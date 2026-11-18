Par Ridha Bergaoui - Le changement climatique est désormais une réalité qui accentue le stress hydrique en Tunisie. Avec des ressources en eau limitées, une agriculture largement dépendante des précipitations et des barrages, dont le remplissage reste étroitement lié à la pluviométrie, le pays doit faire face à un déséquilibre croissant entre des disponibilités de plus en plus réduites et des besoins toujours plus importants.

Lors de la discussion du projet de loi de finances 2027, le 16 novembre, le ministre de l’Agriculture a rappelé que l’eau constitue une priorité nationale. Les actions envisagées portent notamment sur la construction de barrages, le transfert des ressources, le dessalement et la sécurisation de l’approvisionnement en eau potable. Quoique le problème de l’eau ait attiré toute l’attention des présents, la question de la réutilisation des eaux usées traitées (REUT) a été très peu abordée alors que ces eaux pourraient contribuer à soulager la pression sur nos ressources hydriques conventionnelles.

Bilan des ressources hydriques mobilisables

Les ressources en eau conventionnelles de la Tunisie, constituées des eaux de surface et souterraines, sont estimées à environ 4,8 milliards de m³ par an, dont 2,7 milliards d'eaux de surface et 2,1 milliards d'eaux souterraines. Elles sont mobilisées grâce à un réseau de barrages, de lacs collinaires, de forages et de puits. Mais leur disponibilité reste fortement dépendante des précipitations et leur répartition géographique est très inégale.

À ces ressources s'ajoutent les eaux non conventionnelles, principalement le dessalement des eaux saumâtres et de mer et les eaux usées traitées (EUT). La Tunisie dispose d'une capacité de dessalement en progression. Par ailleurs, les stations d'épuration de l'ONAS traitent près de 300 millions de m³ d'eaux usées par an dont une partie limitée sert effectivement à l'irrigation agricole.

L'agriculture demeure de loin le principal utilisateur de l'eau, avec environ 75 à 80 % des prélèvements, devant l'eau potable et les autres secteurs économiques.

La situation des ressources hydriques en Tunisie est d'autant plus préoccupante que la disponibilité en eau renouvelable par habitant est tombée à environ 380 m³ par an, bien en dessous du seuil de rareté absolue fixé à 500 m³. La surexploitation des nappes, la baisse et l'irrégularité des apports aux barrages ainsi que l'augmentation des températures accentuent cette pression. Pour l'agriculture, le changement climatique aggrave ainsi une double contrainte d’une part des ressources en eau moins disponibles et d’autre part des besoins d'irrigation plus importants.

Les EUT, une ressource de plus en plus importante pour l’agriculture

Dans un pays confronté à un stress hydrique croissant, les eaux usées traitées (EUT) présentent un intérêt particulier. Quoique leur volume reste relativement limité au regard des besoins nationaux, leur production, liée principalement aux activités humaines et au fonctionnement des réseaux d'assainissement, est toutefois moins dépendante des précipitations que les ressources traditionnelles.

Les EUT présentent ainsi plusieurs avantages. Elles permettent d'abord de préserver une partie des ressources conventionnelles, notamment les eaux des barrages et des nappes, en les réservant aux usages prioritaires. comme l'eau potable et les cultures nécessitant une eau de bonne qualité.

Elles peuvent également contribuer au maintien de certaines productions agricoles pendant les périodes de restriction, en particulier les cultures fourragères, arboricoles et industrielles autorisées. Un autre intérêt réside dans leur composition. Ces eaux contiennent des éléments fertilisants, notamment de l'azote et du phosphore, susceptibles de réduire une partie des apports d'engrais. Cet avantage agronomique nécessite toutefois une gestion rigoureuse de la fertilisation et un contrôle régulier de la qualité afin d'éviter les excès et les risques de pollution. Ainsi, sans pouvoir remplacer les ressources conventionnelles, les EUT constituent un complément précieux pour renforcer la résilience de l'agriculture face aux sécheresses et aux aléas climatiques. La réglementation tunisienne encadre strictement les usages des EUT en agriculture. L'irrigation des cultures maraîchères consommées crues est notamment interdite. Les utilisations autorisées concernent principalement les fourrages, les arbres fruitiers, les cultures industrielles et les plantations forestières, dans le respect des exigences sanitaires et techniques. Ces restrictions sont indispensables à la protection de la santé publique.

