Nabeul: le piquant est dans la sauce (Album photos)

Nabeul, la ville du bigaradier, sera bercée durant trois jours, les 30, 31 octobre et 1er novembre 2026 en l’occurrence, par les effluves du piment rouge. C’est le destin naturel d’une ville qui alterne, selon les saisons, douceur olfactive et puissance gustative. Tout un weekend palpitant en perspective, un festival voué à la harissa et où la capsaïcine sera à son paroxysme, que nous concocte l’Association pour la Sauvegarde de Ville de Nabeul (ASVN). Nous sommes, déjà, à la douzième édition de cet événement culturel et culinaire devenu incontournable et qui est, en grande partie, à l’origine de l’inscription de la harissa tunisienne au patrimoine mondial immatériel de l’UNESCO.

Le festival sera l’occasion pour les producteurs des spécialités des terroirs de mettre leurs produits en avant et de promouvoir leurs ventes. Il permettra aussi aux amateurs de gastronomie de se faire titiller les papilles à la faveur d’un pizza-show qui s’annonce engageant avec la présence à «Dar Nabel», siège de l’ASVN, de deux pizzaiolos napolitains qui promettent d’adapter la pizza napolitaine aux parfums et goûts de nos terroirs. Les activités culturelles et ludiques ne seront pas en reste avec les ateliers artistiques dont notamment, la mosaïque et la calligraphie arabe qu’abriteront, comme d’habitude «Dar Nabel», tout comme pour le rituel volet scientifique.

La nouveauté de l’édition 2026 est l’ouverture du festival sur l’environnement de la cité des potiers en délocalisant les stands d’expo-vente à l’esplanade de l’avenue Habib Bourguiba où un chapiteau sera dressé à cet effet. Ce seront donc, deux sites pour un même événement et qui n’empêcheront point les visiteurs de profiter de toutes les composantes du festival tout en permettant à la rue de vivre l’animation et la joie de la fête du piment rouge et de la harissa.

Rached Khayati

