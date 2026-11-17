Il aura vécu intensément sa passion pour sa famille, pour son travail, pour la musique, pour le Rotary, pour Sousse, pour la Tunisie… Habib Bennour, décédé le 10 octobre 2026 à l’âge de 96 ans, était entier dans ses convictions et ses engagements. Hôtelier, parti d’un modeste café dans la médina de Sousse, il trônera sur le Boujâafar à la tête des hôtels Justinia et Nour Justinia. Engagé dans l’action sociale, il sera élu gouverneur du district 9010 du Rotary international (1996 -1997). Mélomane et mécène, il réunissait autour de lui un large cercle d’amis tunisiens et étrangers. Chaque évènement qu’il organisait, même une fête familiale, devenait la soirée la plus réussie où on pouvait croiser de grandes vedettes de la chanson et de hautes personnalités.

Habib Bennour est né le 30 avril 1930 à Sousse, au sein d’une modeste famille sahélienne originaire de Téboulba. A la mort de son père, en 1947, il sera contraint d’abandonner ses études pour prendre sa place dans la minoterie, puis la conserverie de Nassim Darmouni. Il devait également gérer un petit café familial ouvert au cœur de la médina. Habib Bennour, féru de musique arabe, aura l’ingénieuse idée de moderniser ce café, de l’équiper d’un tourne-disque de forte puissance, et de faire venir les derniers disques des grandes vedettes égyptiennes de l’époque : Oum Kalthoum, Mohamed Abdelwahab, Farid Latrache…Il se rendra lui-même au Caire en 1951 et parviendra à les rencontrer, puis retournera une seconde fois l’année d’après dans la capitale égyptienne. La nouvelle voie choisie sera pavée de succès.

Au lendemain de l’indépendance, Habib Bennour se lancera avec des associés dans l’hôtellerie et le tourisme, prenant en concession le casino municipal de la ville de Sousse (1959), puis la gestion de l’hôtel Boujaafar (1962). Sur la même lancée, ils obtiendront la location de l’hôtel Erriadh, ainsi que le Justinia. Le grand essor du tourisme était au rendez-vous. Féru de musique et à l’affût de jeunes talents, Habib Bennour sera parmi les premiers à encourager Lotfi Bouchnak, Soufia Sadok, Amina Fakhet et d’autres jeunes vedettes. Il ne cessera de soutenir leur ascension et de les inviter à ses évènements. Ils deviendront quasiment des membres de sa famille.

Il faut dire que Habib Bennour aimait recevoir, échanger les visites avec des amis, même de pays lointains, et se rendre disponible. Il était dans l’associatif, le festif, l’amical.

Servir

L’aventure du Rotray commencera par une première tentative, en 1983, lorsque le gouverneur du district, Dr Ridha Mrad, choisira Habib Bennour pour fonder un club à Sousse. L’engouement n’était pas très fort et il fallait patienter quelques années encore. En 1986, il se joindra à Abdelhamid Sarraj pour cofonder le club. Avec leurs coéquipiers, ils multiplieront les actions sociales, participeront aux conférences du district et se distingueront par une intense activité. Quand la roue du Rotray le portera à la présidence du club de Sousse, Habib Bennour saura rendre son mandat fort éclatant. Il mettra ainsi le pied à l’étrier au sein des instances internationales, jusqu’à son élection en tant que gouverneur du district 9010, couvrant la Mauritanie, le Maroc, l’Algérie et la Tunisie, et comptant 56 clubs.

Au niveau international, la présidence du Rotary international devait revenir, lors de la même année rotarienne, à l’Argentin Luis Vicente Giay. Devançant le calendrier, Habib Bennour ira faire sa connaissance à Buenos Aires, avant que tous deux n’entrent en fonctions. Leur rencontre, organisée par l’ambassadeur de Tunisie Habib Mansour, scellera une amitié très solide. Entamant son mandat, le président Giya ne manquera pas de venir en visite officielle en Tunisie, accompagné de son épouse, au grand bonheur de Habib Bennour et de son épouse Latifa, et des rotariens. Latifa Bennour a été d’un précieux soutien pour son mari. Mère de famille affectueuse pour tous, et très attentionnée pour chacun, elle savait accueillir les invités, nombreux et de divers pays, avec chaleur et hospitalité. Elle l’accompagnait également dans ses voyages rotariens, partout dans les pays du district et dans d’autres régions, nouant et entretenant une amitié solide avec les épouses.

La générosité, l’hospitalité et l’amitié seront en effet des valeurs majeures incarnées par le couple Habib Bennour et son épouse Latifa. L’affection et l’attention en plus.

Allah Yerhamou

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