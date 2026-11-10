L’indigence culturelle à l’ère des réseaux: la parole-spectacle

Par Lotfi Souab - L’auteur tente, dans cet article, de répondre à une question essentielle: que devient la parole lorsque sa visibilité compte davantage que sa valeur?

Loin de réduire sa réflexion à une simple dénonciation des dérives numériques, il apporte une réponse constructive: l’éducation à l’usage des réseaux sociaux doit être à la fois numérique, critique, civique et éthique.

Il est déplorable de constater l’avalanche de commentaires déplacés, insultants ou obséquieux qui envahissent désormais les réseaux sociaux. Aucun domaine de la vie ne semble épargné: relations familiales et conjugales, éducation, politique, culture, travail ou vie privée, tout devient prétexte au jugement hâtif, à l’invective et parfois à l’humiliation publique. Sous couvert d’autonomie, d’épanouissement et de liberté, certains semblent s’autoriser toutes les transgressions, comme si la liberté d’expression dispensait désormais de toute exigence morale.

Du débat au pugilat

Les publications les plus visibles semblent particulièrement se nourrir du clivage entre les hommes et les femmes. À la réflexion et au dialogue se substituent trop souvent la stigmatisation, l’insulte et la désignation de l’autre comme un danger. Le risque est évident: transformer un espace d’échange en espace de pugilat, un lieu où l’on confronte des idées en une arène où l’on s’affronte à coups d’anathèmes. Lorsqu’un espace de discussion est envahi par la médiocrité, la vulgarité et l’agressivité, les dégâts ne tardent pas à se faire sentir.

Cette dérive pose la question incontournable du contrôle éthique des réseaux sociaux. Il ne s’agit évidemment pas de museler la liberté d’expression, mais de rappeler qu’aucune liberté ne saurait s’exercer en dehors de toute responsabilité. Les plateformes numériques ne peuvent devenir des espaces sans règles où l’insulte, la diffamation et la stigmatisation bénéficieraient d’une immunité au nom de la liberté. Une régulation responsable est nécessaire, non pour empêcher le débat, mais pour préserver les conditions mêmes de son existence.

Plus préoccupante encore est cette tendance à célébrer, avec une étonnante désinvolture, les prétendues vertus du divorce, parfois présenté comme l’ultime geste d’émancipation et la voie royale vers l’épanouissement personnel. Sans nier les situations où la séparation peut être nécessaire, voire salutaire, il convient de se méfier de sa banalisation. Une décision aussi grave ne saurait être réduite à une réponse immédiate aux frustrations ou à une simple fuite en avant. Le problème n’est pas le divorce en lui-même, mais la légèreté avec laquelle certains discours en font une solution systématique.

Derrière ces dérives se profile un certain appauvrissement de notre capacité à penser la complexité des relations humaines. L’indigence culturelle et le recul de la réflexion y sont sans doute pour beaucoup: lorsque les références s’amenuisent, que la nuance disparaît et que l’instantanéité des réseaux tient lieu de pensée, les questions les plus graves finissent par être réduites à des slogans.

De l’indigence culturelle à l’éthique numérique

Umberto Eco avait déjà dénoncé les dérives de cette démocratisation sans filtre de la parole numérique. Sa formule provocatrice sur les «légions d’imbéciles» souligne surtout un phénomène préoccupant: les réseaux sociaux donnent une visibilité inédite à toutes les opinions, sans que cette visibilité garantisse leur pertinence ou leur valeur. La parole la plus bruyante n’est pas nécessairement la plus éclairée.

Le problème n’est donc pas que chacun puisse prendre la parole, mais que nous ayons parfois perdu les outils intellectuels permettant de distinguer une parole argumentée d’une simple décharge émotionnelle. Lorsque la capacité de discernement recule, la liberté de parole risque de se transformer en liberté de nuire. La multiplication des prises de parole ne produit pas nécessairement davantage de pensée ; elle peut aussi produire davantage de bruit.

À force de confondre liberté et absence de responsabilité, épanouissement et satisfaction immédiate, le débat public perd peu à peu ce qui devrait en être le fondement: la mesure, la dignité, la nuance et le respect d’autrui.

Vivement, dès lors, l’instauration d’une véritable éducation à l’usage des réseaux sociaux. Il faut apprendre, notamment aux jeunes, non seulement à maîtriser les outils numériques, mais aussi à exercer leur esprit critique, à mesurer la portée de leurs propos, à respecter autrui et à distinguer liberté d’expression et licence d’insulter.

Car il ne suffit plus de savoir utiliser les outils numériques: il faut encore apprendre à en faire un usage responsable, éclairé et respectueux. L’éducation au numérique doit désormais être aussi une éducation à la responsabilité, à la civilité et à l’éthique.

Lotfi Souab



