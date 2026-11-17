Par Colonel-Major (Ret) Mohamed Ghazi Essaïed - Bien que conscient que des milliers de livres, des centaines de documentaires ainsi qu’une multitude de colloques ou autres ont été réalisés pour décrire sa biographie, décortiquer ses batailles, étudier ce génie militaire que ce soit dans les milieux universitaires ou militaires; il me paraissait important qu’on se souvienne du Général Hannibal de temps à autre. Je ne saurai en aucun rivaliser avec les historiens tunisiens ou étrangers, mais juste ajouter une approche supplémentaire à ce prestigieux chef dans un angle militaro-stratégique.

En fait, tout a commencé lors d’un de mes stages aux USA (2003 - 2004) au sein des US Marine’s Corps. Nous étions en pleine guerre en Irak (Operation Iraqi Freedom). Ce corps accorde une grande importance à leur raison d’être, à savoir la guerre expéditionnaire (Expeditionnary Warfare). Dans un de leurs fascicules(1), ils mettent en exergue l’action décisive ainsi que l’exploitation des faiblesses. En outre, Il s’agissait de projeter un corps expéditionnaire à l’étranger en vue de neutraliser toute menace avant qu’elle n’atteigne leur territoire national ou leurs intérêts vitaux. Ils évoquaient la notion de défense stratégique en profondeur (Strategic Defense in Depth) pour appuyer leurs arguments. Un jour, un général m’interpella pour avoir mon avis. Je lui répondis que c’est difficile d’avoir un avis objectif vu que nous nous trouvons en pleine profondeur...

Les trois guerres puniques opposent durant plus de cent ans Rome à Carthage. Sur le sol italien, les deux batailles clés de la deuxième sont celles du lac Trasimène (21 juin 217 av.J.-C) et de Cannes (2 août 216 av.J.-C). Chaque fois, le général Hannibal Barca, malgré le déséquilibre notable des forces, détruit les forces romaines en exploitant le principe de l’effet majeur. Pour le Général Desportes, Hannibal est le maître de l’effet majeur(2). La clé du succès stratégique est de trouver l’essentiel, c’est le concept puissant d’«effet majeur». Dans la doctrine militaire moderne, il désigne l'action décisive et irréversible sur l'adversaire qui garantit le succès d'une mission. Hannibal Barca est considéré comme l'un des précurseurs absolus de ce concept, car il subordonnait systématiquement chaque mouvement de ses troupes à la création d'un choc décisif destiné à briser la volonté ou la cohésion de l'armée romaine.

Nous essayerons de décortiquer les piliers de «l'effet majeur» au fur et à mesure des événements.

• Le franchissement des Alpes et l'invasion de l'Italie par Hannibal Barca en 218 av. J.-C. peuvent être pleinement considérées comme une guerre expéditionnaire (ou une campagne de projection de puissance), bien que menée avec les moyens de l'Antiquité. Il déplace une force interarmes et intertribales importante sur plus de 1 500 kilomètres par voie terrestre durant environ 5 mois. Cette coalition de forces regroupait des contingents nord-africains (le noyau dur) comprenant les Carthaginois, les Libyens ainsi que les Numides (cavalerie légère). Nous trouvons également les tribus ibériques (Espagne actuelle) avec les Ibères et Celtibères (cavalerie et infanterie lourde), les Lusitaniens (infanterie légère) ainsi que les frondeurs des îles Baléares. Puis, les tribus gauloises, qui étaient enrôlées en chemin, avec les Boïens et les Insubres (infanterie et cavalerie lourde) ainsi que les Ligures (infanterie légère et éclaireurs en terrain montagneux). Au départ des Alpes (ou au passage du Rhône juste avant), son armée comptait environ 38 000 à 46 000 fantassins, entre 7 000 et 9 000 cavaliers et environ une trentaine d’éléphants. Pendant 15 jours, son armée a franchi des cols atteignant une altitude atteignant jusqu’à 2 950 mètres, avec des températures descendues bien en dessous de 0°C. L'itinéraire exact fait encore l'objet de débats, mais les preuves géochimiques et bioénergétiques privilégient aujourd'hui le col de la Traversette. Pour justifier le choix que fit Hannibal d’une voie d’invasion terrestre détournée, et passant par des régions difficiles, de préférence à la voie maritime directe, on invoque généralement la maitrise de la mer qu’aurait alors possédée Rome. Mais il semblerait plus probable qu’Hannibal opta pour la voie d’invasion terrestre et indirecte parce qu’il voulait soulever contre Rome, les Celtes de l’Italie septentrionale. Pour le théoricien de la stratégie Hart(3), l’approche indirecte est la forme stratégique la plus économique et celle qui autorise les plus grands espoirs. La surprise est venue de l’usage de l’espace physique. Hannibal fonce vers l’Italie en passant dans le dos de l’armée de Scipion débarquée dans les bouches orientales du Rhône pour bloquer sa progression vers Rome. L’audace de sa projection surprend littéralement l’armée romaine. «L’offensive terrestre qui projette l’armée carthaginoise sur les Pyrénées puis les Alpes vers l’Italie est à la fois une folie et un coup de génie; logistiquement, c’est un cauchemar et un chef d’œuvre, le passage du Rhône avec les éléphants est épique, le franchissement des Alpes est dramatique»(4).

