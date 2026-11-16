Avec l'UNESCO, la Fondation Dr Sadok Besrour soutient la réhabilitation de l'amphithéâtre de l'Institut Pasteur de Tunis

L'Institut Pasteur de Tunis lance le 16 novembre 2026 les travaux de réhabilitation et de modernisation de son amphithéâtre, soutenus par la Fondation Dr Sadok Besrour en partenariat avec l'UNESCO. Nouveau design, équipements adaptés aux évolutions technologiques, identité architecturale préservée: l'un des lieux les plus emblématiques de la science tunisienne s'apprête à entrer dans une nouvelle ère.

«Là où le savoir se partage, l'avenir se construit.» Cette conviction, chère à Dr Sadok Besrour, donne tout son sens au renouveau qui s'engage: offrir à la communauté des chercheurs un espace d'échange digne de leur exigence et de l'histoire de leur institution.

Placé sous la tutelle du ministère de la Santé et membre du Réseau international des Instituts Pasteur, l'Institut Pasteur de Tunis est l'un des piliers de la santé publique et de la recherche biomédicale en Tunisie. Il mène des recherches sur les maladies qui touchent le pays et la région et produit des vaccins et des sérums pour les besoins nationaux. Ses nombreuses collaborations avec des institutions scientifiques étrangères lui valent une reconnaissance internationale.

Son histoire se confond avec celle de la médecine moderne en Tunisie. Créé en 1893 par décret beylical, à l'initiative de Louis Pasteur, l'Institut acquiert une renommée mondiale avec les travaux de Charles Nicolle et Ernest Conseil, qui démontrent le rôle du pou dans la transmission du typhus et valent à Charles Nicolle le prix Nobel de médecine en 1928. Son bâtiment de style arabisant, conçu au début du XXe siècle, fait partie du patrimoine architectural de Tunis: y travailler, y enseigner ou y apprendre, c'est s'inscrire dans plus d'un siècle d'histoire scientifique.

Au cœur de cet ensemble, l'amphithéâtre occupe une place à part. Lieu de formation, il prépare dans l'exigence de l'excellence les chercheurs, les biologistes et les médecins de demain. Lieu de diffusion, il accueille conférences, séminaires, soutenances et rencontres internationales où les résultats de la recherche sont présentés et débattus. Lieu de convivialité surtout, il voit les générations se croiser, les équipes se rencontrer et les collaborations naître, entre disciplines comme entre institutions.

Encore fallait-il que ce lieu suive l'évolution de la science et des technologies. Projection haute définition, rencontres hybrides, visioconférence avec des partenaires du monde entier: les pratiques de formation et de communication scientifique ont profondément changé. Les interventions porteront notamment sur l'acoustique, les installations électriques et audiovisuelles, la ventilation, l'étanchéité, la sécurité incendie et l'accessibilité, pour offrir aux chercheurs, aux étudiants, aux doctorants et aux partenaires scientifiques un environnement plus confortable et mieux adapté à leurs activités. Guidés par des études techniques, les travaux concilieront les exigences fonctionnelles avec la préservation de l'identité architecturale du lieu: par un nouveau design respectueux de son caractère historique, ils lui donneront une nouvelle vie.

La mise en œuvre est assurée par le Bureau de l'UNESCO pour le Maghreb, en concertation avec l'Institut Pasteur de Tunis et les institutions nationales concernées, afin de réunir les compétences scientifiques, techniques et patrimoniales nécessaires. Le projet comporte aussi une dimension patrimoniale: documenter l'histoire de l'amphithéâtre, identifier les éléments à préserver et mettre en valeur la mémoire scientifique qui s'y rattache. Sa pérennité reposera enfin sur l'entretien des espaces réhabilités et sur leur appropriation par les équipes de l'Institut, pour que l'amphithéâtre continue longtemps à remplir sa vocation de lieu d'apprentissage et de coopération.

Conscient de la valeur internationale de l'Institut Pasteur de Tunis, de l'excellence de ses réalisations et du rôle primordial de la communication du savoir, Dr Sadok Besrour a souhaité participer à ce renouveau. Car une découverte ne prend tout son sens que lorsqu'elle est partagée, enseignée et transmise dans les meilleures conditions. Ce soutien prolonge un lien déjà ancien: des chercheurs de l'Institut figurent parmi les lauréats des Prix Sadok Besrour d'excellence en médecine et sciences de la santé, décernés chaque année en Tunisie. Il s'inscrit aussi dans la collaboration que la Fondation poursuit avec l'UNESCO en Tunisie.

Ce projet s'inscrit dans la lignée de la mission de la Fondation Dr Sadok Besrour, qui repose sur trois piliers indissociables : la santé, l'éducation et le patrimoine. À l'Institut Pasteur, les trois se rejoignent: une recherche au service de la santé publique, une formation d'excellence pour la relève, et un lieu chargé d'histoire et de mémoire scientifique qui va retrouver une nouvelle vie.

En engageant le renouveau de l'un des plus anciens lieux de science du pays, pour lui redonner les moyens de former, de diffuser et de rassembler, ce chantier illustre une conviction que la Fondation entend porter dans toute la Tunisie: la santé, l'éducation et le patrimoine ne sont pas trois causes distinctes, mais une même manière d'investir dans l'avenir. Un avenir que la Fondation invite chercheurs, étudiants, institutions et partenaires à faire vivre, ensemble, dans ce lieu bientôt réhabilité.