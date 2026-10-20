Nouvelair poursuit sa promo «Happy Days»: l’Espagne, l’Italie et Le Maroc à -30%

Nouvelair relance ses Happy Days avec de nouvelles destinations et propose à ses clients 30 % de réduction sur le prix hors taxes des billets, en aller simple et en aller-retour.

Cette offre est valable sur les vols vers le Maroc, l’Italie et l’Espagne, au départ et à destination de la Tunisie.

Entre les découvertes culturelles du Maroc, le patrimoine artistique de l’Italie et le dynamisme des villes espagnoles, Happy Days invite les voyageurs à multiplier les possibilités d’évasion avec nouvelair. Avec 30 % de réduction sur le tarif hors taxes des billets, nouvelair offre à ses passagers l’opportunité de concrétiser leurs projets de voyage et de bénéficier de conditions tarifaires avantageuses.

Les passagers peuvent profiter de cette offre en réservant leurs billets entre le 20 et le 24 octobre 2026, pour des voyages jusqu’au 31 mars 2027.

Détails de la promotion

• Réduction: 30 % sur le prix hors taxes des billets, en aller simple et en aller-retour.

• Période de vente: du 20/10/2026 au 24/10/2026.

• Période de voyage: du 20/10/2026 au 31/03/2027.

• Destinations: le Maroc, l’Italie et l’Espagne, au départ et à destination de la Tunisie.

• Modification / Annulation: les conditions tarifaires en vigueur s’appliquent en fonction de la destination et de l’offre choisie.

Réservez vos billets

• Sur notre site web: www.nouvelair.com

• Via notre application mobile:

■ App Store: https://apple.co/3nxmw1T

■ Play Store: https://bit.ly/3bwTDR6

• Dans nos points de vente: À l’agence nouvelair du centre urbain nord ou dans les points de vente nouvelair des aéroports de Tunis-Carthage, de Monastir et de Djerba.

• En contactant notre Call Center:

■ +216 36 020 920

■ +33 1 87 64 10 00

■ +44 20 45 78 12 11

Cette offre est également disponible auprès des agences de voyages partenaires de nouvelair.

À propos de nouvelair

Fondée en 1989, nouvelair est la première compagnie aérienne privée en Tunisie. Elle opère depuis les trois principaux aéroports internationaux du pays - Tunis-Carthage, Monastir et Djerba - et dessert plus de 40 destinations régulières en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient.



