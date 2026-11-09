Le Prix littéraire Gisèle Halimi 2026 sera remis à Sciences Po Paris

Après le Quai d’Orsay, c’est à Sciences Po Paris que se tiendra cette année la remise du Prix littéraire Gisèle Halimi. La cérémonie s’y déroulera le lundi 23 novembre 2026, en fin d’après-midi, à l’invitation de Maître Samia Maktouf, présidente de l’association du Prix littéraire Gisèle Halimi et Luis Vassy, directeur de Sciences Po.

Fondé en 2023 par Me Maktouf, ce prix récompense une œuvre de fiction en langue française qui met en valeur le combat des femmes pour leur liberté et l'égalité.

Avocate, militante féministe et femme politique franco-tunisienne, Gisèle Halimi (née Zeiza Taïeb ) a vu le jour à la Goulette en 1927 et décédée à Paris en 2020. Connue pour son courage, son engagement en faveur de causes multiples, plaidant pour la dépénalisation de l’avortement et la criminalisation du viol, elle s’était distinguée par son éloquence dans la défense des militants du FLN algériens. Elle sera élue députée à l’Assemblée nationale et nommée ambassadrice de France auprès de l’Unesco. Elle est l’autrice de nombreux ouvrages.

Jusqu’à ses dernières années, Gisèle Halimi revenait fréquemment en Tunisie où elle aimait retrouver ses racines natales et se consacrer à l’écriture.

Pour la cuvée 2026 du prix qui porte son nom, le Jury a arrêté sa première sélection d'ouvrages, qui se compose ainsi:

• «Nos vies sauvages», Hemley Boum, Gallimard

• «La part absente», Rachida Brakni, Stock

• «Le corset», Vanessa Caffin, Héloïse d’Ormesson

• «Un jour sans femmes», Laetitia Colombani, Iconoclaste

• «Lola va mourir», Victor Dumiot, Calmann-Lévy

• «Darya & Dounya», Diaty Diallo, Le Seuil

• «Chérine», Thaïs Dia, Viviane Hamy Éditions

• «Le mouvement», Douce Dibondo, Payot Rivages

• «Possédés», Laetitia Faure, Le Seuil.

