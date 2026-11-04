Adnen El Ghali: Le quartier consulaire du Tunis ottoman

Et si les représentations consulaires des puissances européennes dans la médina de Tunis sous la régence ottomane incarnaient au-delà du spatial, des enjeux architecturaux, urbanistiques et symboliques d’une diplomatie en vive compétition? C’est le thème d’un ouvrage très fourni que publie Adnen El Ghali chez Cérès Editions, sous le titre de: Quand la diplomatie fait la ville. Le quartier consulaire du Tunis ottoman, XVIIe-XIXe siècles. Tiré de sa thèse de doctorat soutenue à l’Université libre de Bruxelles en 2021, l’auteur restitue une capitale très active où fondouks, maisons consulaires et lieux de culte structurent l’espace urbain et redessinent les puissances et les influences. Architecte, urbaniste et historien, Adnen El Ghali livre une analyse plurielle instructive.