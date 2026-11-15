Le radis: Une petite racine qui mérite une plus grande place

Par Ridha Bergaoui - Croquant, frais et légèrement piquant, le radis est souvent consommé cru, préparé en salade. Simplement lavé, coupé en rondelles ou en petits morceaux, il est assaisonné d’huile d’olive, de jus de citron et d’une pincée de sel. Il accompagne agréablement nos plats traditionnels, apportant fraîcheur et légèreté. Il est très prisé, surtout au mois de Ramadan où il trouve une place particulière sur les tables de ce mois de jeûne et de gourmandise. Peu coûteux et facile à préparer, le radis s’intègre parfaitement à nos habitudes alimentaires familiales, tout en contribuant à diversifier les légumes consommés.

Cette simplicité fait le charme du radis: sans cuisson ni préparation compliquée, il apporte à la table, couleur, croquant et saveur. En plus, derrière cette apparence modeste et simple se cachent une composition nutritionnelle intéressante, des composés végétaux particuliers et une étonnante diversité de formes, de couleurs, de saveurs et d’usages.

Histoire et origine du radis

Le radis potager (Raphanus sativus L.), «fjel» en arabe «الفجل» et «radish» en anglais, appartient à la famille des Brassicacées, qui regroupe également le chou, le brocoli, le navet, la moutarde et le colza. Il serait issu d’anciennes formes de radis sauvages. Le nom radis est issu du mot latin «radix», qui signifie «racine».

Cultivé depuis plusieurs millénaires, le radis était déjà connu dans l’Égypte ancienne et dans les civilisations méditerranéennes avant de gagner l’Asie. Introduit en Chine vers le Ve siècle avant notre ère puis au Japon, il a donné naissance à une grande diversité de formes grâce aux sélections réalisées par les agriculteurs. Aujourd’hui, le radis est cultivé sur tous les continents, surtout produit et consommé en Asie. Les estimations situent la production mondiale autour de 7 millions de tonnes par an représentant environ 2 % de la production mondiale de légumes. La Chine, le Japon et la Corée du Sud figurent parmi les principaux producteurs et consommateurs. Le radis y occupe une place importante, qu’il soit consommé frais ou transformé. Quoi qu’il existe une grande diversité de forme, de taille et de couleur, les radis les plus répandus sont petits, de couleur rouge avec une chair blanche. Pour l’anecdote, le terme «radical», qui est également issu de «radix», a été utilisé en France, en politique, par ironie, pour désigner quelqu’un qui a un discours audacieux et réformateur en apparence, mais qui demeuraient, au fond, modérés et attachés à l'ordre établi. La formule est populaire: «Le radical est comme le radis, rouge dehors, blanc dedans», le rouge étant le symbole des idées progressistes alors que le blanc évoque le conservatisme. Cette métaphore fut reprise pour qualifier des mouvements ou des personnalités jugés moins révolutionnaires qu'ils ne le prétendaient. Notons également l’expression «sans un radis» qui signifie «être sans argent» même pour acheter quelque chose d’aussi bon marché qu’un radis.

Une grande variété de forme, taille et couleur

Lorsque nous parlons du radis, nous pensons souvent à la petite racine rouge, conique, ronde ou cylindrique. En réalité, il existe une grande diversité de radis: formes rondes, allongées ou cylindriques, tailles allant de quelques centimètres à de grands radis asiatiques, de saveur piquant ou doux et de temps de maturité de la plante (de quelque jours à quelques semaines). La peau du radis la plus courante est le rouge. Certaines variétés peuvent être bicolores, roses, violettes, vertes, blanches ou noires.

Le radis noir, apprécié dans plusieurs régions d’Europe et du bassin méditerranéen, possède une peau rouge et une chair blanche piquante. Le «daikon», long radis blanc d’origine asiatique, se distingue quant à lui par sa taille et sa saveur généralement plus douce. Le «daikon» est très apprécié au Japon, tandis qu’en Corée il constitue un ingrédient essentiel de nombreux plats traditionnels. L’Inde et plusieurs pays d’Asie du Sud-Est en cultivent également de grandes quantités. En Europe et en Afrique du Nord, la production est davantage orientée vers les petits radis de consommation fraîche, ainsi que vers certaines variétés traditionnelles comme le radis noir. Les petits radis rouges qu’on connaît se distinguent ainsi des grands radis blancs asiatiques. Le développement des marchés urbains et de la demande en légumes frais favorise aujourd’hui la culture du radis rouge dans de nombreuses régions du monde.

