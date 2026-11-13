La BTE certifiée ISO/IEC 27001:2022 pour son agence virtuelle NEO BTE

La Banque de Tunisie et des Emirats (BTE) vient de franchir une nouvelle étape dans sa stratégie de transformation digitale en obtenant la certification internationale ISO/IEC 27001:2022 pour son agence virtuelle NEO BTE. Délivrée par Afaq Afnor International, cette certification atteste de la conformité du système de management de la sécurité de l’information (SMSI) de l’agence virtuelle aux exigences de cette norme internationale. Elle couvre les activités d’ouverture et de gestion de comptes ainsi que la réalisation d’opérations bancaires.

Se félicitant de cette nouvelle réalisation, Mme Feryel Chabrak, Directrice générale de la BTE, a déclaré: «Cette certification témoigne de l’engagement de la Banque en matière de digitalisation et de sa volonté de renforcer sans cesse sa gestion de la sécurité des systèmes d’informations. Cette démarche, a-t-elle ajouté, qui bénéficie en définitive à la clientèle, s’ajoute à une série de mesures de conformité aux normes élevées, ce qui renforce la confiance de tous les usagers et partenaires.»

Référence internationale en matière de sécurité de l’information, la norme ISO/IEC 27001:2022 définit les exigences relatives à la mise en place, à la gestion et à l’amélioration continue d'un système de management dédié à la protection des informations et des données. Elle repose sur une approche structurée d’identification et de maîtrise des risques liés à la sécurité des systèmes d’information.

Elle s’articule autour de trois principes fondamentaux: la confidentialité, qui garantit que les informations ne sont accessibles qu’aux personnes autorisées; l’intégrité, qui assure leur exactitude et leur protection contre toute modification non autorisée; et la disponibilité, qui garantit aux utilisateurs habilités l’accès aux informations et aux systèmes lorsqu’ils en ont besoin.