Les clés de succès d’après Greene(5) étaient les suivantes: (1) Le moral de son armée était primordial pour Hannibal. Il a su transformer la guerre en une croisade. Même mal équipée, une armée motivée peut faire merveille. Il savait transmettre cette énergie qui, plus qu’importante, constitue parfois un élément véritablement décisif, une question de vie ou de mort. Son effet final recherché (EFR) était de battre les légions romaines sur leur propre sol afin de calmer une fois pour toutes les ambitions expansionnistes de Rome. Mais Il y eut un prix à payer. À l'arrivée en Italie (dans la plaine du Pô), Il ne restait plus qu'environ 20 000 fantassins, 6 000 à 7000 cavaliers, et ces derniers étaient épuisés, affamés et démoralisés. Mais Hannibal avait le don d’enthousiasmer ses hommes / (2) Il a pris son adversaire à contre-pied en étant imprévisible. L’effet de surprise démultiplie la frayeur. C’est parce qu’il est inattendu, que l’ordinaire devient parfois extraordinaire. Les Romains et leurs alliés pouvaient aligner environ 750000 hommes. Leurs légions étaient parmi les plus disciplinés et les plus respectées du monde et ils avaient déjà vaincu Carthage lors de la première guerre punique, une vingtaine d’années auparavant. Mais une armée étrangère en Italie représentait une vraie surprise, qui souleva beaucoup d’émotion. Les Romains devaient donner une bonne leçon à ces barbares effrontés. Hannibal demeure, de toute l’Antiquité, le maître absolu de l’art du non-conventionnel. Il devait surprendre à chaque coup. Psychologue avant l’heure, il avait compris qu’un ennemi pris par surprise perd toute discipline quand il se sent menacé. Lorsque le chaos s’abat sur les armées et le peuple romain particulièrement rigides et ordonnés, il est doublement destructeur. Cela débuta donc par une route des Alpes qui était considérée comme totalement impraticable et n’était donc pas gardée.

Ainsi, le 1e pilier de l’effet majeur est la surprise stratégique comme levier psychologique. Hannibal porte la guerre directement sur le sol italien. Ce coup d'audace crée un effet de sidération immédiat qui prive Rome de son initiative stratégique dès le début du conflit.

• De tout temps, le soldat a préféré affronter le connu plutôt que l’inconnu. Mais Hannibal était un chef de guerre hors du commun, il préférait le risque des conditions les plus aléatoires à la certitude de rencontrer son adversaire sur un terrain choisi par ce dernier. Lors de la bataille de Trasimène, Hannibal, poursuivi et menacé, doit arrêter les troupes romaines malgré sa faiblesse numérique. Pour ce faire, le Carthaginois va, par la ruse, les amener à s’engager dans la plaine bordant le lac et formant souricière. Piégé, le général romain Flaminius conduit ses troupes à allure forcée dans l’étroit couloir le long de la rive que dominent les troupes carthaginoises cachées le long des collines boisées. L’effet majeur est obtenu. Les troupes romaines comprennent trop tard qu’elles sont tombées dans une embuscade de front et à revers simultanément, sans possibilité de manœuvre. Bien que nettement plus nombreuses, elles sont massacrées (20000 morts).

