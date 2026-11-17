Dans la continuité de son partenariat avec la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD), et avec le soutien de l’Union européenne (UE), l’Union Bancaire pour le Commerce et l’Industrie (UBCI) poursuit son engagement en faveur de la transition écologique des entreprises tunisiennes à travers le programme Green Economy Financing Facility (GEFF).

Le 16 novembre 2026 à Tunis, l’UBCI et la BERD ont signé un nouvel accord de financement au titre de la deuxième phase du programme GEFF, portant sur une nouvelle ligne de financement de 10 millions d’euros destinée à soutenir les investissements verts des entreprises privées tunisiennes.

Le programme GEFF vise à faciliter l’accès des entreprises à des financements adaptés et avantageux pour la réalisation de projets contribuant à la transition vers une économie plus durable. Il couvre notamment les investissements dans l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables, la gestion durable de l’eau, la réduction et la valorisation des déchets, les bâtiments verts, l’économie circulaire ainsi que la protection des sols. Cette nouvelle opération vient consolider un partenariat de longue date entre l’UBCI et la BERD et témoigne de leur engagement commun en faveur du développement du secteur privé tunisien et de sa transition vers des modèles économiques plus durables.

À travers cette deuxième opération GEFF, l’UBCI inscrit davantage la finance durable au cœur de son accompagnement des entreprises tunisiennes, en facilitant leur accès à des solutions de financement adaptées à leurs enjeux de transformation et de compétitivité.

Mohamed Koubaa, Directeur Général de l’UBCI, déclare: «Cette nouvelle opération GEFF témoigne de la confiance renouvelée de nos partenaires et de notre engagement à accompagner les entreprises tunisiennes dans leur transition écologique. Avec cette nouvelle enveloppe de 10 millions d’euros, nous renforçons notre capacité à soutenir leurs investissements durables et à contribuer à l’émergence d’une économie plus résiliente.»

A propos de l’UBCI

Née en 1961, l’UBCI dispose aujourd’hui d’un réseau de 92 Agences et 112 DABs opérant au cœur même des principaux centres économiques de la Tunisie.

L’UBCI offre une large gamme de produits et de services à l’attention de sa Clientèle de Particuliers et de Professionnels couvrant leurs différents univers de besoins en matière de banque au quotidien, de financement de projets, de bancassurance et de gestion patrimoniale. Au service également de ses Clients Entreprises et Institutionnels, l’UBCI se démarque notamment par le biais de ses équipes spécialisées dans les domaines du cash management, des activités de marchés, de la banque d’affaires, du commerce international, de l’ingénierie financière et du leasing.

Certifiée ISO 9001 pour ses activités à l’International depuis 2002 et pour ses activités monétiques depuis 2012. L’UBCI est aussi la première banque en Tunisie ayant obtenu le label «engagé RSE» et «Responsability Europe» décernés par AFNOR Certification grâce à sa démarche RSE.

Pour plus d’information: www.ubci.tn

À propos de la BERD

La Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) est une institution internationale qui soutient la transition vers des économies de marché dans les pays d'Europe centrale et orientale, ainsi qu'en Asie centrale et le sud et l'est de la Méditerranée et l’Afrique sub-Saharienne.

La BERD opère dans 42 pays, en mettant l'accent sur le soutien aux entreprises et à l'initiative privée. Elle finance des projets dans divers secteurs, notamment l'énergie, les infrastructures, et les services financiers.

La BERD joue un rôle crucial dans le soutien à la transition économique et au développement durable dans les pays où elle opère. Grâce à ses investissements et à son expertise, elle contribue à la création d'économies de marché prospères et à la promotion de l'initiative privée.

Pour plus d’information: www.ebrd.com







