quotidiennes. Adapté à différents secteurs tels que le bâtiment, l’agriculture et l’artisanat, il allie capacité de travail et polyvalence pour accompagner les professionnels sur tous leurs terrains d’activité. Avec une charge utile de 1 080 kg et une transmission 4WD, le T60 offre les capacités nécessaires pour relever les défis du quotidien, tout en s’adaptant à une grande variété d’usages.

Maxus G10 — Le partenaire du quotidien

Le G10 se distingue par sa polyvalence et sa capacité à répondre aux besoins des professionnels au quotidien. Avec un volume utile de 5,2 m³, il offre un espace généreux permettant de transporter marchandises, équipements et matériel dans les meilleures conditions. Alliant fonctionnalité, confort et praticité, il constitue une solution adaptée aux exigences des activités professionnelles, en facilitant les déplacements et en optimisant le transport au quotidien.

Maxus Deliver 9 — L’espace qui fait la différence

Le Deliver 9 occupe une place centrale dans la gamme utilitaire Maxus. Conçu pour répondre aux exigences des professionnels du transport, de la logistique, de la distribution et des services, ce grand fourgon se distingue par son volume de chargement de 11,5 m³, son niveau de sécurité récompensé par 4 étoiles Euro NCAP et sa conception adaptée aux contraintes des activités professionnelles. Alliant espace, praticité et polyvalence, le Deliver 9 s’impose comme une solution de transport pensée pour accompagner les entreprises dans leurs opérations quotidiennes.

Maxus eDeliver 3 — L’utilitaire électrique compact

Le eDelilver 3 illustre l’engagement de Maxus en faveur d’une mobilité professionnelle plus durable, en proposant une solution 100 % électrique adaptée aux besoins des entreprises. Compact et maniable, il est particulièrement indiqué pour les activités de livraison et de distribution en milieu urbain. Avec une autonomie de 322 km et un volume de chargement de 4,8 m³, il allie praticité, efficacité et adaptation aux contraintes des professionnels. À travers le eDeliver 3, Maxus enrichit son offre de véhicules utilitaires et accompagne les entreprises tunisiennes dans l’évolution de leurs besoins en matière de mobilité et de transition énergétique.

Maxus eDeliver 5 — L’électrique au service de la logistique

Le eDeliver 5 complète la gamme électrique avec une solution destinée aux professionnels ayant des besoins de transport et de livraison plus importants. Avec une autonomie de 454 km et un volume utile de 7,5 m³, il est pensé pour les activités de logistique, de distribution, de transport de marchandises et de services. Il combine les avantages d’un véhicule utilitaire moderne avec une motorisation entièrement électrique et un niveau de sécurité optimal, récompensé par 5 étoiles aux tests Euro NCAP. Son positionnement constitue une solution particulièrement pertinente pour les entreprises souhaitant intégrer progressivement des véhicules électriques dans leurs opérations.

Liste des prix et spécifications

Gamme Pick-up

Modèle Transmission Puissance réelle Motorisation Charge utile Prix TTC Terron9 4WD 222 CH.DIN 2.5L Turbo Diesel 750 KG 149 000 T60 4WD 159 CH.DIN 2.0L Turbo Diesel 1080 KG 79 400

Gamme Fourgon thermique

Modèle Puissance réelle Motorisation Volume utile Charge utile Prix TTC G10 161 CH.DIN 2.0L Turbo Diesel 5.2 m³ 950 KG 79 400 Deliver9 145 CH.DIN 2.0L Turbo Diesel 11.5 m³ 1280 KG 99 400

Gamme Fourgon électrique

Modèle Autonomie électrique Batterie Volume utile Charge utile Prix TTC Edeliver3 322 Km 50 kWh 4.8 m³ 990 Kg 69 800 Edeliver5 454 Km 64 kWh 7.5 m³ 1295 Kg 85 800

• Garantie modèle: 5 ans ou 150 000 km

• Garantie batterie: 8 ans ou 150 000 km

Pour plus d’informations, visitez le site web de la marque : www.maxus.tn ou contactez le 70 130 160.

• Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61594925161521

• Instagram: https://www.instagram.com/maxus_tunisie/

• LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/maxus-tunisie/?viewAsMember=true

• TikTok: https://www.tiktok.com/@maxus.tunisie

Adresses des showrooms MAXUS et son réseau agréé:

• Bir El Kassaa

• Sousse

• Sfax

• Gabès

• Kairouan.



