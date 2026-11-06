Hommage à Mohamed Taïeb Belhaj: un illustre agronome

L’agriculture tunisienne vient de perdre avec la disparition de Mohamed Taïeb Belhaj, l’un de ses experts qui ont longtemps dirigé des organismes clefs en Tunisie et largement rayonné à l’étranger.

Après avoir été président directeur – général de la société nationale des viandes (Ellouhoum), de 1994 à 1998, il avait présidé pendant plus de six ans aux destinées de l’Office nationale des céréales, de 1998 à 2004, parvenant à réaliser de véritables performances.

Mohamed Taïeb Belhaj est reconnu comme un expert international dans le domaine du développement des filières des produits agricoles et de la mise à niveau des circuits de distribution des produits agricoles et du montage des plateformes de valorisation agro-alimentaire. Il a assumé à ce titre de multiples missions.

Ingénieur agronome diplômé de l’INAT (1970), il est titulaire d’un diplôme supérieur Post-Universitaires en sciences des productions animales de l’Institut National Agronomique de Paris (1971) et d’un diplôme de spécialisation / 3ème cycle dans le domaine du développement et de l’organisation des systèmes de production des productions animales, de l’INAT (1973).

Il est par ailleurs président d'honneur de l'institut International de Recherches en Langues des signes, l’un des fondateurs de l'école nationale de l'audioprothèse et président d'honneur de l'association pour le développement et l'animation rurale.

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