Composition et bienfaits santé

Le radis frais est avant tout un légume riche en eau et pauvre en énergie. Pour 100 grammes de radis cru, on trouve environ 16 Cal, près de 95 g d’eau, moins d’un gramme de protéines et environ 3,4 g de glucides. Il apporte également autour de 1,6 g de fibres alimentaires.

Sa teneur en vitamine C est intéressante, de l’ordre de 15 mg pour 100 g, et comme les radis sont pratiquement toujours dégustés crus, il n’y a pas de perte due à la cuisson, comme pour d’autres légumes, surtout que la vitamine C est très sensible à la chaleur. Le radis fournit également de la vitamine B9, du potassium, du calcium et du magnésium même si les quantités absolues de minéraux restent modestes. La véritable originalité du radis se trouve, comme les autres Crucifères, dans ses composés phytochimiques: les glucosinolates, des composés soufrés, responsables de la saveur piquante caractéristique du radis. Ce composé constitue un moyen de défense naturel du radis contre certains ravageurs et microorganismes. La teneur en glucosinolates varie selon la variété, les conditions de culture et les parties de la plante. Il contient aussi des raphanines, des substances chimiques antibactériennes (présentes également dans le brocoli) réputées pour leurs effets bénéfiques sur la santé, notamment leurs propriétés antioxydantes et leur rôle potentiel dans la prévention de certains cancers. Ils réduisent également naturellement la production d’hormones thyroïdiennes. Le radis contient également de nombreux autres composés bioactifs, notamment des flavonoïdes, des polyphénols et des terpènes. Le jus de radis est généralement laxatif et doux-amer.

Avec sa composition (beaucoup d’eau, peu de calories, un peu de fibres et un apport appréciable en vitamine C et en composés bioactifs), le radis est plutôt favorable à la santé digestive et justifie son intégration dans une alimentation équilibrée.

Les feuilles et les jeunes pousses du radis contiennent également des concentrations intéressantes de certains minéraux, polyphénols, flavonoïdes, vitamine C et autres composés bioactifs qui stimulent l’appétit et facilitent les procédés digestif dans I’organisme.

Utilisation du radis

On connaît surtout le radis légume, dont on consomme surtout la racine. En réalité, le radis peut être utilisé de plusieurs façons selon les variétés utilisées. Il peut être cultivé comme culture fourragère pour sa production de feuillage utilisé comme fourrage. Il permet de restructurer les sols lourds. Il peut également être utilisé comme engrais vert ou cultivé comme culture de couverture, surtout en hiver.

Certains types de radis sont cultivés pour leurs graines pour la production d’huile. Les graines contiennent jusqu’à 48% d’huile et peuvent être pressées pour extraire l’huile. Cette huile a été utilisée depuis l’Antiquité, surtout en Egypte. Certains radis sont utilisés pour la production de graines germées mangées crues, très utilisées dans les plats asiatiques. Le radis rouge fournit un colorant rouge naturel utilisé en cosmétique comme alternative aux pigments synthétiques. Le radis est surtout considéré comme un légume-racine. Bien que la plante entière soit comestible, la partie la plus couramment consommée est la racine en forme de fuseau ou plus allongée comme un petit cylindre. La racine du radis est généralement consommée crue, bien que certains radis plus fermes puissent être cuits à la vapeur. Le radis rouge et blanc éveille par sa couleur une certaine envie de dégustation. Il ressemble plus à une gourmandise qu’à un légume. Le radis cru a une texture croquante et une saveur poivrée forte, qu’on trouve également dans la moutarde. Le radis mariné au sel ou au vinaigre apporte une touche acidulée qui accompagne agréablement les plats épicés.

La fine peau rouge du radis renferme des pigments, notamment des anthocyanes, qui lui donnent sa couleur caractéristique. Il est plus intéressant de consommer le radis entier, après un lavage soigneux, plutôt que de retirer systématiquement son enveloppe colorée.