Les sécheresses réduisent les parcours naturels, les pâturages et les récoltes fourragères, accentuant la dépendance des éleveurs aux aliments concentrés et aux importations. L'utilisation des EUT pour produire des fourrages (luzerne, sorgho et autres cultures fourragères) pourrait contribuer à sécuriser une partie de l'alimentation du cheptel. L'arboriculture constitue une autre voie de valorisation. Une irrigation complémentaire des oliviers et d'autres espèces fruitières autorisées peut aider à maintenir les plantations et à limiter les effets des sécheresses prolongées, à condition que la qualité de l'eau soit adaptée.

Situation de la réutilisation des eaux usées traitées en Tunisie

La Tunisie possède une expérience de plus de 60 ans dans la réutilisation des eaux usées traitées. Le premier projet a été mis en place en 1965 à La Soukra, près de Tunis, où les eaux de la station de la Charguia servaient à irriguer des vergers d'agrumes afin de préserver la nappe phréatique de la surexploitation. Depuis, cette pratique s'est progressivement développée sous la responsabilité de l'Office national de l'assainissement (ONAS).

Le pays compte aujourd'hui 127 stations d'épuration, qui traitent près de 300 millions de m³ d'eaux usées par an. Pourtant, leur valorisation reste limitée. En 2024, seulement 65 millions de m³ (soit 21 %) ont été réutilisés, directement ou indirectement dont seulement 11 millions aux usages agricoles, aux terrains de golf et aux espaces verts. Le reste des EUT (environ 54 000 m3) a été orienté vers l'alimentation des zones humides et la recharge des nappes. Les superficies équipées pour recevoir les EUT atteignaient près de 8 000 hectares, répartis entre 36 périmètres dans 17 gouvernorats.

Ces chiffres montrent un décalage entre les volumes importants traités par les stations (environ 300 million de m3) et leur utilisation effective en agriculture.

Seulement 4,4 millions de m3 ont été distribués aux périmètres agricoles en 2024-25 en raison de l'instabilité de la qualité microbiologique des eaux traitées.

Le problème n'est pas seulement de produire des eaux usées traitées, mais surtout d’assurer la qualité nécessaire et parvenir à les valoriser efficacement et en toute sécurité.

En Tunisie, malgré une expérience ancienne et des infrastructures déjà en place, la réutilisation agricole demeure largement en deçà de son potentiel.

Les difficultés de la REUT en agriculture

La réutilisation des eaux usées traitées (REUT) en agriculture se heurte à plusieurs obstacles qui limitent encore son développement en Tunisie.

1. La qualité sanitaire

La qualité des eaux à la sortie des stations d'épuration reste une préoccupation majeure. Elle dépend de la qualité des eaux usées reçues, des procédés de traitement et de l'état des équipements. Le traitement secondaire ne suffit pas à éliminer les microorganismes pathogènes. Un traitement tertiaire, associant filtration et désinfection, est nécessaire pour certains usages agricoles. En 2025, seulement 38 stations étaient équipées pour ce genre de traitement. La disponibilité de l'eau ne suffit pas, sa qualité doit être garantie et contrôlée régulièrement, de la station jusqu'à la parcelle agricole.

2. L'insuffisance des infrastructures



De nombreuses stations sont éloignées des terres agricoles susceptibles d'utiliser leurs eaux. Leur acheminement nécessite des canalisations, des stations de pompage, des bassins de stockage et des réseaux de distribution spécifiques. Ces équipements représentent des investissements importants, qui doivent être adaptés aux superficies irriguées et aux besoins saisonniers des cultures.

3. La salinité



Certaines eaux traitées présentent des teneurs en sels susceptibles de limiter leur utilisation sur les sols sensibles et pour les cultures peu tolérantes. À long terme, une mauvaise gestion de ces eaux peut provoquer une accumulation de sels et affecter la fertilité des sols et les rendements des cultures. Un suivi de la salinité, du sodium et des chlorures, associé à des pratiques d'irrigation et de drainage adaptées, est donc indispensable.

4. Les contraintes économiques



Le coût du transport et des équipements d'irrigation constitue un frein, particulièrement pour les petites exploitations. La tarification doit permettre d'assurer l'entretien des installations tout en restant accessible aux agriculteurs. Des aides aux équipements de transfert et de distribution pourraient encourager le recours à cette ressource.

