J-30: les 40es Journées de l’Entreprise font de l’exécution le grand défi de l’économie tunisienne (Vidéo)

À un mois jour pour jour de l’ouverture, l’IACE dévoile les enjeux et les nouveautés d’une édition anniversaire des Journées de l’Entreprise qui se tiendront du 10 au 12 décembre 2026 à Sousse, sous le haut patronage du Président de la République. Au programme : moins de diagnostics, davantage de recommandations concrètes et directement applicables.

Quarante ans après, un moment de vérité

Depuis la fin des années 1980, les Journées de l’Entreprise ont accompagné tous les tournants de l’économie tunisienne: ouverture commerciale, programmes d’ajustement structurel, intégration européenne, révolution de 2011, crises politiques et économiques successives. Durant quarante éditions, l’IACE a porté la voix de l’entreprise, formulé des recommandations, alerté sur les risques et proposé des réformes.

Ce quarantième anniversaire ne se veut pas une célébration nostalgique, mais un moment de lucidité collective. Les thèmes se succèdent, les rapports s’accumulent, les recommandations se répètent, tandis que le modèle économique du pays reste, dans ses fondamentaux, largement le même. D’où le choix d’une question que l’on évite trop souvent: pourquoi, malgré l’abondance des idées et des réformes, la transformation n’a-t-elle pas eu lieu?

La question n’est plus «que faut-il faire?», mais «pourquoi ne le fait-on pas?» et, surtout, «comment commencer à le faire vraiment?».

Le constat: l’illusion du mouvement

La Tunisie ne manque ni de réformes, ni de plans, ni de recommandations. Pourtant, la croissance reste atone, autour de 2,6 % en 2025, la productivité stagne et le modèle fondé sur la faible valeur ajoutée, la sous-traitance, la rente et la centralisation n’a pas fondamentalement changé depuis trois décennies: le pays demeure pris dans le «piège du revenu intermédiaire». S’y ajoutent des chocs extérieurs, guerre commerciale et droits de douane américains de 28 % sur les exportations tunisiennes, fragmentation des chaînes de valeur, montée du protectionnisme, incertitudes géopolitiques, qui rendent les réformes incrémentales insuffisantes. Le «défi de l’exécution» est universel; il se manifeste simplement de façon différente selon les niveaux.

Trois niveaux, un même cercle de blocage

• Macro-économique – l’illusion réformatrice: modifier un texte de loi n’est pas changer le modèle de croissance, et publier un plan stratégique n’est pas transformer l’économie.

• Méso-économique – l’illusion institutionnelle: administration, banques, syndicats, agences de régulation et structures d’appui fonctionnent encore, pour l’essentiel, selon une logique de centralisation, de contrôle et d’aversion au risque, confondant modernisation de façade et changement de culture.

• Micro-économique – l’illusion entrepreneuriale: la majorité des entreprises est en mode survie; elles s’adaptent, optimisent et résistent, mais ne se transforment pas, alors que l’intelligence artificielle, la transition énergétique et le nearshoring redessinent le jeu.

Ces trois niveaux s’alimentent mutuellement: l’entreprise ne peut se transformer si les institutions la freinent, les institutions ne le peuvent pas si le cadre macro-économique ne le permet pas, et les réformes restent lettre morte si ni les unes ni les autres ne les portent. Briser ce cercle est le véritable enjeu: l’ambition de cette édition est d’identifier des leviers concrets de déblocage à chaque niveau, et entre les niveaux.

Ce qui change: de la parole à l’action

Fidèle à son thème, cette édition renouvelle ses formats, avec des échanges plus interactifs et de nouvelles expériences:

• Des Ateliers de recommandations (samedi matin): huit thématiques, ni débats ni simples échanges. La prise de parole est exclusivement consacrée à la présentation de recommandations concrètes et directement applicables, recueillies, synthétisées et communiquées à l’issue des ateliers.

• Une «question qui dérange» (vendredi): après l’ouverture officielle, la géopolitique entrave-t-elle l’exécution? Des personnalités internationales apportent leur éclairage, avant un Focus spécial sur l’énergie porté par une intervention internationale de premier plan.

• Les politiques publiques, de la conception à la mise en œuvre: un panel aux regards croisés réunissant officiels, chefs d’entreprise et experts.

• La CEO Masterclass: un regard tourné vers l’intérieur de l’entreprise, pour lever le voile sur les mécanismes internes qui freinent la transformation et présenter les leviers qui permettent de passer de l’intention à l’action.

• La Session Défi: dédiée au stress hydrique et énergétique, avec deux Focus : l’eau et l’énergie; réunissant chacun un expert tunisien de renommée internationale et des spécialistes étrangers autour de solutions opérationnelles.

• La parole à une nouvelle génération: 40 minutes pour présenter sa vision de la Tunisie dans 40 ans, les transformations qu’elle souhaite engager et la manière dont elle entend y contribuer.

Les inscriptions se font sur le site de l’IACE ou par téléphone, aux 36 251 664 et 95 715 868