Les clés de succès pour cette bataille étaient les suivantes: (1) L’économie des forces consiste à choisir ses batailles avec précaution. Hannibal commençait par étudier la donne: l’état de son armée et de l’armée ennemie, leurs ressources respectives d’infanterie et de cavalerie, le terrain, le moral des troupes ainsi que la météo. C’était là les fondations de son plan d’attaque, mais aussi du but qu’il se fixait pour telle ou telle bataille. Au lieu de s’enfermer dans un mode de combat unique, il adaptait ses buts à ses moyens. Cette stratégie lui fut toujours bénéfique / (2) La manipulation permet de contrôler la dynamique. Il aurait appris à maitriser les pensées de son ennemi, à influer sur ses émotions afin de le pousser à l’erreur. Cela signifie surtout avoir le contrôle des schémas de pensée de l’adversaire et adapter les manœuvres à ses faiblesses psychologiques / (3) Hannibal a découvert que, pour prendre l’ultime contrôle, il faut arriver à décider du rythme, de la direction et de la forme de guerre en elle-même. Cela signifie obliger l’autre à se battre à votre cadence, l’attirer sur un terrain qu’il ne connait pas et qui vous convient, et le faire jouer selon vos propres règles.

Le 2e pilier de l’effet majeur est l'exploitation des faiblesses doctrinales de l'ennemi. Hannibal a étudié minutieusement le fonctionnement rigide des légions romaines et l'impulsivité de leurs consuls. Plutôt que de chercher un affrontement frontal, il a conçu cette embuscade sur mesure, considérée comme la plus importante de l’histoire, où l'ennemi s'est enfermé lui-même.

A Cannes, près de Bari, en faisant reculer volontairement son centre le plus faible pour attirer les légions romaines, tout en rabattant ses ailes lourdes et sa cavalerie numide sur les flancs et les arrières, il réalise un double enveloppement parfait qui détruit une armée deux fois supérieure en nombre. Sur les 76000 Romains, 70000 perdirent la vie.

Les clés de succès sont les suivantes: (1) Hannibal a su exploiter les défaillances du pouvoir partagé romain. Les Romains endossèrent la responsabilité de leur propre défaite. Deux personnes (Varron et Paul Emile) se partageaient le commandement de l’armée. Et les deux dirigeants, n’étant pas du même avis sur la stratégie à conduire, se battirent entre eux que contre Hannibal, ce qui les conduisit au désastre / (2) Pour le Colonel Du Picq(6), Hannibal continuait à galvaniser ses troupes et revigorer leur moral . Il visait indirectement leurs émotions en les faisant rire ou pleurer, que cela ait à voir avec le problème dont il est question / (3) Il a su les diviser pour mieux les vaincre. Face à l’ennemi ou à ce conflit, il a su diviser le tout en petites parties aisément solubles. Au cours de cette bataille, les pertes des deux parties étaient incroyablement disproportionnées, quelques centaines chez les vainqueurs, et des milliers chez les vaincus. A travers une subtile manœuvre, l’armée victorieuse avait réussi à surprendre et à diviser ses rangs / (4) Le renseignement est crucial pour connaitre l’ennemi. Hannibal a appris à le décrypter, à tenir compte des signaux inconscients qu’il émet et qui révèle ses pensées et ses intentions. Hannibal était un grand observateur de la nature humaine; il savait décrypter les hommes. Ce génie militaire a affiné son talent par une observation précise. La qualité des informations que vous rassemblez sur l’ennemi importe plus que la quantité. Un seul détail essentiel est parfois la clé de la victoire. Lorsque Hannibal se rendit compte que son adversaire romain était arrogant et impulsif, il joua au faible, poussant l’autre à attaquer/ (5) Par une manœuvre de double enveloppement, il les a annihilés. Hannibal a préparé ce qui allait être l’encerclement le plus dévastateur de l’histoire. Ses espions lui rapportèrent que le général romain Varron était un homme impétueux, arrogant et méprisant. Les personnes d’un tempérament emporté, violent et hautain sont particulièrement faciles à piéger dans une stratégie d’encerclement. Hannibal était en sous-nombre de moitié, mais il fit deux choix qui lui donnèrent la victoire. D’abord, il attira les Romains sur un petit espace où leurs vastes armées ne pouvaient manœuvrer. Puis, il affaiblit le centre de ses propres lignes pour placer ses meilleurs troupes et sa cavalerie aux extrémités. Le bilan est de 60000 morts; environ 6000 tués dans les rangs carthaginois, soit 10 fois moins que les Romains pour une armée deux fois moins nombreuse. Durant les 9 heures de la bataille (de 8 à 12 heures selon d’autres sources), plus de 100 Romains par minute sont tombés, soit près de 2 légionnaires par seconde(8). Et ici, je voudrais mettre en exergue l’endurance physique et la force mentale des deux camps pour combattre durant toutes ses heures. Ce n’est pas le propre de la bataille de Cannes mais aussi de la majorité des batailles de l’Antiquité (les conquêtes musulmanes aux VIIe et VIIIe siècles ou encore les conquêtes mongoles XIIIe siècle par exemple) avant l’apparition des moyens de combat moderne. A titre comparatif, de nos jours, un combat de boxe professionnelle en 12 rounds dure 47 minutes au total (pauses comprises) s'il va jusqu'à la limite, dont 36 minutes de combat effectif. Nous voyons dans quel état physique les deux boxeurs finissent le combat. Alors imaginez l’âpreté des combats au corps à corps aux armes blanches et alourdis par leur équipement de «protection» pendant des heures où l’enjeu était la vie ou la mort...

