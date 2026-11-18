Le chercheur tunisien Hamdi Mbarek a participé, les 16 et 17 novembre 2026 à Genève, aux travaux du Conseil scientifique de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), chargé de conseiller le Directeur général, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, sur les grandes orientations scientifiques de l’Organisation. Ces avis scientifiques ont vocation à éclairer les décisions du Directeur général et, à travers l’action de l’OMS, à accompagner les États membres dans l’élaboration de politiques de santé fondées sur les données scientifiques et l’adoption responsable des innovations. Parmi les sujets inscrits au programme du Conseil figurent la biologie et la vie dites « miroir », la métagénomique, le vieillissement, la biologie de synthèse et les effets de la chaleur sur la santé. Les neurotechnologies, la détection et l’imagerie quantiques, ainsi que le potentiel thérapeutique de la kétamine et des psychédéliques dans le traitement des troubles mentaux comptent également parmi les thématiques examinées. Ces travaux doivent notamment alimenter des notes de synthèse destinées à appuyer la réflexion et les orientations de l’OMS. Les échanges ont également porté sur l’organisation des écosystèmes scientifiques et les conditions dans lesquelles la recherche est menée, avec l’intelligence artificielle comme enjeu transversal.

Cette rencontre a aussi été l’occasion pour Hamdi Mbarek d’échanger avec le Dr Tedros.

Directeur de la recherche et de l’analyse des données au Qatar Precision Health Institute, membre de Qatar Foundation, Hamdi Mbarek contribue à cette mission collective de conseil par son expertise en génomique des populations, en santé de précision et en analyse des données de santé, avec une attention particulière à la diversité des populations et à l’accès équitable aux bénéfices du progrès scientifique.

Crédit photos : OMS

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