Retenu pour une partie de chasse pendant trois jours avec Kadhafi dans le désert, recevoir à l’improviste dans Beyrouth en brasier un pirate «repenti» de l’avion de Tunisair détourné en Libye, et gagner la confiance de hauts dirigeants arabes: l’ambassadeur Mhammed Jnifen le rapporte sans détour. Avec sa verve, son éloquence et son sens de la mesure, il revisite une riche carrière diplomatique de plus de 26 ans dans de grandes capitales arabes. La période est des plus délicates, entre 1974 et 1995. A l’invitation de l’Association tunisienne des anciens ambassadeurs et consuls généraux (Ataacg), il évoque, dans une douzaine d’entretiens interactifs, des moments forts à la tête d’ambassades de Tunisie dans divers pays arabes.

Alors qu’il s’y attendait le moins, il ira dès 1974 à Bagdad, puis au Liban, à Tripoli, Riyad, Manama, Damas et au Caire. A la tête de ces pays se trouvent Ahmed Hassan Al Bakr, assisté de Saddam Hassine, Elyes Sarkis, Mouammar Kadhafi, le Roi Fahd ibn Abdelaziz, Cheikh Hamad ben Aisssa Al Khalifa, Hafedh El Assad et Hosni Moubarak. De son observatoire privilégié, Mhammed Jnifen vivra le choc pétrolier, la guerre Irak - Iran, le chaos au Liban, les multiples tensions entre la Tunisie et la Libye, les dislocations arabes… Les souvenirs restent vivaces dans sa mémoire.

Ces entretiens seront consignés dans un livre intitulé Mhammed Jnifen, parcours, défis et positions, publié par l’Association, en collaboration avec les éditions Leaders. «En toute sincérité et spontanéité, mais aussi non sans audace, il racontera certains détails, dans un style merveilleux, invitant à une déambulation passionnante, au cœur d’une époque, dans une région mouvementée.» C’est ce qu’écrira en préface Mohamed Ali Nafti, ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, qui, au début de sa carrière, avait travaillé à ses côtés à Riyad.

Rien ne prédestinait cet enfant de Ben Guerdane, fortement enraciné dans ses origines du Sud de la Tunisie, à embrasser une carrière diplomatique, lui qui était attiré par l’enseignement et l’action politique. Il sera instituteur, poussera ses études des années plus tard jusqu’au doctorat en théologie, obtiendra le diplôme de l’Institut de défense nationale et happé d’abord par la politique, puis la diplomatie. Mhammed Jnifen sera élu premier responsable du parti destourien dans le gouvernorat de Médenine. Mais, l’équilibre des forces exigera son départ à Tunis où il sera affecté au ministère des Affaires étrangères.

Premier poste: conseiller d’ambassade, chargé d’affaires à Bagdad. Il se liera d’amitié avec Tarek Aziz, sur recommandation de Youssef Rouissi et Mohamed Mahjoub, saura apaiser les tensions avec les étudiants tunisiens mécontents, et contribuera au développement de la coopération bilatérale. Quatre ans après, il rentrera à Tunis. C’est une nouvelle mission fort délicate qui l’attend en 1980. Mhammed Jnifen est nommé ambassadeur de Tunisie au Liban, un pays en brasier, abritant le siège de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) et subissant de nombreuses factions en guerre. Sous le feu nourri de partout, le fracas des bombes et les attentats, il devait se frayer son chemin, rencontrer les officiels et les représentants de toutes les parties… Deux années qui le marqueront profondément. C’est à Tripoli qu’ira ensuite Mhammed Jnifen en 1982, en qualité de haut représentant de la Tunisie auprès de la Jamahirya. Kadhafi finira par l’adouber, ayant appris qu’il était issu d’un milieu «bédouin» voisin, et doué en poésie populaire. L’ambassadeur Jnifen rapportera leurs entretiens, notamment lorsqu’il devait accompagner auprès de lui Béji Caïd Essebsi, alors ministre des Affaires étrangères, et partager ensemble cette fameuse partie de chasse, agrémentée, le soir, de joutes poétiques. Au cours de ces relations passionnées, des moments «délicats» surviendront, comme lorsque Kadhafi a voulu nommer Mohamed Masmoudi, alors réfractaire du régime tunisien, ambassadeur de la Jamahiriya auprès de l’ONU à New York… La fureur de Bourguiba était à son comble.

Un document instructif : des lettres de créance



Les relations diplomatiques seront rompues en août 1985. L’ambassadeur Jnifen, qui a toujours gardé sa sérénité, regagnera Tunis. Il sera nommé directeur des affaires politiques pour le monde arabe au ministère des Affaires étrangères. C’est à ce titre qu’il fera partie, le 6 novembre 1987, de la délégation tunisienne, conduite par le ministre Hédi Mabrouk, au Sommet arabe à Amman… Le « changement » n’affectera pas sa carrière. Retour de nouveau en poste à l’étranger. En 1989, Mhammed Jnifen est nommé ambassadeur auprès du Royaume d’Arabie Saoudite et présentera ses lettres de créance au Roi Fahd Ibn Abdelaziz. Parmi les documents publiés dans l’ouvrage figure une copie de ses lettres de créance, afin de permettre au lecteur de découvrir le protocole tunisien en usage. L’invasion du Koweït, en août 1990, viendra tout chambouler dans la région. L’ambassadeur Jnifen est muté en 1991 au Bahreïn, tout proche. Puis en Syrie, en 1992, avant d’aller au Caire en 1993, à l’approche de l’échéance de son départ à la retraite, en 1995.

Un récit de vie captivant



Le récit est passionnant, tant il est nourri, d’un côté, par les relances des membres de l’Association et, de l’autre, par l’évocation des contextes, des dirigeants arabes, du protocole diplomatique spécifique à chaque pays, et de scènes marquantes vécues. L’ambassadeur Jnifen se distingue par sa capacité d’analyse, son observation précise, sa mémoire sans faille et son art de retenir l’essentiel. Lors de leur transcription, les entretiens ont conservé une fraîcheur agréable où on reconnaît la vivacité des propos. On découvre la complexité du rôle d’un ambassadeur et la multiplicité de ses fonctions.

Mhammed Jnifen évoque également ses relations avec Bourguiba, leurs rencontres, ses entretiens avec Wassila Ben Ammar qui s’intéressait beaucoup aux relations avec les pays arabes et les dirigeants palestiniens. Pour chaque audience, en Tunisie ou dans l’un des pays de son accréditation, il plante le décor, n’omet aucun détail significatif, et souligne l’essentiel des échanges.

Soucieuse de contribuer à la préservation de la mémoire diplomatique, l’Association tunisienne des anciens ambassadeurs et consuls généraux a le mérite d’avoir réussi cet exercice délicat. Au fil des souvenirs égrenés, on découvre un précis utile aux jeunes diplomates où ils pourront puiser des enseignements utiles dans leur carrière. L’ambassadeur Jnifen y attache beaucoup d’importance, ayant enseigné, après son départ à la retraite, à l’Institut diplomatique et contribué aux travaux de l’Institut tunisien des études stratégiques.

Son livre, abondamment illustré par des photos historiques, vient proposer un récit de vie captivant. On y apprend beaucoup sur un métier très spécifique, une époque de notre histoire contemporaine et la Tunisie dans ses relations avec les pays arabes.

A lire.

L’ambassadeur Mhammed Jnifen, parcours, défis et positions

Par l’Association tunisienne des anciens ambassadeurs et consuls généraux (ATAACG)

Editions Leaders, 2026, 338 pages, 45 DT

En Librairie et Sur www.leadersbooks.com.tn (livraison gratuite en Tunisie)

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