Le 3e pilier de l’effet majeur s’est concrétisé dans sa manœuvre d'anéantissement. Cannes représente l'aboutissement de sa maîtrise de l'effet majeur. Nous avons pu assister à une coordination interarmes avant l'heure de cette coalition intertribale (évoquée plus haut). Hannibal les a combinées avec précision afin que chaque composante frappe au moment exact où son action produise l'impact maximal.

Occupation de l’Italie et Retour à Carthage

Hannibal domine l’Italie du Sud, constituant une menace permanente pour Rome durant 15 années. Un général romain, que l’on appela plus tard Scipion l’Africain, imagine l’effet majeur qui lui permettra de desserrer l’étau. Il fait débarquer un solide corps expéditionnaire sur les côtes africaines, ce qui contraint Carthage à rappeler Hannibal et ses troupes pour protéger le chef-lieu de l’Empire. Rome est libérée du danger. La supériorité des forces terrestres est inopérante sauf, pour la puissance continentale à reconquérir la maîtrise de la mer comme Rome dut le faire pour vaincre Carthage sur son propre sol(3).

Les clés de succès pour Rome sont les suivantes: (1) La grande stratégie, dans ce cas de figure, est que Rome a perdu des batailles mais a réussi à gagner la guerre. La grande stratégie est l’unique voie vers la plus belle des récompenses, celle d’avoir le dernier mot. La grande stratégie désigne l'art pour un État, Rome en l’occurrence, de mobiliser et de coordonner l'ensemble de ses ressources nationales sur le long terme pour atteindre ses objectifs politiques fondamentaux. Contrairement à la stratégie militaire classique, elle dépasse le simple cadre de la guerre pour inclure la paix / (2) Il s’agissait de couper le mal à la racine. Lorsque Hannibal était en Italie, plusieurs généraux romains firent tout pour le chasser ou l’abattre, mais aucun n’y parvint. Mais Scipion, au lieu de s’en prendre à Hannibal en campagne en Italie, il envahit Carthage, le forçant à quitter son pays pour défendre sa patrie. L’attaque de Carthage était plus qu’une feinte pour l’attirer. C’était une véritable invasion. Sa stratégie fonctionna à merveille. Non seulement il vainquit Hannibal, mais il détruisit Carthage, la rivale, anéantissant à tout jamais ses rêves de domination sur Rome / (3) Scipion comprit la notion de «centre de gravité» de Clausewitz avant l’heure(7). Il s’agit de viser là où cela fait mal. Trouvez ce que l’adversaire chérit et protège le plus, c’est là que vous devez frapper. La différence entre un bon et un mauvais général n’est pas dans leurs stratégies ou leurs manœuvres, mais dans leur perception de la situation. A chaque mouvement, Scipion s’attachait à observer le pivot de la force carthaginoise, et non son armée ni même son chef. Il avait compris que la force militaire ne vient pas de l’armée en elle-même, mais de ses bases, des choses qui le soutiennent et la rendent possibles à savoir les finances, la logistique, le soutien populaire ainsi que les alliés. Il identifia ces sources et les élimina une à une. Son premier pas fut de prendre en compte le fait que le centre de gravité se situait en Espagne, et non en Italie. La prise de Carthagène fut le pivot de la guerre. Hannibal, privé de sa principale base militaire et de sa source de ravitaillement, serait contraint de s’appuyer sur son autre base; Carthage elle-même, ses richesses et ses ressources. Le pouvoir dépend de l’équilibre et du soutien de la base. Une armée tire son pouvoir de 3 ou 4 sources à savoir les finances, la popularité, la