Les feuilles du radis sont comestibles, elles peuvent être consommées crues, lorsqu’elles sont jeunes et tendres, ou cuites comme d’autres légumes-feuilles. Elles peuvent entrer dans des salades, soupes, pesto, omelettes, sauces ou préparations végétales ou comme accompagnement. Elles sont aussi mélangées avec des jus de fruits dans certaines recettes. Il est probable qu’à la domestication du radis, la partie la plus consommée était plutôt les feuilles que les racines.

Le radis en Tunisie

En Tunisie, lorsqu’on parle du radis, on pense généralement à la petite racine rouge et ronde vendue en bottes. Le radis est cultivé principalement en automne, en hiver et au printemps, lorsque les températures sont favorables. On le cultive essentiellement le long des côtes (Bizerte, Cap Bon, Tunis, Sfax et Sousse). La Tunisie produit de 20 000 à 30 000 tonnes de radis par an, principalement le radis rouge de printemps, correspondant à une superficie approximative de 2 000 à 3 000 ha.

Les radis se caractérisent par un cycle court. Ils sont faciles à cultiver et rapides à récolter. La récolte survient quelques semaines après le semis. Les radis peuvent être conservés sans perte de qualité pendant deux ou trois jours à température ambiante, et environ deux mois à basse température et débarrassés de leurs feuilles. Afin d’étaler la production et avoir toujours de jeunes radis, bien croquants, il faut semer de petites surfaces. La culture est facile, se fait par semis en ligne. Un arrosage régulier permet aux radis de pousser rapidement et de conserver une texture croquante. La qualité organoleptique du radis est corrélée avec la rapidité de la croissance. Les radis qui poussent vite sont les meilleurs.

On considère que le radis est à maturité lorsque le calibre de la racine est compris entre 12 et 25 mm et que le feuillage atteint les 13 cm environ. On réalise la récolte en une seule passe (voire deux maximum), de préférence le matin, en réalisant des bottes homogènes. Les bottes les plus courantes pèsent autour de 200 à 250 grammes. Le lavage est la dernière étape avant la mise en caisse. Le plus gros du travail est représenté par la récolte, la mise en botte et le lavage. Le radis est traditionnellement vendu en bottes pour plusieurs raisons:

• Conservation de la fraîcheur: des fanes vertes témoignent d’une récolte récente.

• Facilité de commercialisation: la botte simplifie le transport et la vente.

• Quantité adaptée: elle correspond généralement aux besoins d’une famille, le radis se conservant peu

Une présentation en vrac en barquette sans les feuilles peut également être proposée au client. L’avantage de cette présentation est de permettre une commercialisation plus longue. Sans leur feuillage, les radis gardent un aspect de fraîcheur plus longtemps qu’en botte.

Perspectives

En Tunisie, le réchauffement climatique, les fortes chaleurs et la raréfaction de l’eau pourraient limiter la production du radis, tandis que le coût et la disponibilité de la main-d’œuvre, ainsi que les pertes après récolte liées à une conservation insuffisante, constituent d’autres contraintes. Parallèlement, l’évolution des habitudes alimentaires et la recherche d’une alimentation plus diversifiée pourraient ouvrir de nouvelles perspectives.

Il est nécessaire de mieux produire, réduire les pertes et trouver de nouveaux débouchés. La sélection variétale, l’amélioration des techniques d’irrigation et de conservation, ainsi que le développement de produits transformés (radis marinés, fermentés, déshydratés ou prêts à consommer) mériteraient d’être explorés. La recherche pourrait également étudier la valorisation des radis déclassés et de leurs sous-produits. Enfin, il serait peut-être intéressant de diversifier la production tunisienne en introduisant des variétés autres que le petit radis rouge, notamment le «daikon» asiatique. Cette piste mérite sérieusement d’être étudiée.

