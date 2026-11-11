Slah Zouari - Trois leviers pour l’industrie: Modernisation productive, financement et transition énergétique

Quelle place entend occuper la Tunisie dans une économie mondiale en profonde recomposition ? Et comment renforcer notre positionnement international? Ouvrant les Tunisia Industry Talks, organisés le 21 octobre dernier par la Conect, le ministre chargé de la gestion du ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Slah Zouari, a mis en exergue trois chantiers principaux à mener avec succès. «L’enjeu n’est pas simplement de produire davantage, mais de progresser dans la chaîne de valeur: de la sous-traitance vers la conception, de l’exécution vers l’ingénierie, de l’adaptation technologique vers l’innovation.» Extraits.

La géographie industrielle mondiale se redessine. Les chaînes de valeur se réorganisent sous l’effet des impératifs de ces changements, de proximité et de sécurité des approvisionnements. La transition énergétique impose de nouvelles exigences, tandis que la numérisation et l’intelligence artificielle transforment les procédés et les métiers. À ces mutations s’ajoute le retour de politiques industrielles offensives, qui lèvent le niveau de la concurrence pour les capitaux, les technologies et les talents.

Dans ce contexte, la Tunisie dispose d’atouts solides: une base industrielle diversifiée, des compétences reconnues, une proximité avec les marchés européens et un réseau d’accords commerciaux. Nos industries mécaniques et électriques, nos filières automobiles, aéronautiques, textiles et agroalimentaires témoignent de ce savoir-faire. Selon les données reprises dans notre bilan industriel pour 2025, les exportations des industries mécaniques et électriques ont progressé de 8,7 %; près de 2,5 milliards de dinars d’investissements industriels ont été déclarés, correspondant à quelque 3 900 projets et à un potentiel de plus de 37 000 emplois.

Ces résultats méritent d’être consolidés. Car la proximité géographique, à elle seule, ne garantit plus la compétitivité. Notre défi est de transformer les capacités existantes en investissements effectivement réalisés, en emplois qualifiés et en valeur ajoutée durablement créée sur notre territoire.

L’enjeu n’est pas simplement de produire davantage, mais de progresser dans la chaîne de valeur: de la sous-traitance vers la conception, de l’exécution vers l’ingénierie, de l’adaptation technologique vers l’innovation. C’est à cette condition que notre industrie renforce son positionnement international. Nous sommes appelés à mener trois chantiers:

• Le premier est celui de la modernisation productive. Le programme national d’accompagnement vers l’Industrie 4.0 doit permettre notamment aux petites et moyennes entreprises d’intégrer les outils numériques, l’automatisation et les technologies avancées. Cette transformation ne saurait réussir sans investissement dans les qualifications, la recherche appliquée et les passerelles entre universités et entreprises.

• Le deuxième chantier porte sur le financement. Trop d’entreprises, notamment les PME, peinent encore à financer leur modernisation, à renforcer leurs fonds propres ou à accéder à des instruments adaptés à leur cycle d’investissement. Le Programme de mise à niveau, les mécanismes de bonification et les outils de restructuration financière constituent des leviers utiles. Nous devons en améliorer la lisibilité, l’accessibilité et la complémentarité, en mobilisant les banques, les investisseurs et les institutions de financement autour de projets industriels viables.

• Le troisième chantier est énergétique. La sécurité de l’approvisionnement, la maîtrise des coûts et l’efficacité énergétique conditionnent directement notre capacité à produire et à exporter. Le développement des énergies renouvelables et la décarbonation industrielle ne relèvent plus de la seule exigence environnementale: ils participent désormais de l’accès aux marchés et de la compétitivité de nos entreprises.

Ces trois priorités rejoignent précisément les questions inscrites à votre programme: comment financer la croissance et sécuriser les ressources énergétiques? Comment renforcer notre position face aux mutations de l’économie mondiale? Comment enfin tirer parti des partenariats régionaux et internationaux pour attirer l’investissement et élargir nos débouchés ? Il appartient à l’État de donner de la cohérence et de la prévisibilité à l’action publique, à nos entreprises, d’investir, d’innover et de conquérir les marchés et à nos partenaires, de contribuer à des projets créateurs de valeur partagée.

Notre ouverture doit être à la fois européenne, africaine et méditerranéenne. L’Europe demeure un partenaire industriel majeur, mais les perspectives de coopération avec les marchés africains, les espaces régionaux et les nouveaux investisseurs doivent être pleinement exploitées. Nous avons vocation à être non seulement une plateforme de production, mais également un lieu de conception, de services industriels et de partenariats technologiques.

Pour y parvenir, nous devons privilégier les partenariats qui favorisent la coproduction, le transfert technologique, la recherche-développement et l’intégration des entreprises tunisiennes dans les chaînes de valeur.

Je forme le vœu que ces échanges ne s’achèvent pas avec la clôture de cette journée. La note conceptuelle de cette première édition prévoit un diagnostic partagé, des recommandations opérationnelles, une feuille de route pour la compétitivité et une dynamique annuelle de dialogue. C’est cette méthode qui nous paraît féconde : partir des faits, hiérarchiser les priorités, désigner les leviers d’action et mesurer les résultats.

Le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie suivra avec intérêt les propositions issues de vos trois panels. Puissent ces «Tunisia Industry Talks » devenir un rendez-vous exigeant, utile à la décision publique comme à l’initiative privée.»

Allocution prononcée à l’ouverture de la première édition des «Tunisia Industry Talks », Compétitivité, innovation et partenariats stratégiques, en collaboration avec la Fondation Konrad-Adenauer, Tunis, le 21 octobre 2026