tactique ou quelque autre avantage particulier. Lorsqu’une de ces sources est neutralisée, l’adversaire doit s’appuyer sur les autres; si les autres sont elles aussi abattues, alors il est perdu / (4) Il est naturel, à la guerre, de se focaliser sur les aspects pratiques du conflit à savoir la condition physique, l’entrainement, le matériel de guerre ainsi que la logistique. Le meilleur des stratèges commence par observer l’armée ennemie, sa force de frappe, sa mobilité ainsi que ses ressources. La guerre est instinctive, affective, c’est un espace de mise en danger physique; de grands efforts sont nécessaires pour voir plus loin et se poser les bonnes questions: qu’est-ce-qui fait que l’ennemi se déplace? D’où lui viennent cet élan et cette endurance? Qui guide ses actions? D’où tire-t-il cette force? La plupart des gens considèrent la guerre comme une activité isolée, n’ayant aucun lien avec les autres domaines de la vie. En réalité, la guerre est une forme de pouvoir, ce que Clausewitz appelait la «continuation de la politique par d’autres moyens»; toutes les formes de pouvoir ont les mêmes structures de base. Il y a le pilier sur lequel repose le pouvoir appelé «centre de gravité... un centre de puissance et de mouvement dont tout dépend».

C’est la colonne vertébrale qui tient le tout. S’attaquer à ce centre de gravité, le neutraliser ou le détruire, c’est là l’ultime stratégie de guerre car, privée de cette colonne vertébrale, toute la structure s’effondre. Hannibal a beau avoir une armée efficace, sans le centre de gravité, elle ne peut se déplacer, n’avoir aucune puissance ni cohérence. Lorsque ce centre est touché, les effets psychologiques en sont dévastateurs. L’adversaire est totalement déséquilibré, il panique. Son centre de gravité est l’endroit le plus vulnérable en cas d’attaque, son talon d’Achille. Le frapper à cet endroit précis est la seule façon de mettre fin au conflit de manière économique et définitive. La clé de cette stratégie est donc d’analyser la force ennemie afin de trouver ce centre de gravité. Hannibal dépendait de l’Espagne, l’Espagne dépendait de Carthage, et Carthage dépendait elle-même de son arrière-pays. Frappez la source de richesse carthaginoise, comme le fit Scipion, et c’est toute la structure que vous anéantirez.

En 204 av. J.-C., Scipion l'Africain a débarqué à Cap Farina (près de Ghar El Melh). Parti de Sicile, son corps expéditionnaire d'environ 30 000 hommes établit aussitôt sa tête de pont sur cette côte pour assiéger Utique. Une fois l’invasion commencée, au lieu de marcher directement sur Carthage, il frappa les fondements de la richesse carthaginoise, les campagnes fertiles. Enfin, au lieu de poursuivre Hannibal, il le fit courir lui-même. Il l’attira dans un espace à Zama où il n’aurait ni renforts ni soutien. La bataille (202 av. J.-C.) se serait déroulée dans le Nord-Ouest de notre pays, même si l'emplacement exact du champ de bataille reste débattu par les historiens. La cité antique de Zama Regia est aujourd'hui formellement identifiée près du village de Jama, dans le gouvernorat de Siliana; tandis que certains auteurs antiques situent l'affrontement plus à l'ouest, vers Sakiet Sidi Youssef. Scipion vainc définitivement les Carthaginois en misant encore sur un effet majeur en laissant les puissants éléphants africains s’enfoncer dans les vides organisés dans ses propres lignes. Les pachydermes, encerclés et terrorisés, sont tués ou se retournent contre les troupes carthaginoises qu’ils écrasent.