Pozole verde express aux radis croquants et avocat 1 - Ingrédients Pour 4 personnes Pour la soupe • 500 g de poulet (cuisses ou blancs) • 400 à 500 g de maïs blanc précuit, idéalement du maïs nixtamalisé pour pozole • 1 oignon moyen • 2 gousses d’ail • 1,5 litre de bouillon de poulet • 1 petit piment vert (facultatif) • 1 poignée de coriandre fraîche • 1 cuillère à soupe d’huile d’olive • Sel et poivre selon le goût Pour la sauce verte • 250 g de tomatilles vertes (ou, à défaut, des tomates vertes peu acides) • 1 petit piment vert ou jalapeño, selon votre tolérance • 1/2 oignon • 1 poignée de coriandre fraîche • Un peu de bouillon de cuisson Pour la garniture • 2 avocats mûrs mais fermes • 5 à 6 radis roses • 2 citrons verts • Quelques feuilles de laitue finement émincées • Quelques brins de coriandre fraîche • Piment vert frais, selon le goût Note : les tomatilles sont des fruits verts courants dans la cuisine mexicaine. Si vous n’en trouvez pas en Tunisie, vous pouvez utiliser des tomates vertes, en sachant que le goût sera différent. Le maïs en conserve ordinaire peut dépanner, mais sa texture ne sera pas celle du maïs traditionnel pour pozole. 2. Préparation étape par étape Étape 1 - Cuire le poulet Placez le poulet dans une grande marmite avec le bouillon, l’oignon coupé en deux et les gousses d’ail. Salez légèrement et poivrez. Portez à ébullition, puis laissez mijoter environ 25 à 30 minutes, jusqu’à ce que le poulet soit bien cuit. Étape 2 - Préparer la sauce verte Faites cuire les tomatilles et le piment dans de l’eau frémissante pendant 8 à 10 minutes, jusqu’à ce qu’ils soient tendres. Égouttez-les, puis mixez-les avec le demi-oignon, la coriandre et un peu de bouillon, jusqu’à obtenir une sauce homogène. Étape 3 - Assembler la soupe Retirez le poulet et effilochez-le. Filtrez le bouillon si nécessaire. Faites chauffer l’huile dans la marmite, ajoutez la sauce verte et faites-la revenir 3 à 5 minutes. Versez ensuite le bouillon, ajoutez le maïs égoutté et laissez mijoter 15 à 20 minutes. Étape 4 - Ajouter les garnitures Remettez le poulet effiloché dans la soupe et poursuivez la cuisson 5 minutes. Coupez les avocats en tranches, les radis en rondelles et les citrons verts en quartiers. Émincez finement la laitue. Étape 5 - Dresser les bols Versez la soupe chaude dans des bols. Disposez joliment les tranches d’avocat, les rondelles de radis, la laitue et la coriandre sur le dessus. Ajoutez un quartier de citron vert et quelques rondelles de piment, comme sur votre photo. 3. Conseils pour obtenir le même résultat que sur la photo • Bouillon clair et légèrement vert : mixez soigneusement la sauce verte et évitez de mettre trop de piment. Avocat bien présenté: choisissez un avocat mûr mais ferme et coupez-le en tranches régulières juste avant de servir. • Radis croquants: coupez-les en rondelles fines et ajoutez-les au dernier moment. • Présentation soignée: servez dans un bol en terre cuite et ajoutez la coriandre, la laitue et le citron vert sur le dessus. • Texture: la soupe doit rester suffisamment liquide pour entourer le maïs et le poulet. • Alternative pour une version végétarienne: remplacez le poulet par des haricots blancs et utilisez un bouillon de légumes. Bon appétit !

Conclusion



Petit par la taille, mais intéressant par sa composition, le radis mérite de dépasser son rôle habituel de simple garniture dans nos assiettes. Facile à préparer, rafraîchissant et peu énergétique, il contribue à diversifier l’alimentation et à enrichir nos habitudes culinaires.

En Tunisie, le radis fait partie de ces produits familiers dont on apprécie la fraîcheur sans toujours connaître les qualités. Mieux faire connaître ses bienfaits, ses usages culinaires et ses possibilités de valorisation, permettrait de lui accorder une place plus importante, aussi bien dans nos champs que sur nos marchés et dans nos assiettes.

Par ailleurs, dans une logique de réduction du gaspillage alimentaire, le consommateur gagnerait à mieux valoriser les feuilles de radis, trop souvent écartées et jetées alors qu’elles sont comestibles et nutritives. Promouvoir leur utilisation permettrait de tirer davantage profit de chaque botte de radis, de diversifier les repas et de réduire les déchets et les coûts.

Ridha Bergaoui