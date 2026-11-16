Par Dhia Bouktila. Professeur de Génétique à l’Université de Monastir - À Antalya, la COP31 se tient dans un contexte climatique qui ne laisse plus de place à l’attentisme. Selon l’Organisation météorologique mondiale (OMM), la température moyenne mondiale observée entre janvier et septembre 2026 a atteint environ 1,47 °C au-dessus du niveau préindustriel. Ce chiffre ne signifie pas que le seuil de 1,5 °C de l’Accord de Paris a été durablement franchi, mais il témoigne de l'accélération du réchauffement et de ses effets déjà observables. Réduire les émissions demeure indispensable. Apprendre à vivre dans un monde qui se transforme est devenu tout aussi urgent.

1. COP31: une nouvelle étape de l’action climatique

La succession des records de température, le réchauffement des océans, l’élévation du niveau marin et la fréquence et l’intensité croissantes de certains événements extrêmes rappellent que le changement climatique n’est plus une menace lointaine. Il affecte déjà les ressources, les économies et les conditions de vie des populations.

La COP31, organisée à Antalya du 9 au 20 novembre 2026, intervient précisément à un moment où l’action climatique doit franchir une nouvelle étape: passer des engagements annoncés à leur mise en œuvre effective. La réduction des émissions de gaz à effet de serre (l’atténuation) reste la condition fondamentale pour limiter l’ampleur du réchauffement futur. L’adaptation répond à une autre exigence: réduire les vulnérabilités et préparer les sociétés aux changements qui se produisent déjà et à ceux qui sont désormais inévitables. Cette distinction est essentielle. L’adaptation ne saurait devenir un prétexte à renoncer à l’atténuation. Elle constitue, avec elle, un pilier indissociable de l’action climatique.

Les discussions internationales doivent donner une portée concrète à l’Objectif mondial en matière d’adaptation. Après l’adoption, à la COP30, des 59 indicateurs de Belém, destinés à suivre les progrès dans des domaines essentiels comme l’eau, l’agriculture, la santé et les écosystèmes, l’enjeu est de les rendre opérationnels et de les intégrer aux politiques nationales, en tenant compte de la diversité des contextes et des vulnérabilités.

La question du financement reste tout aussi déterminante. Les pays les plus exposés sont souvent ceux qui disposent des moyens les plus limités pour anticiper les risques et transformer leurs infrastructures. L’adaptation ne peut donc reposer sur des engagements financiers difficiles d’accès, ni sur un endettement qui aggraverait les vulnérabilités qu’elle est censée réduire.

2. S’adapter: transformer les systèmes, et non simplement réparer les dommages

L’adaptation est parfois comprise comme une réponse technique à des catastrophes: reconstruire après une inondation, soutenir les agriculteurs après une sécheresse ou protéger une zone côtière menacée. Cette approche est nécessaire, mais insuffisante. Une véritable politique d’adaptation consiste à anticiper les risques et à transformer les systèmes qui rendent les sociétés vulnérables.

L’agriculture en offre une illustration particulièrement claire. Les changements de température et de pluviométrie modifient les calendriers culturaux, les besoins en eau, les rendements et la répartition géographique des ravageurs et des maladies. L’enjeu n’est donc pas uniquement de préserver les productions actuelles, mais de repenser les choix variétaux, les pratiques agricoles, la gestion des sols et de l’eau, ainsi que l’organisation des filières alimentaires. L’introduction de nouvelles cultures peut faire partie des réponses, à condition d’évaluer rigoureusement leurs besoins hydriques, leur adaptation aux conditions locales et leurs éventuels effets écologiques.

Cette transformation dépasse largement le monde agricole. Les vagues de chaleur interrogent l’organisation des villes, les conditions de travail, la conception des bâtiments et l’accès aux espaces de fraîcheur. Elles constituent également un enjeu de santé publique, particulièrement pour les personnes âgées, les enfants et les populations les plus exposées. Les réseaux énergétiques, les systèmes de transport et les services essentiels doivent eux aussi être repensés à la lumière de nouvelles contraintes environnementales et thermiques.

Les écosystèmes ne sont pas extérieurs à cette réflexion. Les forêts, les zones humides, les oasis, les sols vivants et les herbiers marins contribuent à réguler les équilibres écologiques et à protéger les territoires. Leur dégradation réduit les capacités naturelles d’adaptation. Les préserver ne relève donc pas seulement d’une politique de conservation de la biodiversité : c’est aussi investir dans la sécurité écologique, alimentaire et économique des sociétés.

L’adaptation exige ainsi une approche anticipative, fondée sur la connaissance scientifique, l’observation des changements et la capacité à réviser les décisions à mesure que les conditions évoluent.

3. La Tunisie: faire de l’adaptation une priorité stratégique

Pour la Tunisie, l’adaptation n’est pas un sujet sectoriel parmi d’autres. Elle touche directement à la sécurité hydrique, à la production alimentaire, à l’équilibre des territoires et aux conditions de vie.

