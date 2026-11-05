La gymnastique douce: le plaisir de bouger à tout âge

Prendre soin de soi commence parfois par un geste simple. Au lever du soleil, face à la Méditerranée, la gymnastique douce transforme les premiers instants de la journée en une parenthèse de bien-être, d’énergie et de convivialité. Accessible à tous les âges, elle invite chacun à renouer avec son corps à travers des étirements légers, des exercices d’assouplissement, de mobilité et d’équilibre.

Loin de la performance et de la compétition, cette activité privilégie l’écoute de soi, la régularité et le plaisir du mouvement. Pratiquée à son rythme, elle contribue à préserver la souplesse, à entretenir la mobilité articulaire, à renforcer l’équilibre et à favoriser une meilleure qualité de vie. Elle offre également un précieux moment de détente, propice à l’évacuation du stress et au maintien du lien social.

En Tunisie, entre mer, lumière et douceur du climat, les espaces en plein air constituent des lieux privilégiés pour faire de l’activité physique un rendez-vous quotidien. Jeunes adultes, parents et seniors peuvent s’y retrouver, partager un moment agréable et cultiver ensemble les bienfaits d’une vie active.

En novembre, lorsque les journées se font plus courtes, bouger reste une belle façon de garder le rythme. Quelques minutes chaque jour, adaptées aux capacités de chacun, peuvent contribuer à installer durablement de bonnes habitudes. Car le bien-être ne se mesure ni à l’intensité de l’effort ni au nombre de kilomètres parcourus, mais à cette volonté simple de prendre soin de soi, pas à pas, mouvement après mouvement.

Bien vieillir, c’est aussi continuer à bouger, à respirer et à profiter pleinement de la vie.