Le 4e pilier de l’effet majeur démontre à contrario la limite entre succès tactique et décision politique. Si Hannibal excellait dans l'effet majeur sur le champ de bataille, son génie s'est heurté à une impasse stratégique et logistique. Carthage ne lui envoya jamais les renforts qui auraient pu changer le cours de l’histoire, et il heurtait à la résilience politique de Rome ayant refusé de négocier après Cannes et adopté la stratégie d'usure de Fabius. Ses victoires tactiques n'ont pas suffi à obtenir la capitulation finale de Rome. Carthage menacée, bien que «trahie» par elle, il a dû revenir pour la protéger.

Conclusion: Des siècles plus tard, le général, maréchal et éminent stratège prussien Schlieffen, conçut un plan de bataille d’anéantissement entre 1898 et 1905 contre la France, et ce avant le déclenchement de la 1e Guerre Mondiale (1914-1918) en se référant à un seul modèle, Hannibal. Il s'est fortement inspiré de la tactique d'encerclement lors de la bataille de Cannes pour concevoir son idéal de bataille d'anéantissement de l'ennemi qu’il n’a pas réussi à mettre en œuvre. Par un curieux paradoxe historique, durant cette guerre, le plan français s’inspirait des conceptions d’un Allemand, Clausewitz, tandis que le plan allemand se rapprochait bien plus des idées de Napoléon, et peut-être même davantage de celles d’Hannibal(3).

Pourquoi, après Trasimène ou Cannes, Hannibal n’a-t-il pas attaqué Rome? C’est un des mystères de l’histoire. Des experts et historiens évoquent l'absence de matériel de siège ainsi que les contraintes logistiques, la capacité de résistance de Rome et enfin le choix d’une stratégie politique plutôt que de destruction totale en vue de forcer Rome à négocier.

En 1985, un traité de paix symbolique a été signé à titre de réconciliation historique entre les villes de Rome et de Carthage.

Pour le Général Desportes, qui entre en stratégie découvre vite que la rareté des moyens est son cauchemar, leur meilleur emploi son obsession. Il s’agit de choisir, renoncer et prioriser. Entrer en stratégie, cela suppose aussi savoir choisir ses batailles...

Colonel-Major (Ret) Mohamed Ghazi Essaïed

Notes

(1) «MCDP 1-3 Tactics»: l'USMC étudie longuement la bataille de Cannes (216 av. J.-C.). Hannibal y est présenté comme le modèle absolu pour illustrer deux concepts clés de la doctrine des Marines: 1/ L'action décisive (Achieving a Decision). Comment détruire la cohésion et la capacité de manœuvre d'une armée supérieure en nombre plutôt que de chercher l'usure frontale. 2/ L'exploitation des faiblesses (Surfaces and Gaps). Comment Hannibal a utilisé un centre volontairement faible pour attirer les légions romaines avant de les encercler par ses ailes et sa cavalerie.

(2) «Stratégie _ Les essentiels»_ Général Vincent Desportes_ Odile Jacob, avril 2026.

(3) «Stratégie» _ Sir Basil H.Liddell Hart _ Perrin, 2015.

(4) «Entrée en Stratégie» par le Général Vincent Desportes _ Editions Robert Laffont, 2019.

(5) «Stratégie _ Les 33 lois de la guerre» _ Robert Greene_ Alisio, 2018.

(6) «Études sur le combat: combat antique et combat moderne» _ Colonel Charles Ardant Du Picq, éd.1880: «Hannibal est bien certainement le plus grand général de l’Antiquité par son admirable intelligence du moral du combat, soit sien, soit ennemi, du fond que l’on peut en faire dans les différentes péripéties d’une guerre, d’une campagne, d’une action. Ses soldats ne sont pas meilleurs que les soldats romains; ils sont moins bien armés, moitié moins nombreux; cependant il est toujours vainqueur, parce que ses moyens sont avant tout des moyens moraux, et que toujours, sans parler de l’absolue confiance de son monde, il a la ressource, quand il commande une armée bien à lui, de mettre par une combinaison quelconque l’ascendant moral de son côté».

(7) «De la guerre»_ Carl von Clausewitz _ Édition Perrin, 1999.



(8) Revue «Historia» _ mars 2007.