5. Les réticences des agriculteurs

La méfiance envers les eaux usées traitées, liée aux craintes sanitaires et aux risques pour les sols, ne peut être levée sans garanties concrètes. Des analyses régulières, une information transparente et un accompagnement technique des agriculteurs sont nécessaires pour les rassurer et leur apprendre à maîtriser les conditions convenables d'utilisation de cette eau.

6. Une coordination à renforcer

La REUT implique plusieurs acteurs des secteurs de l'assainissement, de l'agriculture, de la santé et de l'environnement. Une meilleure coordination entre l'ONAS, les CRDA, les groupements de développement agricole, les organismes de recherche et les exploitants permettrait de mieux adapter les volumes disponibles aux besoins des agriculteurs.

Perspectives de la REUT

Avec une production annuelle proche de 300 millions de mètres cubes, les eaux usées traitées (EUT) représentent théoriquement une ressource stratégique pour l'agriculture, l'environnement et l'économie nationale. Leur valorisation peut contribuer à réduire la pression sur les ressources conventionnelles et à maintenir certaines productions agricoles lorsque les conditions climatiques deviennent défavorables.

Malheureusement, actuellement la quantité mobilisable reste très faible (20 % dans les meilleurs des cas) et la plus grande partie de ces EUT est orientée vers la recharge des nappes et l'alimentation des zones humides.

La Tunisie cherche progressivement à inscrire la réutilisation des eaux usées traitées dans une véritable économie circulaire de l'eau, où chaque mètre cube traité pourrait trouver une utilisation appropriée, notamment en agriculture. La Stratégie nationale de transition écologique prévoit d'accélérer cette pratique, avec un objectif de 50 % de réutilisation dans l'agriculture irriguée à l'horizon 2025-2030, alors qu’on est actuellement au maximum à 20 %. De son côté, la stratégie Eau 2050 ambitionne de porter à environ 40 000 hectares les superficies agricoles irriguées avec des eaux traitées.

Ces objectifs supposent beaucoup d’efforts et d'importants investissements dans les stations d'épuration, les réseaux de transfert et les équipements agricoles. L'ONAS poursuit la réhabilitation et la modernisation de stations d'épuration afin d'améliorer la qualité des eaux produites et leurs capacités de traitement. Le programme TANIT, lancé en novembre 2025 dans le cadre de la coopération tuniso-italienne, constitue également une initiative importante qui vise à valoriser les eaux traitées de cinq stations au profit d'exploitations agricoles relevant des terres domaniales, avec un potentiel annoncé de 11 500 hectares.

Ces initiatives traduisent une volonté nationale de développer la REUT mais leur réussite dépendra, au-delà de la construction de stations et de canalisations, surtout de leur acceptation par les agriculteurs pour augmenter réellement les volumes utilisés et les surfaces irriguées par ces EUT.

Conclusion

Dans un pays comme la Tunisie, confronté à une pénurie hydrique structurelle et à des sécheresses de plus en plus fréquentes, il devient nécessaire de passer d'une réutilisation limitée des EUT à une valorisation organisée, sécurisée et économiquement viable. L'enjeu est de mieux valoriser cette ressource grâce à la modernisation des stations, le développement des réseaux de transfert et de stockage, le choix de cultures adaptées, le renforcement de la recherche et de l'encadrement technique des agriculteurs ainsi qu'un contrôle rigoureux de la qualité.

Une meilleure coordination entre l'ONAS, les ministères concernés, les CRDA et les collectivités locales s'impose également. Dans cette perspective, la création d'un office national chargé de la REUT pourrait être envisagée afin d'assurer une coordination plus efficace entre les différents intervenants.

Dans les années à venir, avec l'aggravation probable du stress hydrique, la capacité de la Tunisie à mobiliser ses ressources non conventionnelles constituera un facteur important de résilience agricole. Il est nécessaire de passer d'une politique d'assainissement urbain à une véritable politique de gestion et de valorisation territoriale de l'eau. Les eaux usées traitées ne doivent plus être considérées comme un simple sous-produit de l'assainissement, mais comme une composante à part entière de la politique nationale de l'eau.

Ridha Bergaoui

