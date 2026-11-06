QNB poursuit le renforcement de sa présence en Tunisie avec l’inauguration de sa nouvelle agence QNB First à La Marsa (Vidéo)

Cette nouvelle ouverture porte à quatre le nombre d’agences dédiées à la clientèle QNB First en Tunisie, offrant une expérience bancaire exclusive, alliant élégance et accompagnement personnalisé des clients membres de QNB First.

Cette expérience comprend notamment le conseil personnalisé assurés par des chargés de clientèle dédiés, ainsi qu’une gamme complète de services, de solutions financières et de prestations exclusives, conçues pour accompagner les clients et dépasser leurs attentes. Vous pouvez visiter l’agence QNB First La Marsa, sise à avenue Taïeb Mhiri, 2070 La Marsa et bénéficier d’une expérience bancaire exclusive.

Découvrez les avantages et services QNB First sur: qnb.com.tn/first