La rareté de l’eau en constitue l’une des expressions les plus préoccupantes. Selon la Banque mondiale, les ressources renouvelables en eau disponibles en Tunisie représentent environ 380 m³ par habitant et par an, un niveau largement inférieur au seuil de rareté absolue. Le stress hydrique menace ainsi non seulement l’agriculture, mais également l’industrie, le tourisme, l’emploi et l’approvisionnement des populations. La réponse ne peut se limiter à mobiliser de nouvelles ressources. Elle doit aussi améliorer l’efficience des usages, préserver les nappes et les sols et revoir les arbitrages entre les différents besoins.

L’agriculture mérite, dans ce contexte, une attention particulière. Adapter les systèmes de production suppose de mieux articuler les ressources disponibles, les caractéristiques des territoires, les choix culturaux et les exigences de sécurité alimentaire. Il ne s’agit pas d'opposer tradition et innovation, ni de considérer toute nouvelle culture comme une solution. Il s’agit de construire des systèmes agricoles diversifiés, économes en ressources et capables de faire face à des conditions climatiques de plus en plus contraignantes.

Le littoral constitue un autre front majeur. L’élévation du niveau de la mer, l’érosion côtière et les épisodes de chaleur marine concernent les villes, les infrastructures et les activités touristiques. La pêche et l’aquaculture sont également concernées par la transformation des milieux marins. La protection des écosystèmes côtiers doit donc être pensée en lien avec les activités humaines et les économies locales.

La CDN 3.0 inscrit l’adaptation parmi les priorités de la stratégie climatique tunisienne pour la période 2026-2035. Les besoins de financement correspondants sont estimés à près de 29 milliards de dollars. Ce montant représente un besoin estimé, et non un financement déjà mobilisé. Il souligne néanmoins l’importance du défi financier et institutionnel auquel le pays doit faire face.

Le défi est désormais celui d’une gouvernance systémique. L’eau, l’agriculture, l’aménagement du territoire, la santé, l’énergie et la protection des écosystèmes ne peuvent être traités comme des domaines indépendants. Une décision prise dans un secteur peut déplacer le risque vers un autre : développer une activité agricole sans tenir compte de la disponibilité hydrique, urbaniser un littoral sans intégrer son exposition future ou investir dans une infrastructure sans considérer les nouvelles contraintes climatiques.

L’adaptation doit donc devenir un principe transversal de la décision publique et de l’investissement. Cela suppose une meilleure coordination institutionnelle, une planification fondée sur des données actualisées, une évaluation régulière des politiques et une attention réelle aux disparités régionales. Le développement ne peut plus être conçu indépendamment des limites écologiques et des risques climatiques auxquels il sera confronté.

Conclusion: préparer la vie dans un monde transformé

La question climatique ne se résume plus à la trajectoire des températures. Elle concerne la manière dont les sociétés pourront continuer à produire, à se nourrir, à habiter leurs territoires et à garantir des conditions de vie dignes dans un environnement profondément transformé.

L’adaptation ne consiste pas à accepter le changement climatique comme une fatalité. Elle consiste à réduire ses conséquences, à préserver les capacités d’action des générations présentes et futures et à éviter que les coûts de la transition ne pèsent d’abord sur les populations les plus vulnérables.

La COP31 devra démontrer sa capacité à faire passer l’action climatique des engagements internationaux aux réalisations concrètes. Pour la Tunisie, le défi est désormais d’inscrire l’adaptation au cœur de ses choix de développement et de ses politiques territoriales.

Dans un monde qui change plus vite que nos institutions et nos habitudes, la véritable vulnérabilité serait de continuer à planifier l’avenir comme si les conditions du passé allaient se maintenir.

Dhia Bouktila

Professeur de Génétique à l’Université de Monastir

Ses recherches portent sur la génomique des systèmes agricoles et environnementaux.

Ses réflexions portent sur la souveraineté scientifique, la gouvernance des connaissances et les transitions écologiques.

Références

1. Organisation météorologique mondiale (OMM), State of the Climate Update for COP31, 9 novembre 2026. https://wmo.int/resources/publication-series/state-of-climate-update-cop/state-of-climate-update-cop31

2. Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), Global goal on adaptation. https://unfccc.int/topics/adaptation-and-resilience/workstreams/gga

3. OCDE, What to watch for at COP31, 9 novembre 2026. https://www.oecd.org/content/oecd/en/blogs/2026/11/what-to-watch-for-at-cop31-key-negotiation-items-that-will-shape-future-global-co-operation-on-climate.html

4. Banque mondiale, Stronger Water Management Could Unlock Growth, Protect Jobs, and Build Resilience in Tunisia, 22 septembre 2026. https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2026/09/22/world-bank-stronger-water-management-could-unlock-growth-protect-jobs

5. République tunisienne, Contribution déterminée au niveau national – CDN 3.0, avril 2026. https://unfccc.int/sites/default/files/2026-04/Document%20CDN3.0%20-version%20Finale.pdf

6. Agence Tunis Afrique Presse (TAP), « Climat : CDN 3.0 : 55 milliards de dollars pour financer la transition climatique en Tunisie », 11 novembre 2026. https://www.tap.info.tn/fr/Environnement_FR/20791145-climat-cdn-3-0

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