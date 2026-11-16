Par Riadh Zghal - En novembre 1998 se tenait un colloque à Sfax organisé par l’université avec pour titre «L’université du 21e siècle et le développement». En cette même année, s’est tenu un congrès international en Chine à l'occasion du centenaire de l'université de Pékin. Ce congrès, auquel ont participé des représentants de 92 universités des plus renommées du monde, traitait également des missions à venir des universités. Ce qui s’est dégagé de ces rencontres ce sont des constats relatifs au positionnement des universités sur les échiquiers nationaux et la question de leur adaptation à l’avènement des nouvelles technologies et à l’émergence d'une économie de la connaissance globalisée. Tous ces changements appellent à réviser les curricula préparant les générations d’étudiants-es à leur futur professionnel ainsi que les méthodes de transmission des savoirs et de développement des compétences.

On avait constaté que l'université était en train de prendre une plus grande importance dans le monde du fait de son rôle devenu de plus en plus stratégique. En effet, en tant qu’agent de transmission, de traitement, de dissémination, d’application et de création du savoir, l'université constitue un moteur de développement social. Elle est chargée de la mission de reproduire le capital humain hautement qualifié en mesure de saisir les opportunités qu’offre le développement des technologies et des savoirs.

Face aux nouvelles opportunités et aux nouveaux défis de l'ère de l'information, l'université est appelée à développer de nouvelles stratégies d'enseignement et d'apprentissage, en introduisant les nouvelles technologies comme outil pédagogique, en encourageant les étudiants-es à étudier de façon indépendante avec l'aide d'Internet, les équipements multimédias et aujourd’hui l’intelligence artificielle. Ce qui ne dispense pas l’université de leur fournir des opportunités pour l'interaction sociale vitale les préparant à l’exercice d’activités collaboratives, tout en considérant le respect de valeurs humanitaires et de l'éthique intellectuelle.

Par ailleurs, le courant de l'internationalisation de la formation supérieure à travers le monde s’accompagne de l’impératif pour l’université de préserver son héritage culturel et d’assurer un équilibre entre l’enseignement et la recherche. Telles sont les conditions de sa survie et de sa prospérité.

L’avènement de l’IA et, plus particulièrement, de l’IA générative accessible au grand public soulève des débats dans deux directions opposées, celle des risques inhérents à son utilisation et celle des opportunités qu’elle offre pour réaliser de meilleures performances pédagogiques, d’apprentissage et de recherche.

Or le système éducatif le plus répandu est basé sur un format unique: la même recette doit convenir à tous. La formule, c’est le cours donné par un professeur à un rassemblement d’apprenants passifs appelés à saisir des connaissances et les assimiler. Et l’on connaît les résultats que révèlent les classements PISA au point que certains pays refusent de s’y soumettre. C’est un signal de la nécessité de réviser les méthodes pédagogiques traditionnelles et les renouveler de manière à les adapter à la diversité des profils des apprenants.

En s’interrogeant sur les défaillances des systèmes éducatifs, un éducateur - Salman Khan - y a répondu par cette idée: les enfants pourraient apprendre beaucoup plus si le rythme de la formation était adapté au profil de chacun. C’est ce que permet l’IA en donnant la possibilité d’un apprentissage personnalisé réglé selon le rythme de chacun afin de lui permettre de vraiment réussir la maîtrise d’un sujet et l’utiliser dans le futur. Pour Khan, « la seule solution viable est de travailler avec la technologie», une technologie capable d’imiter vraiment un vrai tuteur pour aider à «combler les lacunes en matière d'apprentissage, offrir un accès à une éducation de qualité, peu importe les contraintes géographiques, les limitations économiques ou les circonstances sociales».

En effet, l’IA pourrait servir à rendre disponibles des ressources éducatives de haute qualité, surtout dans les zones mal desservies ou reculées grâce aux tutoriels et aux vidéos. Elle permet à l’étudiant d’accéder à un tuteur personnel intelligent avec lequel il peut débattre de n'importe quel sujet, capable de l’assister dans l’écriture, de combler ses lacunes dans l'apprentissage et de renforcer ses capacités dans les domaines où il a du mal à comprendre. Considérant tout ce que permet l’IA, Salman Khan a développé un modèle d’apprentissage individualisé et créé son académie.

En revanche, plusieurs études évoquent de graves risques associés à un usage excessif et inapproprié de l’IA. Ce sont plus particulièrement l’atrophie des capacités intellectuelles, émotionnelles et sociales. L’usage de l’IA risque de réduire la motivation pour l’effort, la capacité de penser de manière critique, de trouver par soi-même ou par la discussion des solutions aux problèmes. Les interactions sociales se réduisent avec la raréfaction de la communication et des échanges. La créativité individuelle et collective s’en trouve affectée et les capacités d'innovation risquent de s’atrophier. Ceci d’une part, d’autre part l’excès de confiance dans les textes, les références et les informations produits par l’IA peuvent induire les chercheurs en erreur car ils dépendent des stocks de données disponibles dans les data centers. Ce que génère l’IA peut être biaisé, peu fiable et injuste, surtout si la production scientifique nationale n’est pas numérisée et injectée dans les centres de données qu’elle utilise. Dans ce cas, l’interprétation des résultats conduisant à des conclusions supposées scientifiques ou des décisions d’ordre managérial et politique risquent d’être inadéquates. De même des algorithmes d’IA insuffisamment testés peuvent perpétuer des biais et des préjugés, conduisant à un traitement injuste de certaines personnes, voire de sociétés entières.

L’autre risque bien grave réside dans l’usage non éthique de l’IA dans la production académique qui conduit à remettre en question la validité de la recherche et des diplômes.

Tous ces risques éventuels ne doivent pas occulter tous les avantages que les différents cycles de l’enseignement peuvent en tirer. C’est pourquoi, s’agissant des universités, une formation appropriée des étudiants à l’usage de l’IA, toutes discipline confondues, s’impose. Cette formation devrait comprendre deux volets: un volet technique permettant une compréhension des grands principes commandant le fonctionnement de l’IA et les moyens d’une utilisation appropriée aux besoins d’apprentissage et de recherche; un volet moral et psychologique générant une prise de conscience des risques de biais attachés à la matière que livre l’IA tout en considérant le besoin de préserver une autonomie intellectuelle, de résister à la tentation de se laisser entraîner par une dépendance sans fin de l’IA. La formation psychologique et morale comprend la sensibilisation à plusieurs facteurs inhérents à un usage intellectuellement risqué et non éthique: l’usage excessif de l’IA qui affecte la mémoire, la pensée par soi-même, la créativité et l’esprit critique, l’usage frauduleux de l’IA qui affecte le développement de capacités personnelles et peut brader l’avenir professionnel, la nécessité de respecter la propriété intellectuelle, la nécessité de garder une attitude critique et d’appliquer sa propre intelligence humaine.

Enfin, à considérer la formation universitaire, la question qui s’impose est la suivante: comment utiliser l’IA comme co-intelligence et non comme intelligence artificielle sur laquelle miser en mettant sa propre intelligence en sommeil.

Riadh Zghal